EN VIVO Fortaleza vs. Tolima, fecha 1 de cuadrangulares Liga BetPlay: arrancan las semifinales en Techo

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Fortaleza Ceif y el Deportes Tolima, en el estadio Metropolitano de Techo, por la primera jornada del grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.
Grupo A
Independiente Medellín
Atlético Nacional
Junior de Barranquilla
América de Cali
Grupo B
Deportes Tolima
Atlético Bucaramanga
Fortaleza Ceif
Santa Fe
Martes 18 de noviembre
Miércoles 19 de noviembre
Jueves 20 de noviembre
Por su parte, Deportes Tolima siente la presión por superar los cuadrangulares, ya que cuenta con el llamado “punto invisible”, conseguido en la última jornada, y que lleva varias temporadas en las que hace buenas campañas y no sale campeón, como pasó en el segundo semestre de 2024.
Fortaleza Ceif jugará sus primeros cuadrangulares de la primera división, en su cuarta temporada en la máxima categoría, y en la que quiere aprovechar su buen momento en condición de local para dar la sorpresa en la pelea por la final, aunque sabe que es una tarea complicada.
Arrancan los cuadrangulares del fútbol colombiano, con ocho conjuntos que siguen en la pelea por el título de diciembre y que darán el puntapié inicial en Bogotá, entre un debutante en semifinales y uno de los llamados favoritos al título, además de la obligación de salir campeón.