Luis Díaz recibe reducción de su sanción tras la fuerte entrada a Achraf Hakimi en Champions League

Esta fue la fuerte entrada de Luis Díaz a Achraf Hakimi-crédito CHRISTOPHE PETIT TESSON/EFE/EPA

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (Uefa) decidió reducir la sanción impuesta a Luis Díaz, delantero del Bayern Munich, tras la expulsión sufrida en el partido de la UEFA Champions League frente al Paris Saint-Germain.

El organismo comunicó que la suspensión, inicialmente fijada en tres partidos, se rebaja a dos encuentros, lo que permitirá el regreso anticipado del futbolista colombiano en la séptima jornada de la fase de liga, cuando el Bayern juegue a Union Saint Gilloise, de Bélgica.

La Comisión de Apelación decidió reducir la sanción del delantero colombiano-crédito UEFA

La decisión de la Uefa responde a la apelación presentada por el club alemán, que había solicitado una reconsideración de la sanción tras considerar excesivo el castigo, y se dio a conocer el 5 de diciembre de 2025:

“Se estima el recurso interpuesto por el FC Bayern Múnich. En consecuencia, la decisión del Comité de Control, Ética y Disciplina de la Urfa de 19 de noviembre de 2025 se modifica como sigue:

Suspender al jugador del FC Bayern München, Luis Fernando Díaz Marulanda, por un total de dos (2) partidos de competición de clubes de la Uefa para los que de otro modo sería elegible, por juego brusco grave".

Bayern Múnich aguardó varias semanas la respuesta del ente rector del fútbol europeo, luego de que el Comité Disciplinario determinara la sanción original de tres fechas.

El club esperaba que la suspensión se limitara a un solo partido, expectativa compartida por el entrenador Vincent Kompany, confiando en contar con Díaz tras el compromiso en Inglaterra.

El delantero ya cumplió la primera fecha de suspensión en el partido ante el Arsenal en el Emirates Stadium, correspondiente a la fecha 5 de la Champions League, en la derrota por 3-1 ante Arsenal.

El calendario del Bayern Múnich en la Champions League continuará con el enfrentamiento ante Sporting CP en la fecha 6, tras lo cual Díaz podrá reincorporarse al equipo para el duelo frente a Unión Saint Gilloise de Bélgica, programado para el 21 de enero de 2026, según confirmó la Uefa en su comunicado oficial.

La reducción de la sanción representa un alivio para el club bávaro, que había insistido en la apelación ante el Comité correspondiente, logrando que la Uefa reconsiderara su decisión inicial.

Así fue la expulsión de Luis Díaz

La entrada de Luis Díaz se produjo cerca del final del primer tiempo, al minuto 45+3, en un encuentro donde el colombiano ya había marcado dos goles. Una entrada fuerte sobre Achraf Hakimi fue sancionada inicialmente con tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR, el árbitro Maurizio Mariani decidió mostrar la tarjeta roja directa, dejando al Bayern con diez jugadores.

A pesar de la desventaja numérica, el equipo alemán logró imponerse por 2-1 y sostuvo el resultado durante la segunda mitad.

Con la superioridad francesa, el segundo tiempo fue para el PSG, que después de tanta insistencia, descontó al minuto 73 a través del volante portugués João Neves, que colocó la pelota por arriba del portero Manuel Neuer en el palo de la mano derecha y decretó el 2-1 final.

Estos son los últimos partidos del Bayern Múnich en la temporada 2025

Bayern Múnich cerrará el 2025 con cuatro partidos claves-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Los bávaros jugarán el 6 de diciembre de 2025, a partir de las 9:30 a. m., ante Stuttgart, en el estadio MHP Arena, partido que se podrá ver a través de Espn, y de la aplicación de Disney Plus. Bayern continúa como líder del campeonato, y todavía no conoce la derrota.

A continuación, estos son los partidos que le quedarán a los dirigidos por Kompany:

6 de diciembre de 2025 - Bundesliga: Stuttgart vs. Bayern Múnich

9 de diciembre de 2025 - Champions League: Bayern Múnich vs. Sporting CP

14 de diciembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Mainz 05

21 de diciembre de 2025 - Bundesliga: Heidenheim vs. Bayern Múnich