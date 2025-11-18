Deportes

Las claves de los cuadrangulares en Colombia, ocho equipos buscan la estrella de diciembre

Medellín, Nacional, Junior, América, Tolima, Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe tendrán seis oportunidades para llegar a la final de la Liga BetPlay

Entre estos ocho equipos saldrán
Entre estos ocho equipos saldrán los finalistas del segundo semestre de la Liga Betplay - crédito Dimayor

Tras terminar la primera fase de la Liga BetPlay, ocho clubes participarán de los cuadrangulares en los que se definirán a los dos finalistas del torneo finalización en Colombia.

Por otra parte, en el B clasificaron Deportes Tolima, Fortaleza Ceif, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe, que es el vigente campeón de Colombia, y tendrá la oportunidad de sumarse a Nacional como los únicos clubes en conseguir un bicampeonato en el mismo año.

En el cuadrangular A estarán Independiente Medellín, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y América de Cali, que debido a la historia de los involucrados, es considerado el “grupo de la muerte”.

Las claves de las semifinales en Colombia

Medellín fue el mejor equipo
Medellín fue el mejor equipo del todos contra todos - crédito Colprensa

En el grupo A, que tiene como cabeza de grupo a Independiente Medellín, este club tiene como punto fuerte su poder en ataque y será importante la evolución que tenga el argentino Francisco Fydriszewski, que sufrió una lesión de rodilla y no se ha confirmado si podrá ser parte de las primeras fechas del grupo.

Sobre su rival de patio, Atlético Nacional, se ha hablado de la poca experiencia que tiene el técnico Diego Arias, que asumió la dirección técnica del club Verdolaga en la mitad del semestre y jugará por primera vez unos cuadrangulares.

Otro equipo que cambió de entrenador en medio del torneo fue América de Cali, en donde asumió David González, que hasta el momento no ha podido consolidar su idea de juego en la plantilla del único representante del Valle del Cauca.

En ese sentido, además de Medellín, gran parte de la responsabilidad del grupo recae en el Junior de Barranquilla, que es una de las nóminas más costosas del rentado nacional, lo que se le suma a la presión que ya tiene el técnico Alfredo Arias, que se comprometió con la hinchada del Tiburón en pelear el título.

Fortaleza Ceif debuta en los
Fortaleza Ceif debuta en los cuadrangulares de la Liga BetPlay frente al Deportes Tolima en el estadio de Techo - crédito Colprensa

En el grupo B, en el que tiene el “punto invisible” Deportes Tolima, una de las claves será el rendimiento que pueda tener el equipo dirigido por Lucas González, que consolidó un esquema defensivo que ha sido exitoso hasta el momento.

Otro club que enfoca gran parte de su rendimiento en el trabajo defensivo es Independiente Santa Fe, que junto con Tolima son las instituciones que menos goles han recibido en el torneo.

A nivel de juego ofensivo, el de más anotaciones a favor del grupo es Atlético Bucaramanga, al que se le suma la experiencia del entrenador Leonel Álvarez, que es el único en ser campeón del cuadrangular.

Por último, Fortaleza Ceif ya ha tenido un semestre positivo tras salvar la categoría y consolidar una idea de juego con Sebastián Oliveros, que buscará dar la sorpresa con una de las nóminas más jóvenes del campeonato.

En ambos grupos será importante el trabajo físico que tengan los equipos, puesto que, debido a que el torneo debe terminar antes del 21 de diciembre, la mayoría de partidos se jugarán cada tres días, lo que dejará poco tiempo de descanso para los deportistas.

Así se jugará la fecha 1 de los cuadrangulares en Colombia

Estos son los horarios de
Estos son los horarios de la primera jornada de los cuadrangulares en Colombia - crédito Dimayor

Grupo A:

Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín: 19 de noviembre desde las 8:30 p. m.

Atlético Nacional vs. América de Cali: 20 de noviembre desde las 7:30 p. m.

Grupo B:

Deportes Tolima vs. Fortaleza Ceif: 18 de noviembre desde las 6:30 p. m.

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga: 19 de noviembre desde las 6:30 p. m.

Cabe recordar que al ser cabeza de grupo, tanto Independiente Medellín como Deportes Tolima, avanzarán a la final en caso de igualar en puntos con otro rival; además, jugarán la última fecha del grupo en condición de local.

