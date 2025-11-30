Mariana Pajón compartió la primera fotografía de su hijo: Théo Pelluard Pajón

Mariana Pajón disfruta de una nueva etapa de su maternidad - crédito Instagram/Mariana Pajón

Mariana Pajón vive días alejada de las pistas de BMX para dedicarse a disfrutar del nacimiento de su primer hijo, junto a su esposo, el también bicicrosita colombo-francés, Vicent Pelluard. La doble medallista de oro olímpico y ganadora de una medalla de plata en su perfil de Instagram compartió la primera fotografía del menor junto al nombre que eligió para él.

Según informó El Colombiano el 29 de noviembre, allegados a la atleta confirmaron que el nacimiento del bebé se registró la noche anterior, aunque la pareja no ha divulgado el nombre y tampoco ha realizado anuncios públicos, en línea con la privacidad que ambos manifestaron querer preservar tras esta etapa.

Publicación de Mariana Pajón sobre su hijo y el nombre que eligió para él - crédito Instagram/Mariana Pajón

La espera de la llegada del nuevo integrante de la familia Pelluard Pajón. mantuvo expectantes a sus seguidores durante los últimos días de noviembre. La deportista antioqueña había comunicado previamente su intención de mantenerse reservada tras el nacimiento, decisión que se tradujo en una pausa en sus publicaciones en redes sociales, justamente cuando se cumplía la fecha señalada para el parto.

La fotografía de su primogénito estuvo acompañada del texto “El día más feliz de nuestras vidas. Te amamos Théo”. La publicación fue comentada por algunos deportistas y amigos personales de Mariana Pajón como Carlos Ramírez y Rigoberto Urán:

Pajón ha revelado todos los detalles de su embarazo en sus redes sociales - crédito @marianapajon/Instagram

La pareja, que inició su relación hace varios años, se mantuvo activa mostrando los preparativos y la dinámica doméstica de los últimos días antes de la llegada del bebé. En uno de los videos que pasó a ser tendencia, la bicampeona olímpica mostraba cómo las rutinas de taller y mecánica, propias del mundo ciclístico, mutaron en labores para armar la cuna y demás enseres para el recién nacido. Pajón resumió así el momento: “Nuestros días de mecánica ahora se ven así. Mismo equipo, nuevos proyectos. Preparándonos para el mejor viaje de nuestras vidas. Poniendo a rodar nuestros sueños”.

En una entrevista previa con el Comité Olímpico Colombiano, Pajón abordó las sensaciones y retos frente al nuevo desafío de su vida: “Creo que nadie está preparado en un 100% para ser mamá. He hecho todo lo que está en mi control junto a Vincent. Hemos tenido clases especiales para prepararnos, para traer al mundo de la mejor manera a nuestro bebé, saber cuidarlo, tener tips, saber qué esperar”.

La distinción que la acompaña en el deporte —es la única deportista colombiana con tres medallas olímpicas consecutivas, conquistadas en Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020— llevó a que la noticia de su embarazo sorprendiera al anunciar, en 2025, su decisión de hacer una pausa en la competición para enfocarse en la maternidad. La propia Pajón definió el momento como el más relevante de su vida hasta ahora: “Es el triunfo más grande de mi vida”.

El reto de Mariana Pajón para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

Mariana Pajón se fue en blanco de los Juegos Olímpicos París 2024 tras quedar eliminada en las semifinales del BMX - crédito Agustín Marcarían/REUTERS

Su horizonte deportivo ahora apunta a una transición de disciplina, con el anhelo de competir en el velódromo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “Es muy pronto pero tengo un reto y una meta y es que quiero hacer pista. Me veo ahí en Los Ángeles. El cronómetro es lo que habla, pero con la pista todo ha sido muy natural. Siempre he hecho pista y es un equipo que admiro un montón, quiero poder ver las posibilidades sin dejar el BMX”, afirmó la deportista en entrevista con La Fuga de Diario As

Sobre las posibilidades en la pista, Pajón reconoció el papel trascendental del entrenador Jhon Jaime González en el desarrollo de varios talentos colombianos y aclaró que su incursión no tiene la intención de desplazar a nadie: “El reto es muy grande, el profesor Jhon Jaime González ha hecho un trabajo increíble en la pista, sin él la evolución hubiera sido muy difícil y siento que se pueden explorar cosas muy chéveres por ahí, si puedo. Por supuesto, sin pisarle los sueños a nadie”.