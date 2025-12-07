Referente de la selección Colombia del 2014 se ilusiona con el grupo de la Tricolor en el Mundial de 2026: “Queremos llegar hasta el final”

Abel Aguilar asistió a James Rodríguez en el gol con el que ganó el premio Puskas en 2014 - crédito FCF

“Mi equipo favorito es Colombia. Y va a ser Colombia, y todo el positivismo y toda la energía va a ser para la selección Colombia, porque creo que hay un buen grupo, porque considero que tenemos con qué y vamos a hacerle toda la fuerza”, declaró Abel Aguilar, exjugador de la selección nacional en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, durante una entrevista con Infobae Colombia.

El exvolante remarcó su ilusión y optimismo ante la participación del equipo nacional en el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Según Aguilar, el principal reto mental para el grupo estará en no confiarse frente a sus rivales menos mediáticos: “No volvernos locos con Portugal, porque a veces esos equipos que uno piensa que no, terminan complicando mucho más el camino”. Comentó que la experiencia lo ha llevado a valorar todas las selecciones del grupo, incluidas Uzbekistán y el equipo que llegue del repechaje, y que no deben subestimarse por su falta de tradición.

Aguilar, embajador de Michelob Ultra, consideró que Portugal es “una de las mejores selecciones del mundo”, destacando la presencia de “jugadores top a nivel mundial”. Pero reiteró que Colombia ha demostrado estar a la altura: “Colombia está capacitada para enfrentar. Ya lo ha hecho, lo hemos venido haciendo hace muchos años. Estamos compitiendo al más alto nivel, y esperemos que funcione todo bien”.

Respecto a la preparación mental para este tipo de competencias, el exjugador reflexionó sobre la importancia de afrontar los partidos siempre con la misma actitud: “Se tiene que enfrentar con la misma forma, con la misma mentalidad. Sí, es cierto que en algún momento nos ha costado. Entonces hay mucha diferencia entre un rival fuerte y uno que no es tan fuerte. Ahí nos cambia un poco esa mentalidad, pero creo que también hemos crecido”.

Aguilar resaltó la manera en la que el plantel ha madurado y cómo los líderes, junto con los futbolistas más jóvenes, deberán saber manejar la presión del evento. “Cuando hay recambio, cuando hay jugadores jóvenes, también puede costar un poco, pero en este punto también hay jugadores líderes en un estado de madurez importante que van a, van a saber guiar a los jóvenes y van a entender también de qué forma se tienen que afrontar los partidos”.

Al evocar su experiencia en Brasil 2014, Aguilar describió la motivación especial que otorga participar en un mundial: “La ilusión que tenía, eso te da un plus importante. Entonces aquí no se puede confiar en nadie, hay que afrontarlo de la misma forma”.

Finalmente, el exjugador, que disputó mas de 80 partidos con la Amarilla, insistió en la necesidad de apoyo incondicional y concentración ante todos los rivales: “Es de la manera en que Colombia lo afronte. Eso sí es fundamental. Son culturas diferentes, son selecciones que quieren estar en un mundial con ilusión y con ganas”.

El calendario de la selección Colombia en el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es el siguiente:

17 de junio : Uzbekistán vs. Colombia – Ciudad de México – 9:00 p. m.

23 de junio : Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) – Guadalajara – 9:00 p. m.

27 de junio: Colombia vs. Portugal – Miami – 6:30 p. m.

“Queremos llegar hasta el final y lo tenemos que pensar de esa manera”, afirmó Aguilar, transmitiendo su confianza en el proceso y la aspiración de superar lo realizado en Brasil 2014 (cuartos de final) por la selección que él integró y dirigida por José Néstor Pékerman.