Colombia

Enrique Gómez siguió ‘tirando’ contra Paloma Valencia y afirmó que Abelardo de la Espriella la triplicó: “Esa Paloma no voló”

El líder de Salvación Nacional instó a simpatizantes e indecisos a concentrar el respaldo en el abogado, enfatizando la urgencia del “voto útil” en la recta final de la campaña

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Enrique Gómez movilizó a sus seguidores en Medellín y destacó el crecimiento de Abelardo de la Espriella - crédito @Enrique_GomezM/X

En un evento marcado por un discurso directo y simbólico, Enrique Gómez, líder del partido Salvación Nacional, senador electo y jefe de debate del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, lanzó un llamado enfático al “voto útil” durante un encuentro político realizado en la plaza de La Macarena en Medellín, Antioquia.

El político sostuvo que “la Paloma no voló y Abelardo la triplicó”, sugiriendo un giro en la contienda electoral y reforzando la campaña de De la Espriella, a quien describió como el portador de la “patria milagro”.

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La jornada, que tuvo lugar tras una concentración previa en Barranquilla, permitió a Gómez consolidar su mensaje ante simpatizantes reunidos en la capital antioqueña.

En sus palabras, el dirigente destacó que “es la hora del voto útil, el voto por Colombia, el voto por el fervor maravilloso”, apelando a la unidad de diversos sectores y símbolos representados por “los indiecitos, los palomitas, todos juntos ahora”.

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Durante la intervención, el dirigente insistió en la importancia de la decisión ciudadana en este momento electoral, subrayando que “no lo piensen más, no lo duden más”. El mensaje, dirigido tanto a seguidores como a indecisos, buscó movilizar el apoyo hacia De la Espriella, a quien identificó como “el hombre que nos trae la patria milagro”.

Enrique Gómez apostó nuevamente por Abelardo de la Espriella como líder de la “patria milagro” - crédito @Enrique_GomezM/X
Enrique Gómez apostó nuevamente por Abelardo de la Espriella como líder de la “patria milagro” - crédito @Enrique_GomezM/X

El acto en la plaza de La Macarena fue presentado como una continuación de los esfuerzos realizados en otras ciudades, acentuando la idea de una campaña nacional en expansión.

Gómez reiteró: “Llegamos a la patria milagro y estamos todos firmes por la patria”, en una clara invitación a cerrar filas en torno a su propuesta y a la candidatura apoyada.

El recurso a la metáfora de la paloma, tradicional símbolo político en el país, funcionó como contraste con la figura de De la Espriella, a quien el líder de Salvación Nacional adjudicó un crecimiento notable en la preferencia electoral. La frase “Abelardo la triplicó” fue interpretada entre asistentes como una referencia a los resultados en encuestas recientes.

El llamado al “voto útil” se posicionó como eje central de la intervención, buscando captar el respaldo de ciudadanos que buscan opciones viables en la recta final de la campaña. Gómez enfatizó que la suma de voluntades permitirá “el triunfo en primera”, apelando a la posibilidad de una victoria decisiva sin necesidad de una segunda vuelta.

Enrique Gómez impulsó el “voto útil” y respaldó a Abelardo de la Espriella en Medellín - crédito Colprensa
Enrique Gómez impulsó el “voto útil” y respaldó a Abelardo de la Espriella en Medellín - crédito Colprensa

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