Colombia

Elecciones presidenciales 2026: inicia votación para más de 1,4 millones de colombianos habilitados en el exterior en 67 países

La apertura de las urnas en ciudades como Auckland, Tokio, Londres, París, Berlín y Beijing estuvo acompañada por mensajes institucionales de autoridades diplomáticas, quienes destacaron el compromiso y la relevancia del voto colombiano en el exterior

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En Tokio se dio inicio a la jornada de votación para los colombianos en el exterior, con la apertura del puesto consular donde los ciudadanos ya pueden ejercer su derecho al voto en el marco del proceso electoral. - crédito @EmbColombiaJap/X
En Tokio se dio inicio a la jornada de votación para los colombianos en el exterior, con la apertura del puesto consular donde los ciudadanos ya pueden ejercer su derecho al voto en el marco del proceso electoral. - crédito @EmbColombiaJap/X

Este lunes 25 de mayo de 2026 inició oficialmente la jornada de votación en el exterior para las elecciones presidenciales de Colombia 2026-2030, un proceso democrático que permitirá la participación de más de 1,4 millones de ciudadanos colombianos habilitados fuera del país.

La jornada se extenderá durante siete días, hasta el domingo 31 de mayo, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., con puestos de votación en 67 países y 253 sedes diplomáticas y consulares.

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Según la organización electoral, este proceso marca el inicio de la contienda presidencial con la apertura de urnas en distintos puntos del mundo, comenzando en Nueva Zelanda, donde los primeros ciudadanos ejercieron su derecho al voto.

Con la apertura de urnas en Nueva Zelanda comenzó oficialmente la votación de los colombianos en el exterior para las elecciones presidenciales 2026, marcando el inicio del proceso en distintos países por diferencia horaria.

Comienza la votación: primer voto en Nueva Zelanda y mensaje de la Cancillería

El primer voto en el exterior se registró en Auckland, Nueva Zelanda, país en el que están habilitados 2.334 colombianos para sufragar. La canciller Rosa Villavicencio confirmó el inicio de la jornada y destacó:

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“Durante los próximos siete días de jornada electoral en el exterior, comprendidas entre el 25 y el 31 de mayo, los colombianos y colombianas tienen la gran responsabilidad de participar en la elección de su próximo presidente de la República. Votar no es solamente un derecho, es un deber, es un ejercicio responsable de confiar el futuro a la voluntad ciudadana. Cada voto emitido fuera de nuestras fronteras es una voz que cruza océanos para decir: sigo siendo parte de mi país, estamos lejos, pero no ausentes.”

Villavicencio resaltó el aumento del 45,42% en el censo electoral del exterior respecto a 2022, con 1.414.661 inscritos en 253 puestos de votación y 2.181 mesas habilitadas en todo el mundo. Señaló que la votación se realiza desde Nueva Zelanda hasta Hawái, desde Alaska hasta Buenos Aires, con puntos también en ciudades fronterizas como Jaqué, Tulcán, Tabatinga y Guasdualito.

La canciller Rosa Villavicencio resaltó la importancia del voto en el exterior, afirmando que más de 1,4 millones de colombianos están habilitados y que votar es un deber democrático que conecta a la diáspora con el futuro del país.

Desarrollo de la jornada en Asia y Europa

En Tokio, Japón, la embajada de Colombia informó que el primer día de votación cerró según lo previsto y que el proceso continuará hasta el domingo 31 de mayo en el horario establecido.

En Beijing, China, la embajada comunicó la apertura del puesto de votación en sus instalaciones. La jornada será continua de lunes a domingo de 8:00 AM a 4:00 PM en las instalaciones de la embajada, ubicadas en la dirección Guanghua Lu 34.

En Japón, el proceso inició con reporte oficial en Tokio - crédito @EmbColombiaJap/X
En Japón, el proceso inició con reporte oficial en Tokio - crédito @EmbColombiaJap/X

En Alemania, la apertura de mesas de votación se realizó a las 8:00 a. m. hora local.

En Francia, el embajador Alfonso Prada confirmó que el Consulado General de Colombia en París estará abierto para recibir votantes hasta el viernes 29 de mayo, y durante el fin de semana la votación se trasladará al Colegio Federico García Lorca. Prada indicó:

“De hoy, lunes 25 de mayo, hasta el viernes estará abierto el consulado para que puedan venir y votar en las elecciones presidenciales de Colombia. De ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Indispensable traer la cédula.”

En el Reino Unido, la embajadora Laura Sarabia dio por instaladas las mesas en Londres y envió un mensaje a la comunidad: “Agradecerles a todos ustedes por ayudar y colaborar con este ejercicio democrático. Hoy inicia una decisión muy importante para nuestro país. Aunque estamos a kilómetros de distancia, hacemos parte de esa historia porque tenemos familias, hijos, hermanos, padres que están en Colombia y que quién de nosotros no se emociona solo con escuchar el himno de nuestro país o con comer una comida colombiana”.

