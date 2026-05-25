Elecciones presidenciales 2026: inicia votación para más de 1,4 millones de colombianos habilitados en el exterior en 67 países

En Tokio se dio inicio a la jornada de votación para los colombianos en el exterior, con la apertura del puesto consular donde los ciudadanos ya pueden ejercer su derecho al voto en el marco del proceso electoral. - crédito @EmbColombiaJap/X

Este lunes 25 de mayo de 2026 inició oficialmente la jornada de votación en el exterior para las elecciones presidenciales de Colombia 2026-2030, un proceso democrático que permitirá la participación de más de 1,4 millones de ciudadanos colombianos habilitados fuera del país.

La jornada se extenderá durante siete días, hasta el domingo 31 de mayo, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., con puestos de votación en 67 países y 253 sedes diplomáticas y consulares.

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Según la organización electoral, este proceso marca el inicio de la contienda presidencial con la apertura de urnas en distintos puntos del mundo, comenzando en Nueva Zelanda, donde los primeros ciudadanos ejercieron su derecho al voto.

Con la apertura de urnas en Nueva Zelanda comenzó oficialmente la votación de los colombianos en el exterior para las elecciones presidenciales 2026, marcando el inicio del proceso en distintos países por diferencia horaria.

Comienza la votación: primer voto en Nueva Zelanda y mensaje de la Cancillería

El primer voto en el exterior se registró en Auckland, Nueva Zelanda, país en el que están habilitados 2.334 colombianos para sufragar. La canciller Rosa Villavicencio confirmó el inicio de la jornada y destacó:

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“Durante los próximos siete días de jornada electoral en el exterior, comprendidas entre el 25 y el 31 de mayo, los colombianos y colombianas tienen la gran responsabilidad de participar en la elección de su próximo presidente de la República. Votar no es solamente un derecho, es un deber, es un ejercicio responsable de confiar el futuro a la voluntad ciudadana. Cada voto emitido fuera de nuestras fronteras es una voz que cruza océanos para decir: sigo siendo parte de mi país, estamos lejos, pero no ausentes.”

Villavicencio resaltó el aumento del 45,42% en el censo electoral del exterior respecto a 2022, con 1.414.661 inscritos en 253 puestos de votación y 2.181 mesas habilitadas en todo el mundo. Señaló que la votación se realiza desde Nueva Zelanda hasta Hawái, desde Alaska hasta Buenos Aires, con puntos también en ciudades fronterizas como Jaqué, Tulcán, Tabatinga y Guasdualito.

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La canciller Rosa Villavicencio resaltó la importancia del voto en el exterior, afirmando que más de 1,4 millones de colombianos están habilitados y que votar es un deber democrático que conecta a la diáspora con el futuro del país.

Desarrollo de la jornada en Asia y Europa

En Tokio, Japón, la embajada de Colombia informó que el primer día de votación cerró según lo previsto y que el proceso continuará hasta el domingo 31 de mayo en el horario establecido.

En Beijing, China, la embajada comunicó la apertura del puesto de votación en sus instalaciones. La jornada será continua de lunes a domingo de 8:00 AM a 4:00 PM en las instalaciones de la embajada, ubicadas en la dirección Guanghua Lu 34.

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En Japón, el proceso inició con reporte oficial en Tokio - crédito @EmbColombiaJap/X

En Alemania, la apertura de mesas de votación se realizó a las 8:00 a. m. hora local.

En Francia, el embajador Alfonso Prada confirmó que el Consulado General de Colombia en París estará abierto para recibir votantes hasta el viernes 29 de mayo, y durante el fin de semana la votación se trasladará al Colegio Federico García Lorca. Prada indicó:

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“De hoy, lunes 25 de mayo, hasta el viernes estará abierto el consulado para que puedan venir y votar en las elecciones presidenciales de Colombia. De ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Indispensable traer la cédula.”

En el Reino Unido, la embajadora Laura Sarabia dio por instaladas las mesas en Londres y envió un mensaje a la comunidad: “Agradecerles a todos ustedes por ayudar y colaborar con este ejercicio democrático. Hoy inicia una decisión muy importante para nuestro país. Aunque estamos a kilómetros de distancia, hacemos parte de esa historia porque tenemos familias, hijos, hermanos, padres que están en Colombia y que quién de nosotros no se emociona solo con escuchar el himno de nuestro país o con comer una comida colombiana”.

