Colombia

Iván Cepeda insistirá en diálogos con grupos de narcos y terroristas, pero puso condiciones: “No es negociable atacar a la población”

El candidato presidencial del Pacto Histórico defendió la ‘Paz Total’, al considerar que la política gubernamental no ha influido en la expansión de los grupos armados en el país

Guardar
Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico - crédito Prensa Iván Cepeda
Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico - crédito Prensa Iván Cepeda

Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, se refirió a la política de paz que impulsaría de llegar a ganar las elecciones del 31 de mayo y ser nombrado como el nuevo presidente de los colombianos.

El dirigente progresista, en diálogo con Noticias Caracol, subrayó la necesidad de una política de paz estructural y de intervenciones inmediatas en infraestructura básica para recuperar el control estatal.

PUBLICIDAD

“Mi Gobierno va a tener una política de paz. En eso quiero ser totalmente claro. Yo he trabajado toda la vida por la paz, no me arrepiento de haberlo hecho y la Constitución además me ordena hacerlo. La paz no es una elección caprichosa, es un deber de todos los ciudadanos y del Gobierno”, declaró el aspirante de izquierda colombiana al noticiero nacional.

Respecto a la contención inmediata de los grupos armados y su continuo reclutamiento, el senador Iván Cepeda describió dos líneas de respuesta: la evaluación estricta de los diálogos realizados con organizaciones como el ELN —exigiendo resultados concretos— y el establecimiento de límites infranqueables en la negociación, como el respeto absoluto a la vida de líderes sociales y de la población civil.

PUBLICIDAD

Fotografía cedida por la oficina de prensa del Alto Comisionado para la Paz que muestra los integrantes de los equipos de negociación del ELN y del gobierno de Colombia, Pablo beltrán (2i) y Vera Grabe (2d) este sábado en Caracas (Venezuela). EFE/Alto Comisionado Paz
Fotografía cedida por la oficina de prensa del Alto Comisionado para la Paz que muestra los integrantes de los equipos de negociación del ELN y del gobierno de Colombia, Pablo beltrán (2i) y Vera Grabe (2d) este sábado en Caracas (Venezuela). EFE/Alto Comisionado Paz

No es negociable atacar a la población. No se puede seguir matando líderes sociales. No se puede seguir atentando contra la población civil”, explicó Cepeda a Noticias Caracol, advirtiendo además sobre los riesgos de prolongar procesos sin resultados tangibles.

A su vez, Cepeda enfatizó que, pese al crecimiento de estas organizaciones bajo distintos gobiernos y agendas de seguridad, la raíz del fenómeno está en la desigualdad territorial y la ausencia de servicios elementales como agua potable, energía y vías terciarias.

“Unos cinco o seis territorios, donde el narcotráfico y la minería ilegal del oro, particularmente tienen un desarrollo que es a la velocidad de la luz. Mientras las políticas nuestras van a la velocidad del sonido, las economías ilegales van a una velocidad enorme y captan, por supuesto, a sectores de la población y dominan y controlan el Estado”, complementó.

El senador, reconocido por su papel en la promoción de procesos de paz, también defendió la política de “paz total”, impulsada durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, asegurando que no existe evidencia seria de que haya sido la causante exclusiva del fortalecimiento de los grupos al margen de la ley.

- crédito Daniel Becerril - Reuters/Colprensa
- crédito Daniel Becerril - Reuters/Colprensa

“Tenemos la presencia del Clan del Golfo en 14 departamentos del país con unos tentáculos que son suficientemente conocidos y que ha crecido en este Gobierno y creció en el gobierno de Duque y creció en el anterior gobierno (Juan Manuel Santos). Los grupos han crecido con política de paz, sin política de paz, en toda circunstancia crecen. Así que es una falacia decir que es la paz total la que los ha hecho crecer. Esa es una explicación que no se sostiene en un debate serio y en un análisis riguroso”, manifestó.

La cuestión central de la seguridad y la capacidad del Estado para retomar el control territorial fue abordada por Cepeda con énfasis en la estrategia de desarrollo local. Recordó que el Gobierno ha firmado cinco pactos territoriales para ejecutar obras de infraestructura y propuso que el 80% de los recursos de regalías nacionales se orienten a dotar de agua potable a los municipios.

De acuerdo con Cepeda, el objetivo es conformar un “triángulo dorado”, asegurando acceso prioritario a agua, energía y vías, como condición esencial para empezar a solucionar la captura territorial por economías ilegales, como el narcotráfico y la minería de oro, las cuales —explicó— evolucionan a una velocidad mucho mayor que la capacidad de intervención estatal.

Gustavo Petro - crédito Presidencia
Gustavo Petro - crédito Presidencia

Lucha contra la corrupción

Por otra parte, Iván Cepeda reconoció la existencia de corrupción en distintas áreas del gobierno de Gustavo Petro, aunque defendió los logros sociales alcanzados desde el inicio del mandato.

