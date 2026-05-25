Colombia

En video, abuelita que es hincha de Atlético Nacional reprendió a su hija y a su nieta en plena tribuna por cantar groserías: “Cochinas, puercas”

El episodio que se volvió viral ocurrió durante el encuentro de la semifinal de la Liga Betplay

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La escena de una abuela reaccionando con enojo ante los cánticos subidos de tono durante el partido entre Atlético Nacional y Tolima se volvió viral en TikTok, luego de que su nieta, la creadora de contenido saloccabrera04, compartiera el momento en que la mujer les gritó "cochinas, puercas" en pleno estadio - crédito saloccabrera04 / TikTok

El video de la creadora de contenido ‘saloccabrera04′ en TikTok captó la atención de miles de usuarios por mostrar una escena poco habitual: la reacción de una abuela, visiblemente incómoda, durante el partido de Atlético Nacional frente al Tolima en la semifinal de la liga Betplay.

Las imágenes dejan ver a Salo y su madre coreando cánticos propios del estadio, mientras la abuela, parada justo detrás, no disimulaba su molestia por el ambiente. La escena se volvió aún más graciosa cuando, en medio del estadio su hija y nieta cantaban: “Ahí está, ahí está el hijueputa de Guzmán”, que provocó la reacción inmediata de la abuela.

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La propia creadora resumió la situación con ironía: “A mi abuela no le gusta que digan groserías y tiene a estas bellezas de hija y nieta”. En un momento del video, la abuela no solo mostró su rabia con gestos, sino que les dio manotazos y les gritó: “Cochinas, puercas”.

El contraste entre la euforia de las hinchas y el desagrado de la abuela convirtió el clip en un fenómeno viral, generando risas y empatía en las redes.

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