Estos serían los rivales de la selección Colombia si pasa la fase de grupos del Mundial 2026: vea los cruces

El sorteo de la fase de grupos del Mundial de 2026 dejó a la selección Colombia en el grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador de una llave del Torneo de Repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo, que se definirá en marzo de 206 en México.

Sumado a eso, la Tricolor también conoció los equipos que le tocaría en los dieciseisavos de final, en caso de superar la primera ronda, recordando que cambió el formato de clasificación por la ampliación de participantes, pasando de 32 a 48 y con 12 zonas en Estados Unidos, México y Canadá.

De esta manera, el equipo nacional se prepara para la Copa del Mundo y esperando las sedes y horarios oficiales para sus primeros encuentros, que se conocerán el sábado 6 de diciembre por parte de la FIFA, que los definirá dependiendo de varios factores para que sean beneficiosos para equipos y aficionados.

Posibles rivales en Colombia para dieciseisavos

La FIFA estrenará una nueva ronda en la Copa del Mundo y son los dieciseisavos de final, por la ampliación de cupos en el torneo y que le dará un partido más a los participantes, con un total de ocho para las dos escuadras que alcancen la final, entregando más emociones a los hinchas.

La selección Colombia puede terminar como primera, segunda o una de las mejores ocho terceras de la fase de grupos, para acceder a la siguiente ronda de 32 equipos, pero dependiendo de la posición, el combinado nacional tendrá un camino más sencillo o complicado en las rondas finales.

Para empezar, si la Tricolor termina primera del grupo K, se medirá con uno de los mejores terceros del grupo D (Estados Unidos, Paraguay, Australia y repechaje Uefa C), el grupo C (Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador), el grupo I (Francia, Senegal, Noruega y el ganador B del Torneo de Repechaje), el grupo J (Argentina, Argelia, Austria y Jordania) o el grupo L (Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá).

En caso de que Colombia quede segunda de su zona, enfrentará al escolta del líder en el grupo L, en el que los favoritos a clasificar son nada menos que los ingleses, que eliminaron a los cafeteros en Francia 1998 y Rusia 2018, y croatas, subcampeones del mundo en 2018 y terceros en 2022.

Finalmente, si el combinado nacional acaba como una de las mejores terceras, se vería con el líder de la zona L, lo que muestra la importancia de ganar el grupo D ante Portugal, que parte como la candidata a quedarse con la punta por su nivel y la jerarquía de Cristiano Ronaldo.

Calendario y sedes de los partidos

De otra parte, la FIFA ya estableció las fechas y la región para todos los grupos del mundial, con el objetivo de que los 48 participantes no tengan recorridos largos durante la fase de grupos, aunque solo confirmando los estadios y horarios para cada partido el sábado 6 de diciembre.

La selección Colombia debutará el miércoles 17 de junio de 2026 contra Uzbekistán, probablemente en Ciudad de México, en el estadio Azteca, o en el NRG Stadium de Houston, en este último es recordado el compromiso con el que inició la Copa América 2024 ante Paraguay, ganando por 2-1.

De otro lado, el segundo encuentro será el martes 23 de junio ante el ganador del Torneo de Repechaje entre Nueva Caledonia, la República Democrática del Congo y Jamaica, en Houston o en el estadio Akron de Guadalajara.

Finalmente, Colombia cerrará la fase de grupos ante nada menos que Portugal, el sábado 27 de junio, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta o el Hard Rock Stadium de Miami, esperando que dé el paso a la siguiente ronda del mundial.