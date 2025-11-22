Final de la Copa Sudamericana tuvo como protagonista a Shakira: esta es la razón

La final de la Copa Sudamericana 2025, entre Lanús y Atlético Mineiro, cambió de estadio por culpa de Shakira - crédito Reuters

La Copa Sudamericana coronará un nuevo campeón el próximo sábado 22 de noviembre en Asunción, entre Lanús de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil, en una nueva definición con clubes de esos dos países por segunda ocasión consecutiva, luego del partido Racing vs. Cruzeiro en 2024.

Sin embargo, la elección del estadio tuvo como protagonista a Shakira, la cantante colombiana que, al parecer, fue la responsable para que la Confederación Sudamericana de Fútbol cambiara el escenario deportivo, recordando que esa serie se juega a un solo compromiso en cancha neutral.

Cabe recordar que la final de la Sudamericana ya tuvo otra modificación en la final, debido a que previamente se iba a disputar en el estadio Ramón Tahuichi Rivera, de Santa Cruz de la Sierra, pero por líos con las obras en la estructura, la Conmebol apeló a la norma de organizar el compromiso en la sede del año anterior.

¿Cómo Shakira provocó el cambio de estadio?

La edición 2025 del certamen ha pasado por muchas cosas, una de ellas la elección de la sede para la final que previamente era en Bolivia, pero por las demoras en la adecuación del estadio en Santa Cruz de la Sierra, se trasladó a Asunción porque las reglas del torneo indican que si una ciudad no puede albergar dicha definición, se pasa al escenario del año anterior.

Pese a que el partido iba a ser en el estadio La Nueva Olla, no fue posible por culpa de Shakira, según la explicación de un periodista en la cuenta de Instagram llamada La Arenga del Abuelo, al señalar que todo se debió a una presentación musical de la colombiana.

Shakira lleva a cabo su gira de conciertos Las Mujeres No Lloran World Tour - crédito REUTERS/Luisa González

“Lo que sucede es que ya desde hace varios meses estaba programado el show de Shakira aquí en Asunción para el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, una semana después de la final de la Sudamericana”, fueron las palabras del comunicador, que grabó desde esa cancha.

Añadió que “por este motivo, curiosamente, este fin de semana (22 y 23 de noviembre) se va a jugar un partido importantísimo para la liga paraguaya entre Cerro Porteño y Libertad, pero una cabecera estará inhabilitada porque ya están montando la estructura para el show”.

Así va la instalación de la tarima para el concierto de Shakira en el estadio La Nueva Olla de Asunción - crédito @ShakOnChart/X

Es por eso que la final de la Copa Sudamericana quedó en el estadio Defensores del Chaco, el mítico escenario que es casa de la selección de Paraguay y con una capacidad cercana a los 50.000 espectadores, remodelado en los últimos años para acoger más eventos internacionales.

Show de medio tiempo en Asunción

Casualmente, la Conmebol repetirá en la final de la Copa Sudamericana lo mismo que hizo en la Copa América 2024, cuando Shakira apareció en el entretiempo con una presentación especial durante el juego de la selección Colombia frente a Argentina en Miami.

Habrá un concierto en el medio tiempo del duelo de Lanús vs. Atlético Mineiro, “con el objetivo de enriquecer aún más la inolvidable experiencia de la Final de la CONMEBOL Sudamericana, la CONMEBOL anuncia la realización de un espectáculo artístico en el entretiempo”.

La Conmebol volverá a realizar un show de medio tiempo en la final de la Copa Sudamericana, luego de la definición de la Copa América 2024 - crédito Conmebol

“El grupo paraguayo Kchiporros es el elegido para animar el tiempo de descanso. Este año, el grupo estuvo en Quilmes Rock, en Argentina, y protagonizó una gira europea, con conciertos en Madrid, Barcelona, Londres y Dublín, entre otras localidades. Además, cuenta con presentaciones en Nueva York y en diversas ciudades mexicanas”, añadió la Conmebol.

Aparte de ese grupo local, “antes del arranque del partido que definirá la Gran Conquista, subirán al escenario el grupo argentino Los de Fuego y el brasileño Dudu Galo Doido, que prometen emoción en las tribunas repletas de hinchas”.