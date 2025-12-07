Tragedia en el Junior de Barranquilla: un accidente acabó con la vida de la madre de una figura del equipo

Junior de Barranquilla está a un paso de llegar a una nueva final en la Liga BetPlay 2025-II, después de dos años - créditos Jairo Cassiani/Colprensa

Junior de Barranquilla pasa por un gran momento en la recta final de la temporada 2025, pues es primero en los cuadrangulares y a un paso de clasificar a la definición del título contra Deportes Tolima, soñando con conseguir su undécima estrella y el cupo a la Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, un jugador del Tiburón sufrió una tragedia por la muerte de su madre, en medio de un accidente de tránsito y causó conmoción en la institución, pues es una de las figuras de la plantilla del técnico Alfredo Arias y se encuentra devastado por el hecho en Barranquilla.

Además de eso, dicho jugador tampoco estará disponible para el compromiso ante el Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, donde el Tiburón está obligado a asegurar la clasificación a la final con la victoria o el empate, incluso perdiendo, pero depende de lo que pase con Atlético Nacional.

Tragedia en Junior

En medio de un gran momento de los barranquilleros porque se acercan a una nueva final, uno de sus jugadores sufrió una tragedia por cuenta del fallecimiento de su madre biológica, que se dio incluso en medio del encuentro ante América de Cali en el estadio Metropolitano.

El medio regional Cereté Noticias informó que murió la mamá del volante Guillermo Celis, llamada Sandra María Álvarez, de 59 años, al ser atropellada por un carro en una carretera en el departamento de Córdoba, perdiendo la vida en un centro asistencial en la noche del jueves 4 de diciembre.

Según el portal web, todo corrió en la carretera de La Ye, donde la mujer fue víctima del siniestro y fue trasladada al hospital San Juan, donde los médicos hicieron lo posible por salvarle la vida, pero fue muy tarde y perdió la vida al poco tiempo, sin saberse más información al respecto.

La señora Sandra María dio a luz a Guillermo Celis, pero el jugador no se crio con ella, sino que vivió con otra familia desde que era muy pequeño, pero mantuvo el contacto con ella y, a través de sus redes sociales, le envió un sentido mensaje de agradecimiento por haberle dado la vida.

“Gracias por traerme a este mundo, por no tomar otra decisión. Gracias porque fuiste la persona que Dios escogió para traerme en su vientre. Le doy gracias a Dios porque te pude conocer antes de tu partida“, escribió el mediocampista, que viajará a Córdoba para el sepelio de la mujer de 59 años.

“Vamos con humildad”

Volviendo a la Liga BetPlay, otra mala noticia para Guillermo Celis es que no jugará ante Medellín el lunes 8 de diciembre, debido a su lesión muscular que, además, lo sacaría de una posible final, así que el técnico Alfredo Arias deberá afrontar ese duelo sin su hombre de experiencia.

Pese a eso, el técnico de Junior confía en sacar el resultado adelante: “Hemos ganado los tres de local y empatado en Medellín y Cali, y aún así no estamos clasificados porque este grupo es durísimo. Vamos con humildad, sin subestimar a nadie, pero creyendo en nosotros”.

Sumado a eso, el timonel destacó el apoyo de los aficionados en los últimos encuentros, pues van dos ocasiones que el estadio Metropolitano supera los 35.000 espectadores en los cuadrangulares, algo que necesitaba el club porque en casi todo el semestre vieron el escenario semi vacío.

“Lo que se vive en Barranquilla es impresionante: el canto, el apoyo, el aliento hasta el final. Este triunfo es también de ellos”, finalizó Arias, que afrontará el partido ante Medellín sin Celis y esperando si lo tendrá disponible en caso de llegar a la final ante Tolima,