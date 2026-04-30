Iván Cepeda insistirá en diálogos con grupos de narcos y terroristas, pero puso condiciones: “No es negociable atacar a la población”

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico - crédito Prensa Iván Cepeda

Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, se refirió a la política de paz que impulsaría de llegar a ganar las elecciones del 31 de mayo y ser nombrado como el nuevo presidente de los colombianos.

El dirigente progresista, en diálogo con Noticias Caracol, subrayó la necesidad de una política de paz estructural y de intervenciones inmediatas en infraestructura básica para recuperar el control estatal.

PUBLICIDAD

“Mi Gobierno va a tener una política de paz. En eso quiero ser totalmente claro. Yo he trabajado toda la vida por la paz, no me arrepiento de haberlo hecho y la Constitución además me ordena hacerlo. La paz no es una elección caprichosa, es un deber de todos los ciudadanos y del Gobierno”, declaró el aspirante de izquierda colombiana al noticiero nacional.

Respecto a la contención inmediata de los grupos armados y su continuo reclutamiento, el senador Iván Cepeda describió dos líneas de respuesta: la evaluación estricta de los diálogos realizados con organizaciones como el ELN —exigiendo resultados concretos— y el establecimiento de límites infranqueables en la negociación, como el respeto absoluto a la vida de líderes sociales y de la población civil.

PUBLICIDAD

Fotografía cedida por la oficina de prensa del Alto Comisionado para la Paz que muestra los integrantes de los equipos de negociación del ELN y del gobierno de Colombia, Pablo beltrán (2i) y Vera Grabe (2d) este sábado en Caracas (Venezuela). EFE/Alto Comisionado Paz

“No es negociable atacar a la población. No se puede seguir matando líderes sociales. No se puede seguir atentando contra la población civil”, explicó Cepeda a Noticias Caracol, advirtiendo además sobre los riesgos de prolongar procesos sin resultados tangibles.

A su vez, Cepeda enfatizó que, pese al crecimiento de estas organizaciones bajo distintos gobiernos y agendas de seguridad, la raíz del fenómeno está en la desigualdad territorial y la ausencia de servicios elementales como agua potable, energía y vías terciarias.

PUBLICIDAD

“Unos cinco o seis territorios, donde el narcotráfico y la minería ilegal del oro, particularmente tienen un desarrollo que es a la velocidad de la luz. Mientras las políticas nuestras van a la velocidad del sonido, las economías ilegales van a una velocidad enorme y captan, por supuesto, a sectores de la población y dominan y controlan el Estado”, complementó.

El senador, reconocido por su papel en la promoción de procesos de paz, también defendió la política de “paz total”, impulsada durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, asegurando que no existe evidencia seria de que haya sido la causante exclusiva del fortalecimiento de los grupos al margen de la ley.

PUBLICIDAD

- crédito Daniel Becerril - Reuters/Colprensa

“Tenemos la presencia del Clan del Golfo en 14 departamentos del país con unos tentáculos que son suficientemente conocidos y que ha crecido en este Gobierno y creció en el gobierno de Duque y creció en el anterior gobierno (Juan Manuel Santos). Los grupos han crecido con política de paz, sin política de paz, en toda circunstancia crecen. Así que es una falacia decir que es la paz total la que los ha hecho crecer. Esa es una explicación que no se sostiene en un debate serio y en un análisis riguroso”, manifestó.

La cuestión central de la seguridad y la capacidad del Estado para retomar el control territorial fue abordada por Cepeda con énfasis en la estrategia de desarrollo local. Recordó que el Gobierno ha firmado cinco pactos territoriales para ejecutar obras de infraestructura y propuso que el 80% de los recursos de regalías nacionales se orienten a dotar de agua potable a los municipios.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Cepeda, el objetivo es conformar un “triángulo dorado”, asegurando acceso prioritario a agua, energía y vías, como condición esencial para empezar a solucionar la captura territorial por economías ilegales, como el narcotráfico y la minería de oro, las cuales —explicó— evolucionan a una velocidad mucho mayor que la capacidad de intervención estatal.

Gustavo Petro - crédito Presidencia

Lucha contra la corrupción

Por otra parte, Iván Cepeda reconoció la existencia de corrupción en distintas áreas del gobierno de Gustavo Petro, aunque defendió los logros sociales alcanzados desde el inicio del mandato.

PUBLICIDAD

En su diálogo con Noticias Caracol, el candidato sostuvo que el Ejecutivo “ha sido exitoso en cumplir su compromiso de cambio social”. Al destacar la relevancia de estas transformaciones, afirmó que “hay una gran admiración y simpatía por la obra social del Gobierno”.

El legislador evaluó que uno de los avances más visibles es “el haber desarrollado un modelo económico distinto”. No obstante, Cepeda admitió públicamente que “las situaciones de corrupción que se presentaron en distintas áreas del poder Ejecutivo” constituyen una problemática evidente. El senador precisó que el objetivo de lo que ha denominado la “revolución ética” responde a un daño prolongado y estructural: “La corrupción se ha convertido en un sistema (…) que golpea a todas las estructuras, a todos los niveles, a todas las dimensiones del Estado y ha hecho un grave daño a la ética pública”.

PUBLICIDAD

Colombian presidential candidate Ivan Cepeda of the Historic Pact (Pacto Historico) speaks at a campaign event announcing a political alliance with the Green Alliance party (Alianza Verde), in Bogota, Colombia, April 27, 2026. REUTERS/Sergio Acero

Ante ello, Cepeda detalló que la actuación del presidente Petro ha estado marcada por un reconocimiento expreso de la gravedad de los hechos. “El presidente ha asumido la responsabilidad frente a los hechos, que son graves, nadie puede negarlo”, declaró el senador, quien abogó por la implementación de correctivos y la asimilación de “aprendizajes de cosas que no se pueden volver a repetir”.

Como respuesta a esta problemática, Cepeda propuso la instauración de un sistema nacional anticorrupción, que tendría como eje “emplear toda la fuerza del Estado para acabar con las redes, aparatos y cadenas” que sostienen las prácticas ilícitas. Esta iniciativa busca articular los recursos públicos y las capacidades institucionales en un frente común contra la corrupción, según detalló el propio aspirante del Pacto Histórico.

PUBLICIDAD