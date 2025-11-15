América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver la definición del segundo finalista de la Copa BetPlay

El "Verdolaga" quiere clasificar a la final, para ello deberá conservar la ventaja, mientras que los "Diablos Rojos" con el apoyo de su gente, deberán marcar al menos tres goles y no recibir uno para forzar la definición a los tiros del punto penal-crédito El Colombiano/Colprensa

El fútbol colombiano tendrá la definición del segundo finalista de la Copa BetPlay en el estadio Pascual Guerrero.

Con este panorama, Atlético Nacional visitará al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero con el objetivo de ratificar su cupo a la gran final, y protagonizar una apasionante definición con Independiente Medellín.

Pero América, apela a su condición de local para al menos empatar la serie, y llevar la definición del clasificado a los tiros del punto penal.

El verde quiere volver a la final, pero los rojos mantienen la esperanza ante su gente

Uno de los clásicos del fútbol colombiano se vivirá en el Pascual Guerrero-crédito El Colombiano/Colprensa

El partido se jugará el 16 de noviembre de 2025 en el estadio Pascual Guerrero, de Cali, a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver en el canal Win + Fútbol, y en la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del encuentro será Jairo Mayorga.

Como vienen ambos equipos al encuentro e historial reciente

América de Cali

Los "Diablos Rojos" sufrieron una dura goleada en el Atanasio Girardot, y por poco comprometen su clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay-crédito David Jaramillo/Colprensa

Atlético Nacional y América de Cali, así como definirán al finalista de la Copa BetPlay, también se verán las caras en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

En lo que se refiere a los “Diablos Rojos”, vienen de sufrir una dura goleada ante Independiente Medellín por 3-0, en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 20 de la Liga BetPlay, el 13 de noviembre de 2025.

El doblete de Alexis Serna al minuto 18 y 55, junto al gol de Brayan León Muñiz al 40 de partido, dejaron al “Poderoso de la montaña” como líder del campeonato y cabeza de serie (condición que sirve que en caso de empatar en puntos con el rival y que permite al beneficiado terminar el cuadrangular como local), mientras que al América, lo dejó en el octavo puesto, con 29 puntos.

A continuación, así viene América de Cali en sus últimos cinco juegos:

13 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Independiente Medellín 3-0 América de Cali

9 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 3-0 Unión Magdalena

6 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó 0-2 América de Cali

2 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: Atlético Nacional 4-1 América de Cali

24 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 2-1 Junior de Barranquilla

Atlético Nacional

El verde perdió ante el tiburón, y resignó la posibilidad de quedar como cabeza de serie en los cuadrangulares de la Liga BetPlay-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Por los lados de Atlético Nacional, con nómina mixta, cayó por 2-1 ante Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano, también el 13 de noviembre de 2025, y con dicho resultado, resignó sus posibilidades de tener la bonificación de ser cabeza de serie.

Los goles de Didier Moreno al minuto 54 y de Joel Canchimbo al 66, le permitieron al “Tiburón” tomarse confianza de cara a lo que serán los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, y le cortó una racha de cinco victorias en línea al verde 11 partidos invicto en todas las competencias.

Así viene Atlético Nacional en sus últimos cinco juegos:

13 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Junior 2-1 Atlético Nacional

8 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 2-1 Águilas Doradas

2 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: Atlético Nacional 4-1 América de Cali

30 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Llaneros FC 0-3 Atlético Nacional

26 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 5-2 Independiente Medellín

En el partido de ida, Nacional aplastó por 4-1 al América, y colocó un pie en la final de la Copa BetPlay-crédito El Colombiano/Colprensa

En el partido de ida que jugaron verdes y rojos en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el “Rey de Copas” se impuso por 4-1 ante la “Mechita”, el 2 de noviembre de 2025.

El gol del argentino Juan Bauzá al 37, las anotaciones de Matheus Uribe al 50, el gol olímpico de Juan José Rengifo al 65, y el tiro potente y cruzado de Matheus Uribe al 67, parecían en ese momento haber dejado la llave liquidada, y al verde en una nueva final.

Pero, el gol de Yojan Garcés al minuto 81 de partido, reactivó las esperanzas de los hinchas escarlatas de al menos pelear la serie.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos entre verdes y rojos:

2 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: Atlético Nacional 4-1 América de Cali

24 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 1-1 Atlético Nacional

9 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 1-0 América de Cali

15 de diciembre de 2024 - Copa BetPlay: América de Cali 0-0 Atlético Nacional (el verde ganó por 3-0 en el escritorio debido a los disturbios de hinchas americanos en el Pascual Guerrero)

12 de diciembre de 2024 - Copa BetPlay: Atlético Nacional 3-1 América de Cali