Colombia

Encontraron al ciudadano francés que se había perdido en Ituango, Antioquia: familia desmiente que haya sido secuestrado

El joven europeo fue localizado en Bogotá, en un operativo conjunto entre las autoridades francesas y colombianas

Guardar
Google icon
Hamel Leo Thierry Florina, ciudadano francés, desapareció en El Aro, Ituango, Antioquia, desde el 14 de mayo de 2026 - crédito Verdad Abierta/Gobernación Antioquia
Hamel Leo Thierry Florina, ciudadano francés, había desaparecido desde el 14 de mayo de 2026 - crédito Verdad Abierta/Gobernación Antioquia

Las autoridades confirmaron que Leo Hamel Thierry Florina, identificado como un joven de nacionalidad francesa, fue hallado con vida tras ser reportado como desaparecido mientras visitaba el municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia.

Florence Brichet Paumier, madre del ciudadano europeo, confirmó que su hijo fue localizado en Bogotá, gracias al trabajo conjunto de la Policía francesa en Colombia y de las autoridades nacionales.

PUBLICIDAD

La mujer, en declaraciones a El Tiempo, explicó el motivo de la incomunicación que tuvieron con Thierry Florina desde el 14 de mayo de 2026.

“Me alegra anunciarles que Léo está a salvo. Tuvo un problema con su teléfono y perdió todos los números de la familia. Pensó que no estaba preocupada, ¡pero sí lo estaba, como todas las madres!”, indicó al diario mencionado.

PUBLICIDAD

Así mismo, descartaron que el joven francés hubiera sido secuestrado, debido a la presencia de grupos armados en esta región antioqueña.

La búsqueda se activó después de que la Secretaría de Seguridad de Antioquia difundiera, el 14 de mayo, un cartel por su desaparición en el Norte del departamento. Según esa información, Hamel, de 32 años, se había adentrado en Ituango hasta la vereda El Aro con el objetivo de comercializar pollos.

Sin embargo, Florence Brichet desmintió que continuara con dicha actividad comercial. “Léo ya no vende pollos, simplemente le encanta visitar su hermoso país. Era solo un trabajo temporal hace unas semanas”, puntualizó.

Temas Relacionados

Leo Hamel Thierry FlorinaCiudadano francés en ColombiaBúsqueda francésAntioquiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Petro fue criticado por destacar la multitud que acompañó a Cepeda en Barranquilla y hablar de “candidatos filósofos”: “Te pasas la ley por el trasero”

Senadores como Jota Pe Hernández, Andrés Forero y la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, cuestionaron las publicaciones del mandatario colombiano

Petro fue criticado por destacar la multitud que acompañó a Cepeda en Barranquilla y hablar de “candidatos filósofos”: “Te pasas la ley por el trasero”

La final de 'La casa de los famosos Colombia' ya tiene a sus cuatro finalistas y fecha confirmada

Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal se preparan para conocer la decisión del público, que será el encargado de elegir al ganador de la temporada y del millonario premio

La final de 'La casa de los famosos Colombia' ya tiene a sus cuatro finalistas y fecha confirmada

Amapola, hija de Paloma Valencia, se robó el show en el cierre de campaña de su mamá en Bogotá: “No estoy firme por la patria”

En el evento final, la menor expresó sus inquietudes frente a la posible victoria de Paloma Valencia, mientras la candidata abordó los retos y sacrificios que conlleva la participación política para las mujeres y sus familias

Amapola, hija de Paloma Valencia, se robó el show en el cierre de campaña de su mamá en Bogotá: “No estoy firme por la patria”

Gobierno Petro frenó el decreto que retiraba medallas y honores a militares condenados por la JEP por falsos positivos: esta es la razón

La Secretaría Jurídica argumentó que las sentencias de la jurisdicción especial no cumplen con las condiciones exigidas en la ley actual para la eliminación de condecoraciones en las Fuerzas Armadas

Gobierno Petro frenó el decreto que retiraba medallas y honores a militares condenados por la JEP por falsos positivos: esta es la razón

En video, abuelita que es hincha de Atlético Nacional reprendió a su hija y a su nieta en plena tribuna por cantar groserías: “Cochinas, puercas”

El episodio que se volvió viral ocurrió durante el encuentro de la semifinal de la Liga Betplay

En video, abuelita que es hincha de Atlético Nacional reprendió a su hija y a su nieta en plena tribuna por cantar groserías: “Cochinas, puercas”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Andrés Cepeda decidió cambiar su reacción a los memes políticos de los que fue centro: “Porque usted lo ha pedido”

Andrés Cepeda decidió cambiar su reacción a los memes políticos de los que fue centro: “Porque usted lo ha pedido”

Claudia Palacios confesó que deseó la muerte de su mamá y lo que eso significó en su vida: “Sentía que no podía seguir”

Greeicy emocionó a los fanáticos de ‘Chica Vampiro’ con la posibilidad del regreso de Daisy O’Brian

Maluma sorprendió a Jimmy Fallon, el presentador estadounidense, con un regalo de Paris, su hija, y un carriel: acompañados de un brindis con aguardiente

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene definida la fecha para la Gala Final y conocer el ganador de la tercera temporada

Deportes

La FIFA se reunió con el presidente de la Federación de República Democrática del Congo por epidemia de ébola en el país africano: esto hablaron

La FIFA se reunió con el presidente de la Federación de República Democrática del Congo por epidemia de ébola en el país africano: esto hablaron

Orgullo colombiano: Lucía Bautista, squashista colombiana, quedó subcampeona del campeonato ECO Open 2026

Kevin Viveros se convirtió en el goleador del Brasileirao: Paranaense pidió que la selección Colombia lo lleve al Mundial

“La selección Colombia tiene mucho estímulo económico”, presidente Gustavo Petro eligió entre James Rodríguez y Falcao García

Atlético Nacional haría una oferta a David Ospina para que continúe en el club después del Mundial 2026: esto se sabe