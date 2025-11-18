EN VIVO Fortaleza vs. Tolima, fecha 1 de cuadrangulares Liga BetPlay: arrancan las semifinales en Techo

Fortaleza Ceif debuta en los cuadrangulares de la Liga BetPlay frente al Deportes Tolima en el estadio de Techo - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Fortaleza Ceif y el Deportes Tolima, en el estadio Metropolitano de Techo, por la primera jornada del grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

