Deportes

Referente de la selección Colombia del 2014 se ilusiona con el grupo de la Tricolor en el Mundial de 2026: “Queremos llegar hasta el final”

Abel Aguiar jugó cuatro partidos entre las copas del mundo con la selección Colombia en Brasil 2014 y Rusia 2018, asistiendo a James Rodríguez en el mítico gol ante Uruguay en octavos de final en el estadio Maracaná de Río de Janeiro

Guardar
Abel Aguilar asistió a James
Abel Aguilar asistió a James Rodríguez en el gol con el que ganó el premio Puskas en 2014 - crédito FCF

“Mi equipo favorito es Colombia. Y va a ser Colombia, y todo el positivismo y toda la energía va a ser para la selección Colombia, porque creo que hay un buen grupo, porque considero que tenemos con qué y vamos a hacerle toda la fuerza”, declaró Abel Aguilar, exjugador de la selección nacional en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, durante una entrevista con Infobae Colombia.

El exvolante remarcó su ilusión y optimismo ante la participación del equipo nacional en el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Según Aguilar, el principal reto mental para el grupo estará en no confiarse frente a sus rivales menos mediáticos: “No volvernos locos con Portugal, porque a veces esos equipos que uno piensa que no, terminan complicando mucho más el camino”. Comentó que la experiencia lo ha llevado a valorar todas las selecciones del grupo, incluidas Uzbekistán y el equipo que llegue del repechaje, y que no deben subestimarse por su falta de tradición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aguilar, embajador de Michelob Ultra, consideró que Portugal es “una de las mejores selecciones del mundo”, destacando la presencia de “jugadores top a nivel mundial”. Pero reiteró que Colombia ha demostrado estar a la altura: “Colombia está capacitada para enfrentar. Ya lo ha hecho, lo hemos venido haciendo hace muchos años. Estamos compitiendo al más alto nivel, y esperemos que funcione todo bien”.

Con la selección Colombia, desde
Con la selección Colombia, desde la categoría sub-20, disputó 83 partidos - crédito FCF

Respecto a la preparación mental para este tipo de competencias, el exjugador reflexionó sobre la importancia de afrontar los partidos siempre con la misma actitud: “Se tiene que enfrentar con la misma forma, con la misma mentalidad. Sí, es cierto que en algún momento nos ha costado. Entonces hay mucha diferencia entre un rival fuerte y uno que no es tan fuerte. Ahí nos cambia un poco esa mentalidad, pero creo que también hemos crecido”.

Aguilar resaltó la manera en la que el plantel ha madurado y cómo los líderes, junto con los futbolistas más jóvenes, deberán saber manejar la presión del evento. “Cuando hay recambio, cuando hay jugadores jóvenes, también puede costar un poco, pero en este punto también hay jugadores líderes en un estado de madurez importante que van a, van a saber guiar a los jóvenes y van a entender también de qué forma se tienen que afrontar los partidos”.

Al evocar su experiencia en Brasil 2014, Aguilar describió la motivación especial que otorga participar en un mundial: “La ilusión que tenía, eso te da un plus importante. Entonces aquí no se puede confiar en nadie, hay que afrontarlo de la misma forma”.

Abel Aguilar terminó su carrera
Abel Aguilar terminó su carrera en la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2018 - crédito FCF

Finalmente, el exjugador, que disputó mas de 80 partidos con la Amarilla, insistió en la necesidad de apoyo incondicional y concentración ante todos los rivales: “Es de la manera en que Colombia lo afronte. Eso sí es fundamental. Son culturas diferentes, son selecciones que quieren estar en un mundial con ilusión y con ganas”.

El calendario de la selección Colombia en el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es el siguiente:

- crédito Mateo Riaños /
- crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia – Ciudad de México – 9:00 p. m.
  • 23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) – Guadalajara – 9:00 p. m.
  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal – Miami – 6:30 p. m.

“Queremos llegar hasta el final y lo tenemos que pensar de esa manera”, afirmó Aguilar, transmitiendo su confianza en el proceso y la aspiración de superar lo realizado en Brasil 2014 (cuartos de final) por la selección que él integró y dirigida por José Néstor Pékerman.

Temas Relacionados

Abel AguilarSelección ColombiaCopa Mundial de la FIFA 2026Mundial 2026Grupo KGrupo Selección ColombiaPartidos Colombia Mundial 2026Colombia-Deportes

Últimas Noticias

Colombia vs. la quinta selección más cara del Mundial 2026: esto cuestan las nóminas que conforman el grupo K de la Copa del Mundo

Luis Díaz es el jugador mejor valorizado de la selección Colombia; mientras que Vitinha y Joao Neves comparten el primer puesto de la selección de Portugal

Colombia vs. la quinta selección

La Federación Francesa de Fútbol confirmó el partido amistoso contra la selección Colombia antes del Mundial 2026

La Tricolor jugaría otro partido amistoso ante Croacia, antes de que Néstor Lorenzo haga oficial la lista de 26 jugadores convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Federación Francesa de Fútbol

Por qué los equipos del fútbol colombiano están en crisis: Infobae habló con expertos en la materia

La falta de vigilancia efectiva y prácticas de algunos equipos a nivel nacional, han permitido que la crisis institucional en los equipos de la Liga BetPlay

Por qué los equipos del

Revolcón en la nómina de Millonarios: saldría un polémico jugador y llegaría figura de la Liga BetPlay

El cuadro azul acelera para concretar más fichajes antes de que acabe 2025, para empezar la temporada 2026 con una plantilla competitiva y asegurando futbolistas de mayor nivel

Revolcón en la nómina de

Álvaro Montero no quiere arriesgar su lugar en la selección Colombia: este sería su destino en 2026

Debido a la falta de minutos en Vélez Sarsfield, el portero buscaría otro equipo para tener más oportunidades y ser convocado para la Copa del Mundo

Álvaro Montero no quiere arriesgar
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Sydney Sweeney aconseja a jóvenes

Sydney Sweeney aconseja a jóvenes actores enfrentar el rechazo para triunfar en Hollywood

Matthew Lillard respondió a las críticas de Quentin Tarantino sobre su trabajo actoral: “Eso duele”

¿Al Pacino se casó por primera vez? El anillo que desató rumores y la respuesta del actor

Matthew Perry y la oración que lo llevó a la gloria de la televisión: “Dios, puedes hacer lo que quieras conmigo”

Dakota Johnson reconoció lo difícil que es producir cine: “Tengo una relación de amor-odio con mi trabajo”

INFOBAE AMÉRICA

Art Basel Miami Beach: entretenimiento,

Art Basel Miami Beach: entretenimiento, innovación y futuro al servicio del arte

Cómo funciona la red de sensores inspirada en la naturaleza que refuerza la protección de la biodiversidad

Murió Martin Parr, el fotógrafo que retrató con ironía el consumismo y las vacaciones de masas

El impacto de la sequía en la contaminación: por qué las plantas liberan más gases cuando el clima varía bruscamente

¿Fue África austral un inesperado refugio para los primeros humanos durante miles de años?