Deportes

Luis Díaz recibe reducción de su sanción tras la fuerte entrada a Achraf Hakimi en Champions League

El atacante colombiano del Bayern Munich cumplirá solo dos fechas de suspensión tras la expulsión sufrida ante el Paris Saint-Germain

Guardar
Esta fue la fuerte entrada
Esta fue la fuerte entrada de Luis Díaz a Achraf Hakimi-crédito CHRISTOPHE PETIT TESSON/EFE/EPA

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (Uefa) decidió reducir la sanción impuesta a Luis Díaz, delantero del Bayern Munich, tras la expulsión sufrida en el partido de la UEFA Champions League frente al Paris Saint-Germain.

El organismo comunicó que la suspensión, inicialmente fijada en tres partidos, se rebaja a dos encuentros, lo que permitirá el regreso anticipado del futbolista colombiano en la séptima jornada de la fase de liga, cuando el Bayern juegue a Union Saint Gilloise, de Bélgica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Comisión de Apelación decidió
La Comisión de Apelación decidió reducir la sanción del delantero colombiano-crédito UEFA

La decisión de la Uefa responde a la apelación presentada por el club alemán, que había solicitado una reconsideración de la sanción tras considerar excesivo el castigo, y se dio a conocer el 5 de diciembre de 2025:

“Se estima el recurso interpuesto por el FC Bayern Múnich. En consecuencia, la decisión del Comité de Control, Ética y Disciplina de la Urfa de 19 de noviembre de 2025 se modifica como sigue:

Suspender al jugador del FC Bayern München, Luis Fernando Díaz Marulanda, por un total de dos (2) partidos de competición de clubes de la Uefa para los que de otro modo sería elegible, por juego brusco grave".

Bayern Múnich aguardó varias semanas la respuesta del ente rector del fútbol europeo, luego de que el Comité Disciplinario determinara la sanción original de tres fechas.

El club esperaba que la suspensión se limitara a un solo partido, expectativa compartida por el entrenador Vincent Kompany, confiando en contar con Díaz tras el compromiso en Inglaterra.

El delantero ya cumplió la primera fecha de suspensión en el partido ante el Arsenal en el Emirates Stadium, correspondiente a la fecha 5 de la Champions League, en la derrota por 3-1 ante Arsenal.

El calendario del Bayern Múnich en la Champions League continuará con el enfrentamiento ante Sporting CP en la fecha 6, tras lo cual Díaz podrá reincorporarse al equipo para el duelo frente a Unión Saint Gilloise de Bélgica, programado para el 21 de enero de 2026, según confirmó la Uefa en su comunicado oficial.

La reducción de la sanción representa un alivio para el club bávaro, que había insistido en la apelación ante el Comité correspondiente, logrando que la Uefa reconsiderara su decisión inicial.

Así fue la expulsión de Luis Díaz

La entrada de Luis Díaz se produjo cerca del final del primer tiempo, al minuto 45+3, en un encuentro donde el colombiano ya había marcado dos goles. Una entrada fuerte sobre Achraf Hakimi fue sancionada inicialmente con tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR, el árbitro Maurizio Mariani decidió mostrar la tarjeta roja directa, dejando al Bayern con diez jugadores.

A pesar de la desventaja numérica, el equipo alemán logró imponerse por 2-1 y sostuvo el resultado durante la segunda mitad.

Con la superioridad francesa, el segundo tiempo fue para el PSG, que después de tanta insistencia, descontó al minuto 73 a través del volante portugués João Neves, que colocó la pelota por arriba del portero Manuel Neuer en el palo de la mano derecha y decretó el 2-1 final.

Estos son los últimos partidos del Bayern Múnich en la temporada 2025

Bayern Múnich cerrará el 2025
Bayern Múnich cerrará el 2025 con cuatro partidos claves-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Los bávaros jugarán el 6 de diciembre de 2025, a partir de las 9:30 a. m., ante Stuttgart, en el estadio MHP Arena, partido que se podrá ver a través de Espn, y de la aplicación de Disney Plus. Bayern continúa como líder del campeonato, y todavía no conoce la derrota.

A continuación, estos son los partidos que le quedarán a los dirigidos por Kompany:

  • 6 de diciembre de 2025 - Bundesliga: Stuttgart vs. Bayern Múnich
  • 9 de diciembre de 2025 - Champions League: Bayern Múnich vs. Sporting CP
  • 14 de diciembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Mainz 05
  • 21 de diciembre de 2025 - Bundesliga: Heidenheim vs. Bayern Múnich

Temas Relacionados

Luis DiazBayern MúnichChampions LeagueAchraf HakimiPSG vs. Bayern MúnichColombia-Deportes

Últimas Noticias

Fabio Cannavaro, excampeón del mundo con Italia 2006 y técnico de Uzbekistán, habló sobre la selección Colombia

El técnico campeón mundial en 2006, encabeza la primera participación de Uzbekistán en una Copa del Mundo

Fabio Cannavaro, excampeón del mundo

Estos son los horarios de los partidos de la selección Colombia para la fase de grupos del Mundial 2026

La Tricolor volverá a una cita orbital de fútbol después de 8 años de ausencia, y enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo y la debutante Uzbekistán

Estos son los horarios de

Bayern Múnich aplastó por 5-0 al Stuttgart por la fecha 13 de la Bundesliga: Luis Díaz jugó todo el partido

Los dirigidos por Vincent Kompany siguen invictos en el campeonato alemán, Luis Díaz asistió en el gol de Aleksandar Pavlović, aunque recibió la amarilla y no jugará ante Mainz 05

Bayern Múnich aplastó por 5-0

Roberto Martínez elogió el trabajo de la selección Colombia tras el sorteo del Mundial: “Máximo respeto”

El técnico de la selección de Portugal habló sobre el buen momento de la Tricolor, como de las individualidades del equipo de Néstor Lorenzo

Roberto Martínez elogió el trabajo

Hora y dónde ver el Gran Premio de Abu Dhabi en Colombia: final de película por el título de la Fórmula 1

Lando Norris y Oscar Piastri buscan su primer trofeo con McLaren, pero con Max Verstappen metiéndoles presión por seguir con opciones de sumar su quinto campeonato seguido

Hora y dónde ver el
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Diez detalles ocultos en ‘Stranger

Diez detalles ocultos en ‘Stranger Things 5′ que conectan el universo creado por los hermanos Duffer

‘Camp Rock 3’ lanza su primer tráiler con los Jonas Brothers y con la puerta abierta a la vuelta de Demi Lovato

Ashton Kutcher sorprendió a sus fans: se convirtió en cinturón negro de jiu-jitsu a los 47 años

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas

Miles Teller sorprende con su transformación en la biopic de Michael Jackson que cuenta con el aval de la familia

INFOBAE AMÉRICA

Así fue el encuentro del

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas

Zelensky dijo que mantuvo una conversación “constructiva” con los enviados de EEUU sobre el plan de paz de Trump para Ucrania

Quién fue Gregory Natal, el joven que con su muerte marcó para siempre a Cyndi Lauper y dio sentido a “True Colors”

La historia del canelazo: la bebida andina ícono de las fiestas de Quito

La obra de Renoir expoliada por los nazis y restituida a la familia de su legítimo dueño fue subastada en París