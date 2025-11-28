Deportes

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Femenina: deberá esperar un buen tiempo

El combinado nacional viene de un partido muy complicado ante Bolivia en La Paz y ahora descansará para volver a la acción en el certamen, buscando el cupo al mundial

La selección Colombia femenina no
La selección Colombia femenina no tendrá rival en la cuarta jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol - crédito Conmebol

La selección Colombia femenina volvió a jugar la Liga de Naciones Conmebol, el torneo en el que el combinado nacional venía de ganar sus primeros dos encuentros ante Perú y Ecuador, logrando el liderato en octubre y viéndose en la tercera fecha con Bolivia en La Paz.

El combinado cafetero ahora deberá esperar un tiempo para su próximo partido, debido al formato de la competencia clasificatoria y que le permitirá al técnico Ángelo Marsiglia corregir los errores cometidos en la capital boliviana, pues el equipo no se vio bien a lo largo de ese compromiso.

Sumado a eso, será la oportunidad para recuperar a jugadores importantes como Mayra Ramírez, la goleadora de la Tricolor y el Chelsea que sufrió una lesión, se perdió el inicio de la Liga de Naciones y volvería en 2026, cuando se conocerán las clasificadas al mundial de Brasil 2027, además del repechaje intercontinental.

