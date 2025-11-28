Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Femenina: deberá esperar un buen tiempo

La selección Colombia femenina no tendrá rival en la cuarta jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol - crédito Conmebol

La selección Colombia femenina volvió a jugar la Liga de Naciones Conmebol, el torneo en el que el combinado nacional venía de ganar sus primeros dos encuentros ante Perú y Ecuador, logrando el liderato en octubre y viéndose en la tercera fecha con Bolivia en La Paz.

El combinado cafetero ahora deberá esperar un tiempo para su próximo partido, debido al formato de la competencia clasificatoria y que le permitirá al técnico Ángelo Marsiglia corregir los errores cometidos en la capital boliviana, pues el equipo no se vio bien a lo largo de ese compromiso.

Sumado a eso, será la oportunidad para recuperar a jugadores importantes como Mayra Ramírez, la goleadora de la Tricolor y el Chelsea que sufrió una lesión, se perdió el inicio de la Liga de Naciones y volvería en 2026, cuando se conocerán las clasificadas al mundial de Brasil 2027, además del repechaje intercontinental.

Noticia en desarrollo…