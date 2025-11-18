Deportes

EN VIVO Colombia vs. Australia, amistoso de preparación para el mundial de 2026: la Tricolor cierra el año en Nueva York

Los dirigidos por Néstor Lorenzo juegan su último partido de 2025 en el Citi Field ante los Socceroos, que es otro de los clasificados por Asia para la Copa del Mundo

La selección Colombia jugará su
La selección Colombia jugará su último partido de 2025 en el CIti Field de Nueva York frente a Australia - crédito FCF

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre la selección Colombia y Australia, en el estadio Citi Field de Nueva York, en duelo amistoso de preparación para el mundial de 2026.

19:40 hsHoy

Convocados de Colombia

  • Álvaro Angulo — Pumas (MEX)
  • Álvaro Montero — Vélez Sarsfield (ARG)
  • Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX)
  • Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama (BRA)
  • Carlos Cuesta — Vasco da Gama (BRA)
  • Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C (ENG)
  • Dávinson Sánchez — Galatasaray S.K. (TUR)
  • David Ospina — Atlético Nacional (COL)
  • Gustavo Puerta — Racing de Santander (ESP)
  • James Rodríguez — Club León (MEX)
  • Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG)
  • Jhon Arias — Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
  • Jhon Córdoba — F.C. Krasnodar (RUS)
  • Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA)
  • Johan Carbonero — Internacional SC (BRA)
  • Johan Mojica — R.C.D Mallorca (ESP)
  • Jorge Carrascal — Flamengo (BRA)
  • Juan Camilo Portilla — C.A. Talleres (ARG)
  • Kevin Castaño — River Plate (ARG)
  • Luis Díaz — F.C. Bayern Múnich (GER)
  • Luis Suárez — Sporting C.P. (POR)
  • Rafael Santos Borré — Internacional SC (BRA)
  • Richard Ríos — S.L. Benfica (POR)
  • Santiago Arias — E.C. Bahía (BRA)
  • Yáser Asprilla — Girona F.C. (ESP)
  • Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA)
19:37 hsHoy

Convocados de Australia

  • Max BALARD
  • Patrick BEACH
  • Martin BOYLE
  • Cameron BURGESS
  • Nicholas D’AGOSTINO
  • Milos DEGENEK
  • Cameron DEVLIN
  • Callum ELDER
  • Jason GERIA
  • Craig GOODWIN
  • Nestory IRANKUNDA
  • Jack IREDALE
  • Jackson IRVINE
  • Paul IZZO
  • Deni JURIC
  • Riley McGREE
  • Connor METCALFE
  • Lewis MILLER
  • Paul OKON-ENGSTLER
  • Aiden O’NEILL
  • James OVERY
  • Kye ROWLES
  • Mat RYAN
  • Al Hassan TOURE
  • Mohamed TOURE
  • Kai TREWIN
19:36 hsHoy

Por su parte, Australia se mide a un rival de alto nivel de cara a la Copa del Mundo, pues la idea es superar la fase de grupos y reconoce que le puede tocar un equipo sudamericano en la fase de grupos, así que espera hacerle partido al combinado cafetero.

Australia es uno de los
Australia es uno de los ocho equipos de Asia que clasificó de manera directa al mundial de 2026 - crédito Hollie Adams/REUTERS
19:34 hsHoy

La selección Colombia busca un nuevo triunfo en amistosos, pues en esta clase de encuentros el entrenador Lorenzo no ha perdido desde que inició su gestión y le ha servido para conocer fichas determinantes en la Copa América, eliminatorias y ahora para el mundial, al que tiene a solo siete meses.

La "Tricolor" jugará ante Australia
La "Tricolor" jugará ante Australia en su último partido de preparación de cara al Mundial 2026 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
19:31 hsHoy

Se juega el último partido de 2025 para el combinado nacional, que cierra la temporada con un duelo amistoso importante frente a uno de los clasificados al mundial por Asia, que cuenta con alto nivel y será una prueba especial para el técnico Néstor Lorenzo, que seguramente probará más jugadores.

