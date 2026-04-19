Colombia

La Copa Ecuestre Semillas de Honor Anase 2026 reúne a jinetes militares y civiles en Bogotá: de qué trata

Un evento de salto realizado en el Cantón Norte convoca a destacados representantes ecuestres, fortaleciendo la colaboración entre las fuerzas armadas y la sociedad

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Cada salto y cada aplauso en la Copa Ecuestre Semillas de Honor ANASE 2026 se convierten en actos de reconocimiento y respaldo a la labor de los soldados - crédito Cortesía
Cada salto y cada aplauso en la Copa Ecuestre Semillas de Honor ANASE 2026 se convierten en actos de reconocimiento y respaldo a la labor de los soldados - crédito Cortesía

En la Escuela de Unidades Montadas y Equitación del Ejército, en el Cantón Norte de BogotáCantón Norte de Bogotá, se desarrolla una de las competiciones más relevantes del calendario ecuestre colombiano: la Copa Ecuestre Semillas de Honor ANASE 2026.

El evento se destaca a jinetes, tanto militares como civiles, poneniendo a prueba su preparación técnica en competencia de salto que buscan recaudar fondos para proyectos de apoyo social destinados a los soldados y sus familias.

Desde el inicio de la jornada, la ceremonia de apertura evidenció la magnitud institucional del evento. La presencia del mayor general Jaime Alonso Galindo, segundo comandante del Ejército, junto con otros altos mandos, marcó la relevancia que el cuerpo castrense otorga a esta cita deportiva y solidaria, según informó la organización a través de la Asociación Nacional Acción Social Ejército (Anase).

Las pruebas de salto de la Copa Ecuestre ANASE exigen gran preparación técnica y fortaleza emocional a jinetes experimentados de clubes militares y civiles - crédito Cortesía
Las pruebas de salto de la Copa Ecuestre ANASE exigen gran preparación técnica y fortaleza emocional a jinetes experimentados de clubes militares y civiles - crédito Cortesía

Esta participación activa de los principales líderes militares distingue a la Copa de otros torneos ecuestres nacionales realizados en años anteriores, consolidando su lugar en el calendario institucional.

El certamen presenta desafíos formativos para sus participantes. Los clubes de jinetes, entre los que se destacan figuras del ámbito militar y civil, demuestran destrezas desarrolladas durante años de preparación.

Las pistas, diseñadas para exigir precisión y coraje, ofrecen recorridos que subrayan la disciplina y la conexión entre hombre y caballo, fortaleciendo la tradición ecuestre del Ejército y propiciando un punto de encuentro entre la institución y la ciudadanía.

La vocación deportiva se entrelaza, de manera explícita, con el objetivo social del encuentro. De acuerdo con la Asociación Nacional Acción Social Ejército, cada salto y cada aplauso del público adquiere sentido como un acto de reconocimiento y respaldo a quienes arriesgan su vida por la nación.

La iniciativa de la Asociación Nacional Acción Social Ejército posiciona la Copa como un ejemplo de unión entre deporte, ética y apoyo a la familia militar - crédito Cortesía
La iniciativa de la Asociación Nacional Acción Social Ejército posiciona la Copa como un ejemplo de unión entre deporte, ética y apoyo a la familia militar - crédito Cortesía

Los fondos recolectados durante la Copa se destinan íntegramente a proyectos de bienestar para la familia militar, una singularidad que posiciona al torneo como ejemplo de solidaridad institucional.

La competición funciona, en definitiva, como una plataforma de encuentro entre tradición y compromiso social.

La Copa Ecuestre Semillas de Honor ANASE 2026 invita a la sociedad a participar de una experiencia donde el honor y la disciplina deportiva se canalizan en acciones concretas de apoyo a los soldados colombianos y sus allegados.

El certamen, realizado en la Escuela de Unidades Montadas y Equitación del Ejército, ofreció una experiencia única tanto para los deportistas como para los asistentes. La convocatoria estuvo abierta a todos los colombianos interesados en vivir de cerca la tradición ecuestre y sumarse a una causa solidaria.

El certamen destaca por su contribución a proyectos sociales que benefician a soldados y sus familias, con fondos recaudados durante la competición - crédito Cortesía
El certamen destaca por su contribución a proyectos sociales que benefician a soldados y sus familias, con fondos recaudados durante la competición - crédito Cortesía

Una competencia con sentido social

La Copa Ecuestre Semillas de Honor ANASE 2026 no solo resaltó la excelencia deportiva, sino que también se orientó a fines sociales concretos.

El evento buscó recaudar fondos para programas destinados al bienestar de los soldados y sus familias, consolidando el compromiso institucional con la comunidad militar.

De acuerdo con información oficial, la finalidad de esta copa encuentra una respuesta clara: la recaudación obtenida se destina a proyectos de apoyo para los miembros del Ejército de Colombia y sus allegados, transformando cada salto y cada aplauso en un acto de reconocimiento hacia quienes sirven al país.

El certamen, realizado en la Escuela de Unidades Montadas y Equitación del Ejército, ofreció una experiencia única tanto para los deportistas como para los asistentes. La convocatoria estuvo abierta a todos los colombianos interesados en vivir de cerca la tradición ecuestre y sumarse a una causa solidaria.

El evento reafirmó el compromiso del Ejército y de la sociedad con quienes, día a día, dedican su vida a la defensa de la nación. La Copa Ecuestre Semillas de Honor ANASE 2026 consolidó su posición como un escenario en el que el honor, la disciplina y la solidaridad encuentran un punto de encuentro en beneficio de la familia militar colombiana.

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