Periodista marroquí que arremetió en contra de Luis Díaz, se retractó en la prensa alemana: “No pretendía ser malicioso”

El comunicador, que había criticado duramente al delantero colombiano por su falta sobre Achraf Hakimi, reconoció su error y ofreció disculpas públicas

Soccer Football - UEFA Champions
Soccer Football - UEFA Champions League - Paris St Germain v Bayern Munich - Parc des Princes, Paris, France - November 4, 2025 Bayern Munich coach Vincent Kompany passes a ball to Luis Diaz during the match REUTERS/Gonzalo Fuentes

La controversia en torno a la expulsión de Luis Díaz por su falta sobre Achraf Hakimi ha escalado más allá del terreno de juego, alcanzando un punto álgido cuando un periodista que lo había calificado de “criminal” decidió retractarse y ofrecer disculpas públicas.

Todo surgió el 4 de noviembre de 2025, durante la victoria del Bayern Múnich 2-1 ante París Saint Germain (campeón de Europa), el “Guajiro” protagonizó una fuerte entrada en contra del defensor marroquí Achraf Hakimi, lo que provocó su expulsión y la salida del jugador lesionado.

El periodista marroquí se mostró
El periodista marroquí se mostró furioso con la lesión de Achraf Hakimi - crédito @SaidAmdaa / X

Después del partido, Said Amdas, periodista marroquí, mostró su descontento por la patada de Luis Díaz y la lesión de Hakimi, y allí en medio de su rabia, lo “calificó” como un “criminal”.

“La peor pesadilla de Marruecos. Achraf Hakimi abandona el campo lesionado. Ni siquiera puede caminar hasta los vestuarios. ¡ES UN DESASTRE!. Luis Díaz, eres un criminal", dijo.

Aclaración del periodista tras su expresión

Maurizio Mariani mostrando la tarjeta
Maurizio Mariani mostrando la tarjeta roja a Luis Díaz - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

Pero en charla con el diario Bild, de Alemania, el 6 de noviembre de 2025, Said Amdas salió a hablar acerca de lo ocurrido, y explicó que la expresión de criminal, no tenía fines malintencionados en contra del colombiano, sino que se usó desde un contexto coloquial del fútbol.

“En Francia, usamos una expresión coloquial que dice algo así como: ‘Es un crimen no aprovechar esa oportunidad de gol’. Usé esta expresión al decir: ‘Luis Díaz es un criminal porque cometió esa falta’. No pretendía ser malicioso ni literal. Pero entiendo que algunos aficionados del Bayern no lo interpretaron así. Si alguno se sintió irrespetado u ofendido por mis palabras, no tengo problema en disculparme”, aclaró.

El periodista también habló
El periodista también habló acerca de lo que significó su expresión de "presionar" a Luis Díaz - crédito @SaidAmdaa / X

Por otra parte, también explicó en su otra publicación acerca de que presionaría a Díaz el resto de su carrera.

“Luis Díaz, si le das un respiro a Hakimi antes de la Copa Africana de Naciones, te voy a presionar hasta el final de tu carrera. Esto va en serio”, dijo.

Es por este motivo que Said Amdaa aclaró que cuando se refería a dicha expresión, lo hacía para mostrar su tristeza por la lesión de la gran figura de su país, así lo mencionó al diario Bild.

“Cuando dije que presionaría a Díaz durante el resto de su carrera, lo dije irónicamente, en sentido figurado. Era mi manera de expresar mi tristeza por la lesión de Hakimi. Como periodista marroquí, sé lo importante que es Hakimi para nuestra selección, sobre todo con la Copa Africana de Naciones a la vuelta de la esquina. Ahora podríamos tener que prescindir de nuestro mejor jugador, en una competición que Marruecos no gana desde 1976. Eso es lo que quería destacar: la tristeza y la pérdida deportiva que este incidente representa para todo el país”, aclaró.

Finalmente, le deseó lo mejor a Luis Díaz y que espera que tanto el París Saint Germain se vuelvan a ver las caras, y aclaró que no lo “presionará” más:

“Me gustaría añadir que fue un muy buen partido de fútbol, ​​y espero que el PSG y el Bayern se vuelvan a enfrentar en el futuro. El Bayern mereció la victoria. Y no, no voy a presionar a Luis Díaz (ríe). Le deseo lo mejor", finalizó.

Cuando vuelve a jugar el Bayern Múnich

El momento cuando los alemanes
El momento cuando los alemanes celebran su trunfo ante el PSG en el Parque de los Príncipes - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

Los “Gigantes de Baviera” volverán a la acción en la Bundesliga, el 8 de noviembre de 2025, cuando visiten a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia) al Union Berlin.

A continuación, este es el calendario que tendrán en noviembre:

  • 8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Union Berlin vs. Bayern Múnich
  • 22 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Friburgo
  • 26 de noviembre de 2025 - Champions League: Arsenal vs. Bayern Múnich
  • 29 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. St. Pauli

