EN VIVO Fortaleza vs. Tolima, fecha 1 de cuadrangulares Liga BetPlay: arrancan las semifinales en Techo

Los Amix disputan por primera vez esta fase del campeonato colombiano y exponiendo su invicto de locales frente a los Pijaos, que cuentan con la ventaja deportiva en caso de igualdad de puntos

Fortaleza Ceif debuta en los
Fortaleza Ceif debuta en los cuadrangulares de la Liga BetPlay frente al Deportes Tolima en el estadio de Techo - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Fortaleza Ceif y el Deportes Tolima, en el estadio Metropolitano de Techo, por la primera jornada del grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

19:23 hsHoy

Grupos de los cuadrangulares

Grupo A

Independiente Medellín

Atlético Nacional

Junior de Barranquilla

América de Cali

Grupo B

Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga

Fortaleza Ceif

Santa Fe

19:22 hsHoy

Programación fecha 1 de los cuadrangulares

Martes 18 de noviembre

  • Fortaleza vs. Tolima: 6:30 p. m.

Miércoles 19 de noviembre

  • Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe: 6:30 p. m.
  • Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín: 8:30 p. m.

Jueves 20 de noviembre

  • Atlético Nacional vs. América de Cali: 7:30 p. m.
19:21 hsHoy

Por su parte, Deportes Tolima siente la presión por superar los cuadrangulares, ya que cuenta con el llamado “punto invisible”, conseguido en la última jornada, y que lleva varias temporadas en las que hace buenas campañas y no sale campeón, como pasó en el segundo semestre de 2024.

19:20 hsHoy

Fortaleza Ceif jugará sus primeros cuadrangulares de la primera división, en su cuarta temporada en la máxima categoría, y en la que quiere aprovechar su buen momento en condición de local para dar la sorpresa en la pelea por la final, aunque sabe que es una tarea complicada.

19:19 hsHoy

Arrancan los cuadrangulares del fútbol colombiano, con ocho conjuntos que siguen en la pelea por el título de diciembre y que darán el puntapié inicial en Bogotá, entre un debutante en semifinales y uno de los llamados favoritos al título, además de la obligación de salir campeón.

