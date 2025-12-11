Otro ‘portazo’ a James Rodríguez: Pumas se baja de la carrera por fichar al capitán de la selección Colombia

James Rodríguez tendría la oportunidad de continuar en el fútbol mexicano para 2026, luego de su salida de León por no renovar contrato - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

La directiva de los Pumas de la UNAM continúa trabajando en una renovación de su plantel, ahora con una prioridad clara en la búsqueda de delanteros sudamericanos, dejando de lado de manera definitiva la posible llegada del colombiano James Rodríguez.

Según reportó John Sutcliffe, de Espn, el propio técnico Efraín Juárez optó por avanzar en otras direcciones, considerando que el perfil del exjugador del León no se ajustaba a sus actuales necesidades tácticas y a la visión que tiene para el equipo.

En días recientes circulaban múltiples especulaciones sobre el futuro del capitán de la Selección Colombia, después de su salida de León. Se lo vinculó no solo con Arabia Saudita y clubes de Estados Unidos, sino que su preferencia personal apuntaba a continuar en Liga MX y allí surgía la opción de Pumas como un destino atractivo.

No obstante, Sutcliffe precisó: “James Rodríguez no llega a Pumas. Sí, sí hubo conversaciones, pero lo que piensa Pumas, lo que piensa Efraín es otra cosa. Van por ‘killers’, necesitan nueves, van por un par de goleadores, seguramente sudamericanos. Entonces, James no viene a Pumas”.

James Rodríguez quedará libre desde mediados de noviembre, debido a que no jugará más partidos con León y tampoco renovará su contrato - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

La estrategia felina responde, en palabras recogidas por Sutcliffe, a la urgencia de reforzar el ataque con jugadores que garanticen goles, tras varias campañas de sequía y el objetivo pendiente de romper una racha de quince años sin títulos de Liga MX. La última consagración universitaria data del Clausura 2011, y la exigencia de la hinchada ha ido en aumento, algo que tanto el plantel como el propio Juárez reconocen como una responsabilidad compartida.

Respecto al futuro de Efraín Juárez como director técnico, los rumores recientes sobre una posible salida parecen no tener fundamento sólido, pues las expectativas dentro de la institución se orientan a darle continuidad en el cargo al campeón mundial Sub-17. Su figura es vista como central en el resurgimiento deportivo del club, buscando consolidar el proyecto durante el Clausura 2026.

Soccer Football - Liga MX - Play In - Pachuca v Pumas UNAM - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - November 20, 2025 Pumas UNAM coach Efrain Juarez and Keylor Navas look dejected after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

En tanto, la presencia experimentada del portero Keylor Navas sirve como uno de los pilares sobre los que Pumas espera sostener su aspiración de volver al protagonismo nacional, mientras la dirigencia concentra su esfuerzo en cerrar contrataciones ofensivas que puedan aportar la cuota de gol tan necesitada. Por lo pronto, confirmada la negativa con James Rodríguez, la búsqueda continúa con la mira puesta en otros mercados y perfiles, especialmente en Sudamérica.

El partido en Medellín en el que jugará James Rodríguez contra una ilustre selección de Antioquia

Lejos de los compromisos internacionales y tras finalizar su desempeño en diversos torneos continentales, un grupo destacado de futbolistas colombianos regresará a sus raíces en Envigado, reuniéndose en un esperado encuentro amistoso en el estadio Polideportivo Sur el próximo 19 de diciembre. Esta reunión no solo evoca el inicio de sus trayectorias profesionales, sino que también constituye el evento central de la segunda edición del día del fútbol envigadeño.

James Rodríguez volvió a figurar con la selección Colombia, pese a que no tiene club para 2026 - crédito FCF

La cita reunirá a figuras emblemáticas como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes vestirán nuevamente la camiseta con la cual comenzaron su carrera profesional en Envigado FC. A su lado estarán compañeros de formación, entre los que resaltan Jhon Córdoba, Carlos Terán, Frank Fabra, Andrés Tello, Daniel Londoño, Edison López, Daniel Arcila y Duván Vergara. Todos comparten una historia común: su paso por las divisiones menores y el primer equipo del conjunto naranja.

Enfrente estará la Selección de Antioquia, reforzada con personajes de renombre en el ámbito nacional. La nómina, conformada por destacados jugadores locales, incluye a David Ospina, Marlos Moreno, Edwin Cardona, Emilio Aristizábal, Yairo Moreno, Sebastián Gómez, Santiago Arias, Daniel Cataño, Kevin Castaño, Brayan Castrillón y Alfredo Morelos. Así, el duelo tendrá el condimento especial de ver a dos generaciones del fútbol paisa medirse en la cancha.

El encuentro contará con dirección técnica de personalidades históricas que han dejado huella en el balompié colombiano. Sobresalen Francisco Maturana y René Higuita en la conducción de los equipos, a quienes acompañarán Rubén Darío Bedoya, Juan Carlos Álvarez, Juan Carlos Sánchez y Andrés Orozco. Cada uno asumirá responsabilidades en la estrategia y la disposición táctica de los planteles.