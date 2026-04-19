A semanas del concierto de Shakira en Copacabana, hallaron un artefacto sospechoso que tuvo que ser retirado por autoridades antiexplosivos

Escuadrón antibombas interviene ante posible amenaza en evento masivo de Shakira - crédito @donatella_versace/Instagram

Durante las tareas de preparación para el concierto gratuito de Shakira en la playa de Copacabana, el escuadrón antibombas de Río de Janeiro activó los protocolos de seguridad tras descubrir un artefacto sospechoso en la zona destinada al montaje del escenario.

El hallazgo, generó la movilización inmediata de unidades especializadas que procedieron a acordonar el lugar y aplicar las medidas necesarias para garantizar la protección de transeúntes y trabajadores.

La Policía Civil comunicó que el dispositivo fue retirado sin incidentes y trasladado para su análisis. “Al llegar, los agentes realizaron los protocolos estándar y retiraron el artefacto de forma segura. El material fue incautado y será sometido a análisis”, detalló la institución en un comunicado.

De acuerdo con medios locales, el objeto correspondería a una granada aturdidora, dispositivo no letal diseñado para causar desorientación mediante luz y sonido de alta intensidad. Aunque no representa un riesgo de explosión destructiva, la aparición de este elemento en un área con alta circulación de personas encendió las alarmas de las autoridades.

Granada aturdidora obliga a reforzar la seguridad para el show de Shakira en Río - crédito Charles Sykes/Invision/AP

Las imágenes difundidas por la Policía Militar muestran a los técnicos trabajando con equipos de protección durante la inspección del sitio, mientras avanzaban las verificaciones para descartar la presencia de otros objetos similares.

La operación se desarrolló en la franja costera que cada año alberga eventos multitudinarios, y que esta vez servirá de escenario para la presentación de la reconocida cantante colombiana.

Tras la incautación del artefacto, las autoridades locales abrieron una investigación para determinar el origen y la posible motivación detrás de su colocación. No se descarta ninguna hipótesis, aunque por el momento no se han divulgado detalles sobre posibles responsables, ni conexiones directas con amenazas previas al evento.

El montaje del escenario, que congrega a equipos técnicos y logísticos desde hace varios días, continúa bajo estricta vigilancia.

El concierto de Shakira está previsto para el 2 de mayo de 2026 y se espera una concurrencia masiva. En ocasiones anteriores, espectáculos gratuitos en Copacabana han reunido cifras superiores a los dos millones de asistentes.

Refuerzan control policial por hallazgo de artefacto previo al espectáculo de Shakira - crédito @tinojunior/X

Este contexto ha llevado a las autoridades a reforzar los dispositivos de control, con patrullajes constantes y monitoreo en tiempo real de la zona. Voceros policiales reiteraron que “los operativos se mantendrán activos para garantizar el desarrollo seguro del evento y la movilidad de los asistentes”.

Además, se anticipa el fortalecimiento de las medidas logísticas y de prevención en los días previos al espectáculo, debido al flujo proyectado de público y la relevancia del concierto en la agenda cultural de Río de Janeiro.

Shakira en la mira tras caída de camarógrafo en concierto: “No hace el mínimo intento de ayudarle”

La cantante Shakira se convirtió en tendencia en redes sociales después de que circulara un video grabado durante uno de sus conciertos en México.

El material muestra el momento exacto en el que hace unos días un camarógrafo, encargado de captar imágenes del espectáculo, sufrió una caída aparatosa justo frente al escenario donde la artista realizaba su presentación. Pese a la situación, la intérprete continuó el show sin realizar gestos visibles de auxilio hacia el trabajador.

Shakira generó polémica tras ignorar caída de camarógrafo durante concierto en México - crédito @SuperViiral/X

El episodio provocó una ola de comentarios entre los usuarios. “Shakira está en el ojo del huracán” escribió una persona, mientras otro cuestionó: “El cámara que grababa a Shakira se cae y ella no hace el mínimo intento de ayudarle”.

El debate se intensificó, sumándose críticas sobre la empatía de la cantante en situaciones imprevistas. En ese contexto, una usuaria señaló: “Ustedes son los más h* doble moral, si fuera Karol vos serias el primero en criticarla y decir es 0 empática y bla bla bla”.

Por último, otro usuario añadió: " El show debe continuar y Shakira cuenta con un equipo, el cual lo ayudó a levantarse entre varios hombres, ellos juran que Shakira con un “mínimo intento de ayudarle”, hubiera logrado levantarlo, ella hubiera logrado una lesión más bien"

El incidente puso en el centro de la discusión la reacción de figuras públicas ante accidentes ocurridos durante presentaciones en vivo.