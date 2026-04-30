Colombia

Instituto Nacional de Cancerología y Nueva EPS lograron un acuerdo: qué pasará con los tratamientos de los pacientes oncológicos

El entendimiento incluye un desembolso inicial, nuevas mesas de trabajo y ajustes operativos para mejorar la entrega de servicios, con el objetivo de agilizar trámites

Guardar
Acuerdo entre el Instituto Nacional de Cancerología y la Nueva EPS permitirá garantizar la continuidad de los tratamientos oncológicos en Colombia tras el pago de una deuda millonaria - crédito Nueva EPS e Instituto Nacional de Cancerología
Acuerdo entre el Instituto Nacional de Cancerología y la Nueva EPS permitirá garantizar la continuidad de los tratamientos oncológicos en Colombia tras el pago de una deuda millonaria - crédito Nueva EPS e Instituto Nacional de Cancerología

El Instituto Nacional de Cancerología y la Nueva EPS acordaron el pago de una deuda de más de 136.000 millones de pesos y garantizaron la continuidad en la atención integral para pacientes oncológicos en Colombia, tras una serie de negociaciones que culminaron el 30 de abril de 2026.

El nuevo convenio, que será firmado formalmente el 15 de mayo, permitirá que los pacientes sigan recibiendo tratamientos sin interrupciones y accedan a medicamentos ambulatorios directamente en la institución, lo que agilizará el proceso y potenciará la calidad asistencial.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la directora Carolina Wiesner, en entrevista con Blu Radio, “este acuerdo garantiza la continuidad en la atención de los pacientes y nos permite fortalecer la calidad del servicio que prestamos”. Además, explicó que el convenio representa un avance importante para el sistema: “estamos dando un paso clave para asegurar tratamientos oportunos y sin barreras”.

Mapa de Colombia con el logo del Instituto Nacional de Cancerología roto por la mitad. Delante, el texto "Nueva EPS" en azul, con la letra 'e' agrietada.
El convenio incluye la creación de mesas de trabajo y ajustes operativos para mejorar la gestión de cuentas y agilizar los procesos administrativos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El acuerdo de pago implica un desembolso inicial por parte de la Nueva EPS de 52.000 millones de pesos. Esta cifra representa poco menos de la mitad de la deuda total acumulada. “Se trata de un compromiso que responde a la coyuntura financiera de la EPS, pero que nos da tranquilidad sobre el flujo de recursos”, precisó Wiesner. El compromiso consiste en repartir ese monto a lo largo del año, en función de las condiciones financieras actuales.

PUBLICIDAD

En el marco de este entendimiento, ambas entidades acordaron la creación de una mesa de trabajo para examinar los motivos por los que se devuelven algunas cuentas, detectar posibles fallas operativas y fortalecer la relación institucional para evitar retrasos en el futuro.

“La idea es identificar los cuellos de botella y corregirlos de manera conjunta”, señaló la directora. También impulsarán una línea de investigación conjunta orientada a generar nuevo conocimiento en prevención y detección temprana del cáncer. “Esto nos permitirá aportar a la construcción de un mejor sistema de salud”, añadió.

La consecuencia inmediata del acuerdo es que los pacientes oncológicos afiliados a la Nueva EPS podrán mantener su tratamiento de manera ininterrumpida tanto en adultos como en niños, incluidas personas en tratamiento prolongado y nuevos diagnósticos. Wiesner fue enfática al afirmar que “no habrá ningún tipo de modificación en el acceso al Instituto”.

El convenio establece además una novedad relevante: los pacientes podrán recibir medicamentos ambulatorios directamente en el Instituto Nacional de Cancerología, sin necesidad de gestionar autorizaciones o desplazarse a otros puntos de entrega. “Este cambio simplifica los trámites y mejora la experiencia del paciente”, concluyó Wiesner.

Uno de los casos con más relevancia fue la orden de encarcelamiento por dos días del agente interventor y el gerente regional de Nueva EPS - crédito La Patria/Colprensa
Los pacientes podrán recibir medicamentos ambulatorios directamente en la institución, reduciendo trámites y tiempos de espera en la entrega de tratamientos - crédito La Patria/Colprensa

el contexto del sistema de salud en Colombia sigue marcado por presiones financieras estructurales. El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtió recientemente que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) acumulan deudas superiores a los 32 billones de pesos, lo que compromete su sostenibilidad.

