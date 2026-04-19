Piden incluir a Claudia López y Sergio Fajardo en los debates presidenciales tras reto de Iván Cepeda: “Lo demás es mucho tráiler”

Las peticiones fueron realizadas por Cathy Juvinao y Angélica Lozano - crédito Lina Gasca/Catalina Olaya/Colprensa

Desde la provincia del Sumapaz, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, desafió a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella a participar en un debate con el objetivo de confrontar sus visiones de país de manera democrática.

“Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social”, expresó Iván Cepeda.

Las declaraciones del candidato presidencial generaron varias reacciones, entre ellas las de la representante Cathy Juvinao y la senadora Angélica Lozano, ambas de la Alianza Verde.

En su cuenta oficial de X, Angélica Lozano pidió la presencia la candidata Claudia López, quien, según afirmó, “ha hecho cosas transformadoras”.

Angélica Lozano destacó el trabajo realizado por la exalcaldesa de Bogotá a lo largo del tiempo y mencionó sus denuncias sobre paramilitarismo en el Congreso de la República.

“Clave debatir con Angélica Lozano, quien realmente ha hecho cosas transformadoras: promotora de la constitución del 91, denunció el paramilitarismo, excelente senado y gobernó bien Bogotá siendo alcaldesa (sic)”m afirmó Lozano.

La senadora de la Alianza Verde, que no ocupará una curul en el periodo 2026-2030, afirmó en su mensaje que “lo demás es mucho tráiler… y poca película (sic)”.

Angélica Lozano pidió la presencia la candidata Claudia López, quien, según afirmó, “ha hecho cosas transformadoras” - crédito @AngelicaLozanoC/X

Cathy Juvinao calificó como “extraño” que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ahora quiera debatir y recordó las negativas que ha tenido en tiempos recientes.

"Un poquito extraño que el candidato que se ha negado a ir a todos los debates ahora ‘rete’ a debatir. Pero muy conveniente: ‘a la extrema derecha’ (sic)“, afirmó Juvinao.

La representante de la Alianza Verde también solicitó la presencia de Claudia López y Sergio Fajardo en los debates, y preguntó al candidato Iván Cepeda a qué le teme.

“Porque debatir con Claudia y Fajardo revelaría que hay mejores opciones progresistas de cambio. ¿Acaso le teme a eso, senador? (sic)“, expresó Juvinao.

Cathy Juvinao también solicitó la presencia de Claudia López y Sergio Fajardo en los debates - crédito @CathyJuvinao/X

Sergio Fajardo y Claudia López también respondieron al anuncio de Iván Cepeda, quien retó a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella a un debate presidencial.

El exgobernador de Antioquia le preguntó a Iván Cepeda si la invitación también incluye a los candidatos que no pertenecen a la “polarización Petro–Uribe".

“Cepeda, Colombia no necesita silencios cómodos, necesita debate de frente. Celebro que por fin convoque al debate público. ¿Ese llamado también incluye a quienes no somos la continuidad de la polarización Petro–Uribe? (sic)“, expresó Fajardo.

El exgobernador de Antioquia indicó que está listo para participar en el debate presidencial.

Sergio Fajardo indicó que está listo para participar en el debate presidencial - crédito @sergio_fajardo/X

Claudia López, por su parte, le solicitó a Rtvc organizar el debate para “garantizar pluralidad e imparcialidad”.

La exalcaldesa de Bogotá señaló que ella está lista para llevar a cabo un nuevo debate y defender sus propuestas.

“En democracia no hay duelos ni retos sino debates. Que Rtvc organice junto con delegados de las campañas las reglas del debate para garantizar pluralidad e imparcialidad. De nuestra parte estamos listas para debatir y defender Una Nueva Historia! (sic)”, expresó.

Claudia López le solicitó a Rtvc organizar el debate para “garantizar pluralidad e imparcialidad” - crédito @ClaudiaLopez/X

Tras el primer debate presidencial rumbo a las elecciones del 31 de mayo, la ausencia de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella provocó controversia en Colombia. Diversos sectores criticaron tanto al candidato del Pacto Histórico como al abogado por no participar en espacios donde podrían presentar sus propuestas junto a los demás aspirantes a la Presidencia.

En respuesta a estas críticas, Iván Cepeda anunció desde Sumapaz su disposición a asistir a futuros debates. Durante un acto público, convocó a Abelardo de la Espriella y a Paloma Valencia, quienes lideran las encuestas de intención de voto junto a él, a debatir sobre sus propuestas y visiones para el país.

Desde este territorio que representa esa confrontación histórica de modelos de país, desde esta multitudinaria concentración en Sumapaz, reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, indicó Cepeda.

Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo, puntualizó Cepeda.