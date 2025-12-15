Palmeiras es tetracampeón del campeonato Paulista femenino con cuatro colombianas en su plantilla

Yoreli Rincón, Ana María Guzmán, Katherine Tapia y Greicy Landazuri son las cuatro colombianas del Palmeiras - crédito Palmeiras

Palmeiras se consagró tetracampeón del Campeonato Paulista Femenino tras imponerse en el marcador global al Corinthians, en una final que tuvo como protagonistas a cuatro futbolistas colombianas.

El equipo dirigido por Rosana Augusto celebró el título en el Estadio Canindé de São Paulo, pese a caer 1 a 0 en el partido de vuelta, gracias a la amplia ventaja obtenida en el encuentro de ida.

El conjunto paulista, conocido como las Palestrinas, contó en su plantilla con Greicy Landázury, Katherine Tapia, Ana María Guzmán y Yoreli Rincón, quienes sumaron un nuevo logro internacional a sus carreras.

Tapia, portera titular, defendió el arco durante la final, mientras que Guzmán y Landázury también participaron en el decisivo encuentro.

Rincón, por su parte, aportó su experiencia en el mediocampo a lo largo de la campaña.

Tras el pitazo final, Tapia expresó su satisfacción por el bicampeonato y anticipó nuevos retos para el próximo año, mientras que Rincón celebró su segundo título con el club.

El tetracampeonato de Palmeiras se suma a los títulos obtenidos en 2001, 2022 y 2024, consolidando al equipo como una de las potencias del fútbol femenino brasileño. En la temporada 2025, el club también conquistó la Copa de Brasil y la Brasil Ladies Cup, con las cuatro colombianas como piezas clave en la obtención de estos trofeos.

La presencia de jugadoras latinoamericanas ha sido fundamental en el éxito reciente del equipo, que ahora se prepara para disputar la Supercopa ante Corinthians, campeón del Brasileirão.

Celebración de las jugadoras del Palmeiras - crédito Palmeiras

El partido de vuelta de la final estuvo marcado por la intensidad y las oportunidades en ambos arcos. Corinthians buscó revertir el 5-1 sufrido en la ida y logró adelantarse con un gol de penalti de Gabi Zanotti a los cinco minutos del segundo tiempo.

Palmeiras controló el juego y neutralizó los intentos de su rival. En la recta final, Joselyn Espinales, futbolista ecuatoriana, anotó para las Palestrinas, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. El marcador global de 5-1 selló la consagración del equipo verde.

La final también significó la despedida de Amanda Gutierres, máxima goleadora histórica del club con 68 goles en 92 partidos. La delantera fue transferida al Boston Legacy de Estados Unidos en la operación más alta en la historia del fútbol femenino brasileño y la quinta más grande a nivel mundial, con un traspaso de USD 1,1 millones (alrededor de 5,89 millones de reales) por el 80% de sus derechos económicos, además de bonificaciones adicionales.

La celebración del título se extendió a las redes sociales, donde las futbolistas sudamericanas compartieron su alegría. Un video difundido por la cuenta oficial del club mostró a las cuatro colombianas y a Espinales bailando al ritmo de Top Diesel, del cantante colombiano Beéle, reflejando la integración y el ambiente festivo en el vestuario.

La selección Colombia femenina perdió puestos en el ránking FIFA

La selección Colombia Femenina se volverá a reunir hasta 2026 - crédito FCF

La selección Colombia femenina descendió dos posiciones en el más reciente ranking FIFA, ubicándose en el puesto 20 con 1774,604 puntos. Esta actualización representa una pérdida de 22,11 unidades respecto a la clasificación anterior.

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia se mantiene como el segundo mejor de la Conmebol, solo superado por Brasil, que ascendió al sexto lugar con 1993,077 puntos. Argentina completa el podio sudamericano en la casilla 30, sumando 1674,551 puntos.

La FIFA destacó que España continúa liderando la clasificación tras revalidar su título en la Liga de Naciones Femenina de la UEFA: “La actual campeona del mundo, España, revalidó su título en la Liga de Naciones Femenina de la UEFA, lo que le vale para seguir líder de la clasificación tras volver a lo más alto en la anterior edición de agosto”.

El próximo parón internacional femenino está programado entre finales de febrero e inicios de marzo, periodo en el que las selecciones sudamericanas disputarán partidos amistosos. La actividad oficial de la Liga de Nacional de Conmebol se reanudará en abril, cuando Colombia enfrentará a Venezuela y Chile.