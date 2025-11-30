Deportes

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

La selección Colombia suma dos victorias y una derrota en la Copa del Mundo, mientras que la albiceleste clasificó como líder del grupo A con puntaje perfecto

Nicole Mancilla es la gran figura de la selección Colombia en la Copa Mundial Femenina de Futsal 2025 - crédito FIFA

El partido de cuartos de final del Mundial Femenino de Futsal entre Colombia y Argentina se disputará el lunes 1 de diciembre en el Philsports Arena de Manila, Filipinas. El encuentro comenzará a las 5:00 a.m. (hora de Colombia), y podrá verse en directo a través de la plataforma oficial de la FIFA. Ambas selecciones buscarán un lugar entre las cuatro mejores del torneo, en una cita que representa un momento histórico para el futsal femenino a nivel mundial.

Argentina llega a este enfrentamiento tras una sólida fase de grupos, en la que se impuso 6-0 a Marruecos en su debut, venció 3-2 a Polonia y cerró la primera ronda con una victoria por 5-1 ante el equipo anfitrión.

Por su parte, Colombia aseguró su clasificación como segunda del Grupo B: debutó con un triunfo 2-0 sobre Canadá, sufrió una derrota 5-1 ante España y selló su pase a cuartos con una victoria 4-1 frente a Tailandia. En ese último partido, Merlin Salcedo se destacó con dos goles y fue elegida como la mejor jugadora del encuentro.

La selección Colombia sumó tres puntos en su primer partido en la Copa Mundial Femenina de Futsal - crédito FCF

En el plantel argentino, el entrenador Nicolás Noriega remarcó la importancia de minimizar los errores en esta instancia: “Colombia es un rival que ya conocemos, pero más allá del rival, a partir de ahora ganás o te vas y los errores se tienen que achicar al máximo”. Noriega anticipó un partido intenso y aseguró que su equipo ya está enfocado en el próximo desafío.

Colombia, bajo la dirección de Roberto Bruno, cuenta con figuras como Salcedo, Nicole Mancilla y Angely Camargo. Salcedo, pieza clave en defensa y ataque, expresó su confianza en el potencial del equipo: “Daremos un paso al frente y mostraremos a la verdadera Colombia”.

Mancilla, autora de un gol decisivo ante Argentina en la pasada Copa América, anticipó un encuentro de alta exigencia: “Sin menospreciar a Argentina porque son muy buen equipo, quedaron primeras en su grupo. Es un partido que va a ser una calentura, porque somos dos equipos sudamericanos muy fuertes, pero nosotras estamos tranquilas. Vamos paso a paso”.

En el conjunto argentino, destacan jugadoras como Silvina Nava, que milita en el Melilla Torreblanca junto a referentes internacionales, y Carina Núñez, ambas con actuaciones sobresalientes en Manila. El equipo albiceleste buscará imponer su experiencia y regularidad en el torneo.

El Mundial Femenino de Futsal, que se celebra por primera vez bajo la organización de la FIFA, reúne a 16 selecciones distribuidas en cuatro grupos. Las dos mejores de cada zona avanzaron a los cuartos de final, seguidos por las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final. El certamen, que se desarrolla en Manila y Victorias, cuenta con cobertura internacional y la implementación de tecnología de videoarbitraje (VIR), lo que refuerza su carácter innovador y su impacto en la disciplina.

Ficha del partido

Afiche del partido de la selección Colombia vs. Argentina en los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA - crédito FCF
  • Selección Colombia vs. Selección de Argentina - cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de la Futsal 2025
  • Lugar: estadio PhilSports Arena - Manila, Filipinas
  • Fecha y hora: lunes 1 de diciembre - 5:00 a. m. hora colombiana
  • Transmisión: FIFA Plus (gratis)
  • Posible alineación selección Colombia: Merlín Salcedo, Nicole Mancilla, Melissa Jaimes y Valentina Rodríguez.

Estas son las convocadas de la selección Colombia para la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA

Este es el grupo de jugadoras que lidera el técnico Roberto Bruno - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
  • Dayana Viviana Rivera Herrera – Civil United S.C
  • Danna Valentina Rodríguez Jiménez – Civil United S.C
  • Laura Fernanda Bustos Silva – Civil United S.C
  • Paula Andrea Valencia Gallego – Jhon Jota Sport
  • Elizabeth Guerra Lezcano – Cd Salesianos (ESP)
  • Allison Gineth Olave Riaño – Civil United S.C
  • Karen Torres Cortés – Club Unión (ECU)
  • Merlin Yovhana Salcedo Ramos – Civil United S.C
  • Diana Marcela Celis González – Deportivo Llaneros Fc
  • Isabella Mosquera Mesa – C.D Politecnico
  • Nicole Mancilla Solis – Independiente Cali
  • Melissa Jaimes Camargo – FC Meigas (ESP)
  • Alejandra Apráez Guerrero – Nacional (URU)
  • Angely Camargo Urueña – San Lorenzo (ARG)

