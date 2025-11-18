EN VIVO Colombia vs. Australia, amistoso de preparación para el mundial de 2026: la Tricolor cierra el año en Nueva York

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre la selección Colombia y Australia, en el estadio Citi Field de Nueva York, en duelo amistoso de preparación para el mundial de 2026.
Por su parte, Australia se mide a un rival de alto nivel de cara a la Copa del Mundo, pues la idea es superar la fase de grupos y reconoce que le puede tocar un equipo sudamericano en la fase de grupos, así que espera hacerle partido al combinado cafetero.
La selección Colombia busca un nuevo triunfo en amistosos, pues en esta clase de encuentros el entrenador Lorenzo no ha perdido desde que inició su gestión y le ha servido para conocer fichas determinantes en la Copa América, eliminatorias y ahora para el mundial, al que tiene a solo siete meses.
Se juega el último partido de 2025 para el combinado nacional, que cierra la temporada con un duelo amistoso importante frente a uno de los clasificados al mundial por Asia, que cuenta con alto nivel y será una prueba especial para el técnico Néstor Lorenzo, que seguramente probará más jugadores.