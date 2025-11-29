Deportes

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: esto pasó con la selección Colombia

La Tricolor viene de empatar con Bolivia en La Paz, cortando el buen inicio en el certamen y dándole espacio a que sus rivales se acercaran en el liderato

Guardar
Selecciones como Venezuela le pisan
Selecciones como Venezuela le pisan los talones a Colombia en la Liga de Naciones Femenina Conmebol - crédito Conmebol

Se terminó una nueva jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, que volvió a la actividad luego de un mes y con cuatro partidos llenos de emociones, aunque con una cantidad de goles baja y la mitad de esos compromisos terminaron siendo más cerrados de lo esperado.

Luego de la fecha 3 se movió la tabla de posiciones de la Liga de Naciones, en la que la selección Colombia partió inicialmente como líder con seis unidades, previo a su visita a Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz, donde sufrió por la altura y la falta de definición al arco.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De otro lado, Argentina fue el equipo que tuvo su jornada de descanso en el certamen, volviendo para la cuarta fecha del 2 de diciembre, que también será la última del torneo en 2025 y volverá para abril, cuando se darían las primeras definiciones para conocer los clasificados al mundial de 2027.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones?

Durante los cuatro partidos jugados el viernes 28 de noviembre, solo uno no reportó goles, dos terminaron en empate y uno se definió en los últimos minutos, además de que dos de esos seleccionados logró su primer triunfo en el torneo, que los acerca a la clasificación.

Pese al empate, la selección Colombia femenina mantiene el liderato de la Liga de Naciones con siete puntos, producto de dos triunfos y una igualdad, con siete goles a favor y tres en contra, para una diferencia de +4, la cual le ayudará mucho para los próximos encuentros.

Así va la tabla de
Así va la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina Conmebol, luego de la tercera fecha - crédito 365Score

El combinado nacional sufrió en La Paz frente al colero, que había perdido en sus primeras dos presentaciones, al punto de irse perdiendo en el marcador, pero salvó una igualdad que le dio una leve ventaja de dos unidades sobre Venezuela, que tampoco salió del empate frente a Ecuador.

Paraguay y Perú fueron las beneficiadas de la Liga de Naciones Femenina, pues gracias a sus victorias sobre Uruguay, en Asunción, y Chile, en Perú, lograron la primera victoria y quedaron a un punto del repechaje, que por ahora le pertenece a la Roja y las ecuatorianas.

Perú revivió en la Liga
Perú revivió en la Liga de Naciones Femenina Conmebol, gracias a su triunfo 3-1 sobre Chile en Cusco - crédito @SeleccionPeru/X

De otro lado, Argentina bajó de la tercera a la quinta casilla porque no jugó en la tercera fecha, tuvo su día de descanso y volverá el 2 de diciembre para verse las caras con Bolivia en Buenos Aires, donde le apunta a un triunfo que la acerque al liderato de las colombianas.

Inesperada situación en Colombia

La inesperada ausencia de Leicy Santos y Daniela Montoya marcó el desarrollo del partido en el que la selección Femenina de Colombia enfrentó a Bolivia el viernes 28 de noviembre, durante la tercera jornada de la Liga de Naciones Femenina Conmebol. El equipo nacional, que llegaba como líder invicto de la tabla de posiciones, debió afrontar el encuentro sin dos de sus figuras más destacadas, lo que generó inquietud entre los seguidores y especialistas.

La alineación inicial sorprendió al no incluir a las dos jugadoras que habían sido determinantes en las fechas previas: Santos acumulaba tres goles y Montoya dos, consolidándose como referentes ofensivas del conjunto nacional. La incertidumbre aumentó cuando, en la formación publicada por la Federación Colombiana de Fútbol en redes sociales, ambas aparecían listadas como suplentes, aunque no se encontraban ni en el banco de alternativas ni en la tribuna del estadio Hernando Siles de La Paz.

Daniela Montoya venía de marcar
Daniela Montoya venía de marcar gol ante Ecuador y Perú en la Liga de Naciones con Colombia - crédito @fifaworldcup_es/X

La explicación oficial sobre la ausencia de las futbolistas tardó en llegar, lo que alimentó las especulaciones. Finalmente, la transmisión de Gol Caracol esclareció la situación al informar que ambas futbolistas sufrieron un cuadro de gastroenteritis tras consumir un alimento que les provocó problemas de salud. Esta circunstancia obligó a que quedaran fuera de la convocatoria para el partido, representando bajas sensibles para el equipo colombiano frente a las bolivianas.

Temas Relacionados

Liga de Naciones Femenina ConmebolLiga de Naciones Conmebol posicionesSelección Colombia femeninaBolivia vs ColombiaConmebolLiga de Naciones Femenina Conmebol partidosColombia-Deportes

Más Noticias

Con frío mensaje, River Plate oficializó la salida de Miguel Ángel Borja del equipo profesional

El delantero de 32 años no renovará su contrato con el Millonario y es libre de negociar con otro club

Con frío mensaje, River Plate

Barranquilla y la Copa Sudamericana: las claves de la elección de la capital del Atlántico para la final continental

El 28 de noviembre se confirmó que “La Arenosa” albergará la próxima final del segundo torneo de clubes más importante en el continente

Barranquilla y la Copa Sudamericana:

La selección Colombia femenina se “ahogó” en La Paz: empate 1-1 con Bolivia por la Liga de Naciones Conmebol

En un partido donde la Tricolor desperdició muchas opciones, salvó un punto gracias a Gabriela Rodríguez, mientras que Sonia Torihuano abrió el marcador con un golazo

La selección Colombia femenina se

Figura de América de Cali no tiene apartamento propio, confesó que sigue viviendo en una casa hogar

Tilman Palacios ha sido el mejor jugador del club Escarlata en los cuadrangulares, pero sigue con contrato de juvenil

Figura de América de Cali

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Femenina: deberá esperar un buen tiempo

El combinado nacional viene de un partido muy complicado ante Bolivia en La Paz y ahora descansará para volver a la acción en el certamen, buscando el cupo al mundial

Cuándo vuelve a jugar la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón rompió en llanto

Yina Calderón rompió en llanto y confirmó que no volverá a Colombia: “No han valorado una villana como yo”

Yina Calderón se refirió al secuestro del hijo de Giovanny Ayala y envió mensaje a sus captores: “No la debe estar pasando bien”

Davo Xeneize pidió ayuda para contactar al cantante de ‘La Quemona’: “Se imaginan un stream con él”

Tatiana Murillo, ‘La Barbie Colombiana’, denunció que fue vícima de un presunto ataque criminal en vía de Antioquia

Este sería el clásico colombiano que Dua Lipa habría elegido para cantarle a Bogotá en su esperado concierto en El Campín

Deportes

Con frío mensaje, River Plate

Con frío mensaje, River Plate oficializó la salida de Miguel Ángel Borja del equipo profesional

Barranquilla y la Copa Sudamericana: las claves de la elección de la capital del Atlántico para la final continental

La selección Colombia femenina se “ahogó” en La Paz: empate 1-1 con Bolivia por la Liga de Naciones Conmebol

Figura de América de Cali no tiene apartamento propio, confesó que sigue viviendo en una casa hogar

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Femenina: deberá esperar un buen tiempo