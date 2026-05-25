Encontraron al ciudadano francés que se había perdido en Ituango, Antioquia: familia desmiente que haya sido secuestrado

Hamel Leo Thierry Florina, ciudadano francés, había desaparecido desde el 14 de mayo de 2026 - crédito Verdad Abierta/Gobernación Antioquia

Las autoridades confirmaron que Leo Hamel Thierry Florina, identificado como un joven de nacionalidad francesa, fue hallado con vida tras ser reportado como desaparecido mientras visitaba el municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia.

Florence Brichet Paumier, madre del ciudadano europeo, confirmó que su hijo fue localizado en Bogotá, gracias al trabajo conjunto de la Policía francesa en Colombia y de las autoridades nacionales.

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La mujer, en declaraciones a El Tiempo, explicó el motivo de la incomunicación que tuvieron con Thierry Florina desde el 14 de mayo de 2026.

“Me alegra anunciarles que Léo está a salvo. Tuvo un problema con su teléfono y perdió todos los números de la familia. Pensó que no estaba preocupada, ¡pero sí lo estaba, como todas las madres!”, indicó al diario mencionado.

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Así mismo, descartaron que el joven francés hubiera sido secuestrado, debido a la presencia de grupos armados en esta región antioqueña.

La búsqueda se activó después de que la Secretaría de Seguridad de Antioquia difundiera, el 14 de mayo, un cartel por su desaparición en el Norte del departamento. Según esa información, Hamel, de 32 años, se había adentrado en Ituango hasta la vereda El Aro con el objetivo de comercializar pollos.

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Sin embargo, Florence Brichet desmintió que continuara con dicha actividad comercial. “Léo ya no vende pollos, simplemente le encanta visitar su hermoso país. Era solo un trabajo temporal hace unas semanas”, puntualizó.