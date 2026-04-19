Carlos Antonio Vélez defendió a James Rodríguez luego de entrar al minuto 90 en el partido del Minnesota United: “Me parece una falta de respeto”

James Rodríguez y otros jugadores del Minnesota Untied festejan con los hinchas la victoria 2-0 sobre el Portland Timbers en la fecha 8 de la Conferencia Oeste de la MLS - crédito Minnesota United

James Rodríguez volvió a una convocatoria del Minnesota United, la primera luego de sus deshidratación severa tras el partido de Colombia contra Francia a finales de marzo, pero el entrenador Cameron Knowles solamente le permitió jugar cuatro minutos, los de la reposición, en el partido de la fecha 8 en la Conferencia Oeste de la Major League Soccer de Estados Unidos.

El colombiano ingresó al minuto 90 en lugar del argentino Joaquin Pereyra y llegó a 43 minutos de juego con el Minnesota. James venía de ser titular ante Sacramento Repúblic en la tercera ronda de la Lamar Hunt U.S. Open Cup y cuando se esperaba que volviera sumar una importante cantidad de minutos, que le permitan retomar su nivel competitivo, fue relegado al banco de suplentes hasta minutos antes del pitazo final.

Carlos Antonio Vélez, en su perfil de X, como pocas veces sucede salió en defensas del volante colombiano, calificando como una falta de respeto el trato a James Rodríguez y volviendo a poner sobre la mesa el debate el rumor que apunta a que Cameron Knowles no pidió la incorporación del jugador.

Post de Carlos Antonio Vélez sobre la situación de James Rodríguez en el Minnesota United - crédito X/@VelezFutbol

“James entró cuando faltaba un minuto. Perdón….pero esto si me parece una falta de respeto. Si no le sirve al DT no lo pone y ya… como tantas veces ha sucedido. Si no lo pidió, como aseguran muchos q conocen la interna, por q no necesita ese tipo de jugador o trae ya construido un modelo de juego en el q él no cabe lo advierte y seguro sabrá a q atenerse además de buscar otras soluciones para encontrar ritmo. Lo q sea, pero mandarlo a la cancha en las condiciones de hoy…..no es justo" dice el post del director de Planeta Fútbol de RCN.

El analista deportivo apuntó contra Lorenzo, asegurando que es malo ponerlo en malas condiciones deportivas, pero dejó un mensaje al entrenador del Minnesota United, al decir que usarlo para jugar solo “un minuto” también está mal. Además, recordó la aparente mala relación con los entrenadores a nivel de clubes en los últimos años: “Es tan malo ponerlo fuera de condiciones competitivas como mandarlo al campo un minuto!!! (Con este DT ya son 12 los q no lo tienen como indispensable y lo mandan al banco… pero meterlo un minuto, es el primero q lo hace)“.

Cameron Knowles sobre la seguidilla de partidos y la oportunidad a jugadores sin muchos minutos

El vestuario del Minnesota United muestra las camisetas de los jugadores James Rodríguez y Mauricio González - crédito Minnesota United (Minnesota United)

Hasta antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, James Rodríguez tendrá la oportunidad de jugar entre 8 y 9 partidos, en caso de avanzar a los cuartos de final de la Lamar Hunt U.S. Open Cup. El entrenador del Minnesota United fue cuestionado en la rueda de prensa si la seguidilla de partidos hasta el 23 de mayo permitirá ver a jugadores sin mucho tiempo de competencia, como es el caso del colombiano.

“Sí, tenemos que abordar cada partido uno a la vez. Pero, ciertamente, vamos a depender del plantel. Ves lo difícil que es, y algunos muchachos jugaron ciento veinte minutos en la Open Cup en la semana, y luego sumamos ese partido, eso congestiona aún más el calendario de la liga. Así que sí, va a haber oportunidades para algunos jugadores y ciertamente no va a ser fácil, pero también hay algunos que simplemente van a tener que seguir adelante, y tenemos un plantel de rendimiento fantástico, un increíble equipo médico que nos ayudará a recuperar a estos jugadores y prepararlos para el siguiente partido. Pero simplemente seguimos afrontando cada partido uno a la vez.

Minnesota en la Conferencia Oeste de la MLS está en la sexta casilla con 14 unidades en ocho juegos y acumula tres partidos sin conocer la derrota. Entretanto en el Lamar Hunt U.S. Open Cup eliminó en la tercera ronda a Sacramento Republic y se prepara para enfrentar a San José Earthquakes en los octavos de final.

Estos son los partidos que le restan a James Rodríguez antes de la Copa del Mundo

James Rodríguez acumula 220 minutos de juego con Colombia y Minnesota en el primer semestre del 2026 - crédito Darren Yamashita-Imagn Images

Miércoles 22 de abril: vs. FC Dallas (MLS - Conferencia Oeste).

Sábado 25 de abril: vs. LAFC (MLS - Conferencia Oeste).

Martes 28 de abril: vs. San José Earthquakes (Lamar Hunt U.S. Open Cup - octavos de final).

Sábado 2 de mayo: vs. Columbus Crew (MLS - Conferencia Oeste).

Domingo 10 de mayo: vs. Austin FC (MLS - Conferencia Oeste).

Miércoles 13 de mayo: vs. Colorado Rapids (MLS - Conferencia Oeste).

Sábado 16 de mayo: vs. New England (MLS - Conferencia Oeste).

Martes 19 o miércoles 20 de mayo : vs. Colorado Rapids / Colorado Springs (Lamar Hunt U.S. Open Cup - cuartos de final en caso de derrotar a San José Earthquakes).

Sábado 23 de mayo: vs. Real Salt Lake (MLS - Conferencia Oeste)