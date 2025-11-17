Hay nuevo horario para el partido de Colombia vs. Australia: esta será la agenda de la Tricolor en su último partido del 2025

La selección Colombia está en proceso de preparación para su participación en el mundial de 2026 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia ajusta los últimos detalles para lo que será su duelo ante Australia, en el Citi Field, ubicado en Queens, Nueva York (Estados Unidos), lo que será su último partido del 2025, como preparación a lo que será su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Para el compromiso, la Tricolor sufrió un cambio en el horario; aunque estaba pactado para las 8:00 p. m., hora colombiana, finalmente fue modificado para las 8:30 p.m., respectivamente.

Según información preliminar, la decisión responde a ajustes logísticos avalados por las autoridades y los organizadores del evento.

La autoridad organizadora del evento notificó el ajuste de horario por motivos logísticos a equipos y operadores - crédito @FCFSeleccionCol/X

La alteración en el horario de este amistoso internacional replica lo sucedido en el reciente encuentro ante Nueva Zelanda, donde la hora de inicio también fue modificada media hora antes del pitazo inicial.

En aquella ocasión, el partido arrancó a las 7:30 p.m. (hora colombiana), tras una disposición similar de los responsables del evento y las autoridades competentes.

La gira de la Selección Colombia en territorio estadounidense comenzó el sábado 15 de noviembre, cuando el equipo nacional se enfrentó a Nueva Zelanda en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida.

En ese encuentro, la escuadra sudamericana logró imponerse por 2-1, con anotaciones de Gustavo Puerta y Johan Carbonero, consolidando así una victoria que refuerza la moral del grupo en la recta final de la temporada de amistosos.

La selección Colombia superó a Nueva Zelanda por 2-1 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida - crédito FCF

El próximo rival, Australia, representa un nuevo desafío para Colombia, que originalmente tenía previsto medirse con un equipo africano.

Néstor Lorenzo, entrenador del combinado colombiano, había manifestado su intención de que dicho encuentro se disputara con una selección africana.

Para el técnico argentino, la idea era enfrentar a Nigeria. Sin embargo, el equipo africano quedó descartado luego de que se confirmara su presencia en el repechaje mundialista ante Congo, lo que obligó a modificar la programación y buscar un adversario de otra confederación.

El técnico Néstor Lorenzo cumplió un nuevo objetivo con la selección Colombia, que fue la clasificación al mundial de 2026 y como tercero de las eliminatorias - crédito Luisa González/REUTERS

No obstante, en rueda de prensa, Lorenzo manifestó su interés en aprovechar estos partidos para dar oportunidades a futbolistas que han tenido poca participación en sus clubes.

“Hay muchos jugadores que vienen de Europa, tienen mucha competencia. Igual tratamos de dosificar las cargas para que no te dé ninguna sorpresa. Los cambios estaban ya predestinados, ya sabíamos que iban a salir algunos jugadores a los 60 minutos, otros a los 70, 75. Era una planificación más que nada de rendimiento físico, y también, el ejercicio de jugar sin ellos, que Colombia necesita saber que está bien respaldado en el banco de suplentes”, declaró el entrenador de la selección Colombia a los medios de comunicación.

Una vez finalice el encuentro ante los oceánicos, la selección dirigida por Néstor Lorenzo terminará la concentración el miércoles 19 de noviembre, volviendo a encontrarse a mediados de marzo de 2026, para la nueva fecha FIFA y que serán dos de los últimos cuatro partidos antes de la cita mundialista en territorio norteamericano.

Daniel Muñoz celebra tras anotar un gol para Colombia ante Brasil en el partido por el Grupo D de la Copa América, el martes 2 de julio de 2024, en Santa Clara, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

Baja sensible para el amistoso ante Australia

Como antesala al encuentro amistoso, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el lateral derecho Daniel Muñoz abandonó la concentración del equipo nacional en Estados Unidos por motivos familiares.

“La Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Colombia informan que el jugador Daniel Muñoz deja la concentración del combinado nacional por motivos familiares”, se lee en el comunicado.

No se ofrecieron detalles adicionales sobre la naturaleza de la situación que motivó la salida del futbolista, que formaba parte de los 26 convocados para el último parón internacional del año.

En el reciente encuentro ante Nueva Zelanda, Muñoz permaneció en el banco de suplentes durante los noventa minutos, mientras que Santiago Arias ocupó la titularidad en el lateral derecho, e incluso fue partícipe en la primera anotación de la Tricolor, dando la asistencia a Gustavo Puerta.

Daniel Muñoz dejó la convocatoria de la selección Colombia- crédito FCF

Ficha del partido

Colombia vs. Australia

Fecha: 18 de noviembre de 2025

Estadio: Citi Field de Queens, de Nueva York (EE.UU.)

Hora: 8:30 p. m.

Transmisión de TV: Gol Caracol, Ditu, Deportes RCN