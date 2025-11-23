Dayro Moreno terminó como protagonista de la Copa Sudamericana 2025 con Once Caldas: esta es la razón

Dayro Moreno marcó un total de 10 goles en la Copa Sudamericana con Once Caldas, en 13 partidos - crédito Once Caldas

Se terminó la Copa Sudamericana 2025 con Lanús coronándose como el campeón del certamen, luego de superar al favorito Atlético Mineiro en la serie de penales por 5-4 en Asunción, luego de empatar sin goles y dándole el título a otro argentino por segunda ocasión seguida.

Pese a que Colombia no tuvo protagonismo en la final, Dayro Moreno acabó como una de las figuras más destacadas de la Sudamericana, pues con 40 años se llevó un importante premio con el Once Caldas, que alcanzó los cuartos de final e hizo historia en el torneo de la Conmebol.

La Sudamericana también corona a Dayro

Dayro Moreno alcanzó un hito al consagrarse como máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025 con 10 goles en 13 partidos disputados con el Once Caldas, que hizo su mejor presentación en el torneo y fue gracias al liderazgo del delantero de 40 años.

El atacante selló su campaña continental con goles ante varios rivales: uno a Unión Española, tres en un solo partido frente a GV San José de Bolivia, uno a San Antonio Bulo Bulo, tres en dos encuentros contra Huracán y dos a Independiente del Valle, este último eliminó al Albo.

Dayro Moreno se convirtió por primera vez en goleador de la Copa Sudamericana - crédito @LopezAndres_11 / X

Esta racha le permitió superar a otros artilleros del torneo y obtener su primer título de máximo artillero en una competencia internacional de clubes, un reconocimiento que se suma a sus siete Botines de Oro en la Liga BetPlay y del Torneo Apertura de la Liga MX en 2016 con Xolos de Tijuana.

El impacto de este logro se amplifica al considerar la trayectoria de Dayro, quie ostenta el récord de máximo goleador histórico del fútbol colombiano con 370 anotaciones. La distinción obtenida en la Copa Sudamericana 2025 representa un nuevo escalón en su carrera, consolidando su legado como uno de los delanteros más prolíficos del país.

Renovación en Once Caldas

Mientras tanto, el Once Caldas inició un proceso de renovación profunda tras una temporada en la que los resultados no cumplieron las expectativas en las tres competiciones disputadas. La eliminación anticipada en la Liga BetPlay y el descenso en el rendimiento durante las etapas decisivas de la Copa y el torneo internacional motivaron a la directiva a tomar decisiones drásticas.

El 21 de noviembre, el club confirmó la salida de varios jugadores, entre ellos Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García y Juan Carlos Díaz, como parte de una estrategia para fortalecer la plantilla bajo la dirección técnica de Hernán Darío Herrera.

El "Blanco Blanco" confirmó que Jerson Malagón y Juan Camilo García no continuarán en el cuadro campeón de Copa Libertadores 2004-crédito @oncecaldas/X

En este contexto de cambios, Once Caldas aseguró la renovación de contrato de tres de sus principales figuras: Dayro Moreno, Michael Barrios y Jéider Riquett, cuyo vínculo original finalizaba el 31 de diciembre de 2025, permanecerán una temporada adicional en el equipo. La permanencia de Moreno, en particular, es considerada estratégica para el Once Caldas, que busca recuperar protagonismo en el fútbol colombiano.

De cara a la temporada 2026, el club blanco proyecta reforzar especialmente la defensa y el mediocampo, sectores donde se identificaron mayores debilidades durante el año, pues se quedó afuera de los cuadrangulares en el segundo semestre y acabó toda posibilidad de llegar a la Copa Sudamericana nuevamente.

Hernán Darío Herrera seguirá en Once Caldas para 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Además, se evalúa la incorporación de jóvenes talentos de las divisiones inferiores y la posibilidad de sumar jugadores a préstamo desde otros equipos del fútbol profesional colombiano. La continuidad del técnico Arriero forma parte de una apuesta institucional a largo plazo, orientada a conformar una nómina competitiva y devolver al Once Caldas a los primeros planos.

La decisión de mantener a Dayro Moreno en la plantilla refuerza el liderazgo y la experiencia del equipo, factores que la dirigencia considera esenciales para afrontar los retos de la próxima temporada.