La embajadora Laura Sarabia instaló las mesas de votación en el Reino Unido y destacó la importancia del proceso democrático, invitando a los colombianos a votar con conciencia, responsabilidad y amor por el país. - crédito @ColombianEmbUK/X

Más de 1,4 millones de colombianos habilitados: distribución y cifras

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, 1.414.661 colombianos están habilitados para votar en el exterior, de los cuales 777.343 son mujeres y 637.318 hombres. Las mesas de votación estarán disponibles en 253 sedes consulares y diplomáticas de 67 países. La distribución por país es la siguiente:

País Mujeres Hombres Total censo Total puestos Total mesas
Alemania12.1438.75520.898532
Argelia10122211
Argentina11.9649.47421.438332
Aruba4.1952.8897.084111
Australia17.48214.63932.121549
Austria1.6141.2392.85335
Azerbaiyán15193411
Bélgica2.9752.0795.05428
Bolivia8229961.81824
Brasil4.1625.1029.2641220
Canadá38.63434.60373.2376108
Chile24.62020.63345.253366
China5867021.28844
Corea del Sur28614242811
Costa Rica5.9445.90411.848118
Cuba49741991612
Curazao1.7261.2082.93415
Dinamarca6224561.07812
Ecuador22.62620.73143.357868
Egipto25619745322
El Salvador43141784823
Emiratos Árabes Unidos1.8142.7164.53027
España172.209135.787307.99624457
Estados Unidos254.791199.471454.26257684
Finlandia26229255411
Francia15.87611.00526.881642
Ghana48287622
Guatemala1.2071.1002.30714
Haití10142411
Honduras36641478012
Hungría22216839011
India63329511
Indonesia495210111
Inglaterra13.31010.02123.331235
Irlanda55936292112
Israel1.3509612.31125
Italia11.6708.05919.729934
Jamaica19914734622
Japón7926671.45934
Kenia655812311
Líbano7826681.45013
Malasia966716311
Marruecos49237211
México12.4069.62022.026634
Nicaragua12915828711
Noruega6695151.18412
Nueva Zelanda1.3301.0042.33424
Países Bajos3.9882.5666.554210
Panamá16.00713.18929.196545
Paraguay36743880512
Perú4.9554.1999.154214
Polonia1.2622.3053.56727
Portugal2.8242.5165.34029
Puerto Rico1.3261.0152.34114
República de Filipinas879818511
República de Singapur18815033811
República Dominicana2.0341.9884.02216
República Socialista de Vietnam35498411
Rusia34048182112
Sudáfrica1278921622
Suecia2.0391.7093.74816
Suiza5.5923.4809.072415
Tailandia919718811
Trinidad y Tobago16815031833
Turquía30813344122
Uruguay8566751.53113
Venezuela92.81687.966180.78223273
TOTAL777.343637.3181.414.6612532.181

Requisitos para votar

El único documento válido para votar en el exterior es la cédula de ciudadanía colombiana, en su versión física (amarilla con hologramas) o digital. No se aceptan pasaporte, libreta militar ni otros documentos para ejercer el derecho al voto, según lo reiterado por la Registraduría.

Seguridad, observación y transparencia electoral

La Registraduría Nacional implementó medidas especiales para la seguridad y transparencia del proceso, incluyendo el envío de delegados y la digitalización de formularios electorales en consulados de ciudades clave como Madrid, Barcelona, Miami, Nueva York, Santiago de Chile y Caracas.

El proceso cuenta con la participación de 13.755 observadores electorales y 1.206 observadores internacionales. Además, más de 300.000 testigos electorales fueron acreditados, cifra que representa un incremento del 268% respecto a las presidenciales de 2022.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, afirmó: “Estas son las elecciones más vigiladas en la historia de Colombia. Más de mil observadores internacionales y miles de testigos ciudadanos son la mejor prueba de una democracia sólida.”

El CNE destacó el trabajo coordinado entre Cancillería, Registraduría y Consejo Nacional Electoral para asegurar transparencia y legitimidad en todo el proceso.

Participación y vigilancia en cifras

El reporte de la autoridad electoral indica que fueron acreditados 9.161 testigos electorales en el exterior, quienes vigilarán 3.670 mesas de votación en 67 sedes diplomáticas y consulares. Estos actores, postulados por agrupaciones políticas, tienen la responsabilidad de verificar el normal desarrollo de la jornada y reportar cualquier eventualidad.

El director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, José Antonio Parra Fandiño, resaltó que la presencia de los testigos fortalece la legitimidad y transparencia del proceso, especialmente en las sedes habilitadas para el voto de los colombianos residentes fuera del país.

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