En su diálogo con Noticias Caracol, el candidato sostuvo que el Ejecutivo “ha sido exitoso en cumplir su compromiso de cambio social”. Al destacar la relevancia de estas transformaciones, afirmó que “hay una gran admiración y simpatía por la obra social del Gobierno”.

El legislador evaluó que uno de los avances más visibles es “el haber desarrollado un modelo económico distinto”. No obstante, Cepeda admitió públicamente que “las situaciones de corrupción que se presentaron en distintas áreas del poder Ejecutivo” constituyen una problemática evidente. El senador precisó que el objetivo de lo que ha denominado la “revolución ética” responde a un daño prolongado y estructural: “La corrupción se ha convertido en un sistema (…) que golpea a todas las estructuras, a todos los niveles, a todas las dimensiones del Estado y ha hecho un grave daño a la ética pública”.

Colombian presidential candidate Ivan Cepeda of the Historic Pact (Pacto Historico) speaks at a campaign event announcing a political alliance with the Green Alliance party (Alianza Verde), in Bogota, Colombia, April 27, 2026. REUTERS/Sergio Acero
Colombian presidential candidate Ivan Cepeda of the Historic Pact (Pacto Historico) speaks at a campaign event announcing a political alliance with the Green Alliance party (Alianza Verde), in Bogota, Colombia, April 27, 2026. REUTERS/Sergio Acero

Ante ello, Cepeda detalló que la actuación del presidente Petro ha estado marcada por un reconocimiento expreso de la gravedad de los hechos. “El presidente ha asumido la responsabilidad frente a los hechos, que son graves, nadie puede negarlo”, declaró el senador, quien abogó por la implementación de correctivos y la asimilación de “aprendizajes de cosas que no se pueden volver a repetir”.

Como respuesta a esta problemática, Cepeda propuso la instauración de un sistema nacional anticorrupción, que tendría como eje “emplear toda la fuerza del Estado para acabar con las redes, aparatos y cadenas” que sostienen las prácticas ilícitas. Esta iniciativa busca articular los recursos públicos y las capacidades institucionales en un frente común contra la corrupción, según detalló el propio aspirante del Pacto Histórico.

Temas Relacionados

Iván CepedaPaz TotalDiálogos de PazGrupos armadosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carlos Darwin Quintero se perderá lo que resta del semestre con Millonarios: este es el problema que tiene en la pierna

El atacante, cuando mejoraba su rendimiento en el equipo Embajador, tendrá que interrumpir forzosamente el cierre de temporada por un problema médico

Carlos Darwin Quintero se perderá lo que resta del semestre con Millonarios: este es el problema que tiene en la pierna

Instituto Nacional de Cancerología y Nueva EPS lograron un acuerdo: qué pasará con los tratamientos de los pacientes oncológicos

El entendimiento incluye un desembolso inicial, nuevas mesas de trabajo y ajustes operativos para mejorar la entrega de servicios, con el objetivo de agilizar trámites

Instituto Nacional de Cancerología y Nueva EPS lograron un acuerdo: qué pasará con los tratamientos de los pacientes oncológicos

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

El equipo colombiano es líder del grupo A junto con Macará de Ecuador y una victoria puede acercar al Escarlata a la clasificación a la siguiente ronda del torneo

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Poderoso de la Montaña” necesita la victoria con urgencia para seguir en la pelea para la clasificación a los octavos de final

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Abelardo de la Espriella lidera en Google Trends: domina búsquedas en 32 departamentos frente a Paloma Valencia

Las cifras recientes de búsquedas muestran una ventaja amplia en el interés digital por uno de los aspirantes, con niveles que oscilan entre el 80% y el 63% en distintas regiones, frente a rangos de 20% a 37% de su contendora, durante los últimos siete días analizados a nivel nacional

Abelardo de la Espriella lidera en Google Trends: domina búsquedas en 32 departamentos frente a Paloma Valencia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

La liendra fue amenazado de muerte luego de infiltrarse en una zona de prostitución en Medellín: “Me ofrecieron bala”

La liendra fue amenazado de muerte luego de infiltrarse en una zona de prostitución en Medellín: “Me ofrecieron bala”

Juanda Caribe tuvo cena romántica con Mariana Zapata y así reaccionó su pareja Sheila Gándara: “Me toca ir y cantar tablas”

Shakira se encontró con Anitta en Brasil y mostró los primeros ensayos para la presentación de ‘Choka Choka’ en las playas de Copacabana

Greeicy anunció su ‘Candela World Tour 2026′ con fechas en España, Reino Unido, Canadá y Sudamérica

Deiby Ruiz se metió en la controversia entre Katy Cardona y Aida Victoria Merlano: “Esos son líos de faldas”

Deportes

Carlos Darwin Quintero se perderá lo que resta del semestre con Millonarios: este es el problema que tiene en la pierna

Carlos Darwin Quintero se perderá lo que resta del semestre con Millonarios: este es el problema que tiene en la pierna

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Jhon Arias marcó gol con Palmeiras en la Libertadores, y la prensa brasileña lo destacó: “Fue una pieza importante”

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Sub17