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La embajadora Laura Sarabia instaló las mesas de votación en el Reino Unido y destacó la importancia del proceso democrático, invitando a los colombianos a votar con conciencia, responsabilidad y amor por el país. - crédito @ColombianEmbUK/X

Más de 1,4 millones de colombianos habilitados: distribución y cifras

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, 1.414.661 colombianos están habilitados para votar en el exterior, de los cuales 777.343 son mujeres y 637.318 hombres. Las mesas de votación estarán disponibles en 253 sedes consulares y diplomáticas de 67 países. La distribución por país es la siguiente:

País Mujeres Hombres Total censo Total puestos Total mesas Alemania 12.143 8.755 20.898 5 32 Argelia 10 12 22 1 1 Argentina 11.964 9.474 21.438 3 32 Aruba 4.195 2.889 7.084 1 11 Australia 17.482 14.639 32.121 5 49 Austria 1.614 1.239 2.853 3 5 Azerbaiyán 15 19 34 1 1 Bélgica 2.975 2.079 5.054 2 8 Bolivia 822 996 1.818 2 4 Brasil 4.162 5.102 9.264 12 20 Canadá 38.634 34.603 73.237 6 108 Chile 24.620 20.633 45.253 3 66 China 586 702 1.288 4 4 Corea del Sur 286 142 428 1 1 Costa Rica 5.944 5.904 11.848 1 18 Cuba 497 419 916 1 2 Curazao 1.726 1.208 2.934 1 5 Dinamarca 622 456 1.078 1 2 Ecuador 22.626 20.731 43.357 8 68 Egipto 256 197 453 2 2 El Salvador 431 417 848 2 3 Emiratos Árabes Unidos 1.814 2.716 4.530 2 7 España 172.209 135.787 307.996 24 457 Estados Unidos 254.791 199.471 454.262 57 684 Finlandia 262 292 554 1 1 Francia 15.876 11.005 26.881 6 42 Ghana 48 28 76 2 2 Guatemala 1.207 1.100 2.307 1 4 Haití 10 14 24 1 1 Honduras 366 414 780 1 2 Hungría 222 168 390 1 1 India 63 32 95 1 1 Indonesia 49 52 101 1 1 Inglaterra 13.310 10.021 23.331 2 35 Irlanda 559 362 921 1 2 Israel 1.350 961 2.311 2 5 Italia 11.670 8.059 19.729 9 34 Jamaica 199 147 346 2 2 Japón 792 667 1.459 3 4 Kenia 65 58 123 1 1 Líbano 782 668 1.450 1 3 Malasia 96 67 163 1 1 Marruecos 49 23 72 1 1 México 12.406 9.620 22.026 6 34 Nicaragua 129 158 287 1 1 Noruega 669 515 1.184 1 2 Nueva Zelanda 1.330 1.004 2.334 2 4 Países Bajos 3.988 2.566 6.554 2 10 Panamá 16.007 13.189 29.196 5 45 Paraguay 367 438 805 1 2 Perú 4.955 4.199 9.154 2 14 Polonia 1.262 2.305 3.567 2 7 Portugal 2.824 2.516 5.340 2 9 Puerto Rico 1.326 1.015 2.341 1 4 República de Filipinas 87 98 185 1 1 República de Singapur 188 150 338 1 1 República Dominicana 2.034 1.988 4.022 1 6 República Socialista de Vietnam 35 49 84 1 1 Rusia 340 481 821 1 2 Sudáfrica 127 89 216 2 2 Suecia 2.039 1.709 3.748 1 6 Suiza 5.592 3.480 9.072 4 15 Tailandia 91 97 188 1 1 Trinidad y Tobago 168 150 318 3 3 Turquía 308 133 441 2 2 Uruguay 856 675 1.531 1 3 Venezuela 92.816 87.966 180.782 23 273 TOTAL 777.343 637.318 1.414.661 253 2.181

Requisitos para votar

El único documento válido para votar en el exterior es la cédula de ciudadanía colombiana, en su versión física (amarilla con hologramas) o digital. No se aceptan pasaporte, libreta militar ni otros documentos para ejercer el derecho al voto, según lo reiterado por la Registraduría.

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Seguridad, observación y transparencia electoral

La Registraduría Nacional implementó medidas especiales para la seguridad y transparencia del proceso, incluyendo el envío de delegados y la digitalización de formularios electorales en consulados de ciudades clave como Madrid, Barcelona, Miami, Nueva York, Santiago de Chile y Caracas.

El proceso cuenta con la participación de 13.755 observadores electorales y 1.206 observadores internacionales. Además, más de 300.000 testigos electorales fueron acreditados, cifra que representa un incremento del 268% respecto a las presidenciales de 2022.

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El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, afirmó: “Estas son las elecciones más vigiladas en la historia de Colombia. Más de mil observadores internacionales y miles de testigos ciudadanos son la mejor prueba de una democracia sólida.”

El CNE destacó el trabajo coordinado entre Cancillería, Registraduría y Consejo Nacional Electoral para asegurar transparencia y legitimidad en todo el proceso.

Participación y vigilancia en cifras

El reporte de la autoridad electoral indica que fueron acreditados 9.161 testigos electorales en el exterior, quienes vigilarán 3.670 mesas de votación en 67 sedes diplomáticas y consulares. Estos actores, postulados por agrupaciones políticas, tienen la responsabilidad de verificar el normal desarrollo de la jornada y reportar cualquier eventualidad.

El director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, José Antonio Parra Fandiño, resaltó que la presencia de los testigos fortalece la legitimidad y transparencia del proceso, especialmente en las sedes habilitadas para el voto de los colombianos residentes fuera del país.