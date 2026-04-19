Carolina Corcho arremetió contra Paloma Valencia por crisis en la salud: “Con una empresa de papel hicieron un préstamo por 220.000 millones”

Carolina Corcho tiró pullas contra Paloma Valencia y el expresidente Andrés Pastrana - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - Colprensa

La exministra de Salud y senadora electa del Pacto Histórico, Carolina Corcho, denunció en un video difundido en la red social X una serie de irregularidades que, según sus declaraciones, comprometen a figuras relevantes de la política nacional.

Corcho afirmó que una auditoría forense evidencia el presunto desvío de fondos públicos del sector salud hacia fines privados y empresas de papel.

La exministra vinculó estos hechos a integrantes de la junta directiva de la EPS Coosalud, señalando que entre ellos se encuentran familiares de los expresidentes Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos.

De acuerdo con las declaraciones de Corcho, la auditoría radicada ante autoridades competentes documenta que los recursos de la salud habrían sido utilizados para respaldar un préstamo de 220.000 millones de pesos solicitado por una empresa de papel relacionada con la administración de Coosalud.

Carolina Corcho acusó a figuras políticas y EPS de financiar empresas de papel con dinero de la salud - crédito @carolinacorcho/X

“Utilizaron los recursos de la salud para apalancar un préstamo de una empresa de papel del dueño o del gerente de la EPS por 220 mil millones de pesos”, expresó la exministra.

Según su testimonio, la operación fue realizada a través del banco Sudameris y, al incumplirse el pago de la deuda, las autoridades procedieron a embargar fondos públicos destinados al sistema de salud.

El caso de Coosalud no sería un hecho aislado, según la exjefa de la cartera de Salud. Corcho mencionó otras entidades, entre ellas Medimás, Saludcoop, Cafesalud y Sanitas, a las que atribuyó prácticas similares, siempre utilizando fondos públicos destinados a la salud para financiar intereses de terceros.

La exministra sostuvo que estas situaciones han sido objeto de denuncias formales: “A quienes denunciamos porque con recursos públicos de la salud han estado financiando la transnacional Keralty, cuando esos recursos son recursos de destinación específica para medicamentos que no están entregando y tienen arrodillado a nuestro pueblo haciendo filas”, expresó en el video.

Carolina Corcho denunció desvío de fondos en la salud y vinculó a familiares de expresidentes - crédito @carolinacorcho/X

Carolina Corcho señaló que los hallazgos de la auditoría forense no solo implican el desvío de fondos, sino también movimientos financieros hacia el exterior.

“Miles de millones se fueron para paraísos fiscales y para empresas de papel de las familias de quienes gerenciaban la EPS Coosalud”, apuntó la exfuncionaria.

Estas transferencias, según su versión, habrían beneficiado a altos directivos y sus allegados, afectando directamente los recursos destinados a la atención médica de la población.

La exministra vinculó la situación financiera del sistema de salud colombiano con decisiones adoptadas en gobiernos anteriores. En su intervención, responsabilizó al expresidente Iván Duque de haber recurrido al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional para inyectar recursos al sector.

“Ahí empezó ese déficit fiscal, cuando el señor Duque se fue y se endeudó con el Fondo Monetario Internacional para inyectarle recursos a la salud y hoy duerme el sueño de los justos en los organismos de control, en la impunidad de la justicia de este país, que no sabemos dónde están esas platas”, afirmó Corcho.

Carolina Corcho advirtió sobre transferencias a paraísos fiscales y crisis en el sistema de salud colombiano - crédito Lina Gasca/Colprensa

El pronunciamiento de la exministra se produce en medio del debate sobre el futuro del sistema de salud y en un contexto donde el presidente Gustavo Petro presentó recientemente un decreto de emergencia económica por las inundaciones en Córdoba.

Corcho expresó su preocupación por la respuesta institucional ante estos hechos, al señalar que el decreto presidencial fue objetado por la Corte Constitucional, lo que, según su visión, habría dificultado la implementación de medidas urgentes para atender la crisis en el sector.

En el video publicado en X, la exministra insistió en que las investigaciones radicadas buscan esclarecer la magnitud del saqueo al sistema de salud y establecer responsabilidades. “Hemos radicado investigaciones muy serias del saqueo de la salud en este país”, subrayó.

De acuerdo con la información expuesta, la auditoría forense presentada por Corcho pretende convertirse en una herramienta clave para que las autoridades judiciales y de control profundicen en la indagación y tomen decisiones sobre el destino de los fondos públicos.

Las revelaciones de Carolina Corcho han generado reacciones en distintos sectores, especialmente entre quienes reclaman mayor transparencia en la administración de los recursos de la salud.