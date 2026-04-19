Gustavo Petro anunció que demandará penalmente a Daniel Noboa, presidente de Ecuador, por calumnia: “Él mismo dio la orden”

Gustavo Petro demandará a Daniel Noboa por calumnia - crédito Andrea Puentes/Presidencia - @Presidencia_Ec/X

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que presentará una denuncia penal contra su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa por el delito de calumnia.

En una publicación hecha el domingo 19 de abril de 2026 en su cuenta de X, el mandatario colombiano rechazó las recientes declaraciones del jefe de Estado del vecino país sobre sus dudas frente a la visita de Petro a Manta, posterior a su posesión presidencial en mayo de 2025.

“He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia. El mismo Noboa dio la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta, a dónde fui el día de sus posesión a la que asistí”, comentó el presidente colombiano en las redes sociales.

El presidente reiteró que su visita a Manta contó con la compañía del ejército ecuatoriano - crédito @petrogustavo/X

Así mismo, Petro reiteró que el motivo principal por el que acudió a esa ciudad fue para implorar por la liberación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, al que lo ha considerado como un “preso político” y en la que ha acusado a las autoridades ecuatorianas por sus condiciones de salud en el establecimiento carcelario.

“... Me trató con displicencia solo porque pedí la libertad del preso político Jorge Glas, ciudadano colombiano y ex vicepresidente de la república del Ecuador (...) A Jorge Glas lo mantienen en condiciones de extrema desnutrición y le he solicitado a Noboa que se nos entregué a Colombia”, agregó.

En cuanto a su visita a Manta, el presidente colombiano sostuvo que estuvo acompañado tanto por el ejército ecuatoriano como por su escolta de la fuerza pública colombiana, y aseguró que hay testigos y prensa que, según Petro, lo pueden confirmar.

El presidente acudió a la ciudad costera ecuatoriana tras la posesión presidencial de Daniel Noboa en mayo de 2025 - crédito Captura de Pantalla X

“No solo me acompañó el Ejército ecuatoriano a Manta, sino mi escolta de la fuerza pública colombiana que pueden declarar bajo gravedad de juramento y además de ellos hay otros testigos del lugar donde me quedé terminando mi libro”, precisó.

Incluso, volvió a negar que durante su estadía en la ciudad costera ecuatoriana tuvo cualquier contacto sospechoso con algún miembro de grupos criminales de ese país, y calificó su hospedaje como transparente y sin lujos, reiterando que fue a este sitio porque, en sus palabras, estaba realizando parte de su libro.

“No sé si ir a algún lugar del Ecuador implique la sospecha de contactos oscuros. Manta es un lugar hermoso que vale la pena conocer”, indicó el mandatario, añadiendo que la prensa colombiana tuvo acceso al lugar donde se hospedó y no encontró nada fuera de lo común.

“No encontraron ni lujo ni estridencias, ni condominio estrambótico solo una cabaña de madera que fue un buen lugar donde mirar el mar”, complementó.

Petro ha cuestionado a Noboa por el trato hacia el exvicepresidente Jorge Glas - crédito AFP/Presidencia de Colombia

En el mensaje, Petro también anunció que publicará la lista de ciudadanos ecuatorianos extraditados por Colombia para dejar constancia de la transparencia de su gestión.

“Publicaré la lista de ecuatorianos extraditados por mi mismo a diferentes países y capturados en Colombia para que no quede duda de nuestra actividad”, explicó.

Por último, alertó que existen presiones externas, junto con la participación de sectores políticos para, según él, desestabilizar las relaciones entre su Gobierno y los países del mundo, en especial Ecuador y Estados Unidos.

“Hay una orden de una oficina extranjera en Ecuador y Colombia y de la oposición colombiana de Uribe contra mi, tal como paso con el lobby que hicieron en la oficina de Marco Rubio y las oficinas de la extrema derecha en la Florida”, puntualizó.

El presidente ecuatoriano anunció que sigue una investigación por una supuesta reunión entre Gustavo Petro y alias Fito - crédito José Jácome/EFE

¿Qué había dicho Daniel Noboa contra Gustavo Petro?

La publicación de Gustavo Petro responde directamente a las declaraciones de Daniel Noboa en entrevista con Semana, donde el presidente ecuatoriano mencionó que en su país se adelanta una investigación por la presencia del mandatario colombiano en Manta.

Según lo manifestado por el mandatario sudamericano al citado medio de comunicación, hay indicios de que el jefe de Estado colombiano pudo haberse reunido con José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias Fito, señalado líder de la organización narcocriminal denominada Los Choneros y considerado el mayor narcotraficante de ese país.

“Si se reunió físicamente, cara a cara, con Fito, no lo podría decir en este momento. Pero digamos que estaba con el mismo grupo y en la misma zona”, expresó Noboa al medio citado.

Gustavo Petro, presidente de Colombia; alias Fito, capturado en Ecuador - crédito Luisa González/REUTERS/Ministerio de Defensa de Ecuador

Además, Daniel Noboa no descarta que los propietarios de las viviendas en las que Petro se habría hospedado, tendrían nexos con los grupos narcotraficantes.

En concreto, funcionarios ecuatorianos evalúan los lazos del presidente colombiano con integrantes de la Revolución Ciudadana. Noboa puntualizó en la entrevista que algunos miembros de ese movimiento político “tienen nexos con Fito”, revelando así una línea de investigación orientada no solo a encuentros directos sino a conexiones a través de terceros con la organización criminal.

El entorno de Petro ha rechazado enérgicamente estos señalamientos. La Casa de Nariño y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia declararon de forma categórica que “el presidente no conoce al delincuente”.

Por su parte, el abogado de alias Fito, Alexei Schacht, también negó cualquier contacto: “Mi defendido no tuvo contacto con Petro”, declaró al mismo medio.