Según lo expuesto por el funcionario en el Consejo de Ministros del 28 de abril de 2026, y citado en reportes de prensa, el sistema arrastra desequilibrios históricos que se han profundizado en la última década. Informes de la Contraloría General y auditorías forenses señalan que entre 2020 y 2025 varias EPS operaron con capital mínimo insuficiente e incluso patrimonio negativo, con excepciones puntuales como Aliansalud y Saludmia.

El presupuesto del sector salud ha aumentado de forma significativa, pasando de 41,4 billones de pesos en 2019 a 73,51 billones proyectados para 2026, con un crecimiento real cercano al 50,8% descontando inflación. A esto se suma un incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del 25% por encima de la inflación en el régimen contributivo, lo que supera ampliamente ajustes de administraciones anteriores.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo confirmó que Famisanar solicitó fusionarse con Nueva EPS, afectando a más de 14 millones de afiliados en Colombia - crédito @MinSaludCol/X
El Ministerio de Salud advierte sobre una crisis estructural del sistema, con deudas acumuladas en las EPS y retos financieros que ponen presión sobre la sostenibilidad de la atención en salud - crédito @MinSaludCol/X

En contraste, el régimen subsidiado, que atiende a la población más vulnerable, ha recibido incrementos más significativos en los últimos años como parte de un intento de corrección de brechas estructurales, según explicó el ministro.

No obstante, persisten alertas sobre la gestión de los recursos. El Gobierno ha señalado casos de presuntas irregularidades administrativas en algunas EPS.

Entre ellos, auditorías forenses han identificado posibles conflictos de interés y operaciones financieras entre empresas vinculadas dentro de un mismo grupo, así como créditos de gran magnitud respaldados con recursos públicos cuyo destino final no ha sido plenamente esclarecido.

Temas Relacionados

Instituto Nacional de CancerologíaNueva EPSSalud en ColombiaMinisterio de SaludColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carlos Darwin Quintero se perderá lo que resta del semestre con Millonarios: este es el problema que tiene en la pierna

El atacante, cuando mejoraba su rendimiento en el equipo Embajador, tendrá que interrumpir forzosamente el cierre de temporada por un problema médico

Carlos Darwin Quintero se perderá lo que resta del semestre con Millonarios: este es el problema que tiene en la pierna

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

El equipo colombiano es líder del grupo A junto con Macará de Ecuador y una victoria puede acercar al Escarlata a la clasificación a la siguiente ronda del torneo

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Poderoso de la Montaña” necesita la victoria con urgencia para seguir en la pelea para la clasificación a los octavos de final

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Abelardo de la Espriella lidera en Google Trends: domina búsquedas en 32 departamentos frente a Paloma Valencia

Las cifras recientes de búsquedas muestran una ventaja amplia en el interés digital por uno de los aspirantes, con niveles que oscilan entre el 80% y el 63% en distintas regiones, frente a rangos de 20% a 37% de su contendora, durante los últimos siete días analizados a nivel nacional

Abelardo de la Espriella lidera en Google Trends: domina búsquedas en 32 departamentos frente a Paloma Valencia

Jhon Arias marcó gol con Palmeiras en la Libertadores, y la prensa brasileña lo destacó: “Fue una pieza importante”

El delantero colombiano fue clave para el subcampeón de América en el partido que su equipo empató ante Cerro Porteño en Asunción, capital del Paraguay

Jhon Arias marcó gol con Palmeiras en la Libertadores, y la prensa brasileña lo destacó: “Fue una pieza importante”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

La liendra fue amenazado de muerte luego de infiltrarse en una zona de prostitución en Medellín: “Me ofrecieron bala”

La liendra fue amenazado de muerte luego de infiltrarse en una zona de prostitución en Medellín: “Me ofrecieron bala”

Juanda Caribe tuvo cena romántica con Mariana Zapata y así reaccionó su pareja Sheila Gándara: “Me toca ir y cantar tablas”

Shakira se encontró con Anitta en Brasil y mostró los primeros ensayos para la presentación de ‘Choka Choka’ en las playas de Copacabana

Greeicy anunció su ‘Candela World Tour 2026′ con fechas en España, Reino Unido, Canadá y Sudamérica

Deiby Ruiz se metió en la controversia entre Katy Cardona y Aida Victoria Merlano: “Esos son líos de faldas”

Deportes

Carlos Darwin Quintero se perderá lo que resta del semestre con Millonarios: este es el problema que tiene en la pierna

Carlos Darwin Quintero se perderá lo que resta del semestre con Millonarios: este es el problema que tiene en la pierna

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Jhon Arias marcó gol con Palmeiras en la Libertadores, y la prensa brasileña lo destacó: “Fue una pieza importante”

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Sub17