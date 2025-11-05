Compañero de Luis Díaz “agradeció” al colombiano tras la fuerte entrada a Achraf Hakimi en el PSG vs. Bayern: “No se disculpó”

Luis Díaz fue blanco de críticas tras la fuerte patada que le propinó a Achraf Hakimi - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

La reacción del vestuario del Bayern Múnich tras la expulsión de Luis Díaz en el duelo frente al PSG ha dejado al descubierto la dinámica interna del equipo alemán y la percepción sobre la polémica jugada que marcó el partido.

El conjunto bávaro se impuso 2-1 en el estadio Parque de los Príncipes, en Francia, con dos goles del delantero colombiano, pero la atención se centró en la tarjeta roja que recibió antes del descanso, tras una fuerte entrada sobre Achraf Hakimi que provocó la lesión del jugador marroquí.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El defensor croata-alemán indignó a la prensa de Francia por sus comentarios sobre sentir "felicidad" por la lesión de Hakimi por parte de Luis Díaz - crédito @iMiaSanMia / X

A pesar de la controversia generada por la expulsión, el respaldo a Luis Díaz dentro del Bayern Múnich fue inmediato.

Tanto el cuerpo técnico como los jugadores coincidieron en que la acción no tuvo mala intención. Harry Kane, una de las figuras del plantel, ofreció su análisis sobre el incidente y defendió a su compañero.

“Yo sé que es duro, pienso que es una jugada desafortunada, ‘Lucho’ trata de conseguir la pelota y el rival se le cruza en el camino”, dijo Kane .

El delantero inglés añadió que, en el momento, la jugada pareció un simple golpe en la pierna y subrayó: “Es parte del fútbol, es una pena que un jugador se lesione de este modo”, según declaró al mismo medio.

La pregunta sobre si el colombiano se disculpó con el grupo por dejar al equipo con un hombre menos durante toda la segunda mitad fue respondida de manera directa por Josip Stanisic.

“No, no se disculpó. Estaba contento con la victoria. De hecho, le dimos las gracias a él”, en referencia a los dos goles que aseguraron el triunfo ante el PSG.

Stanisic remarcó que la actitud de Díaz no generó malestar, ya que el resultado final fue favorable y el aporte del colombiano resultó decisivo.

Jonathan Tah también defendió a Luis Díaz - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

Por su parte, Jonathan Tah compartió detalles sobre el estado anímico de Díaz tras la expulsión y el riesgo que implicó para el desarrollo del encuentro de Champions League. El defensor central relató:

“Luis estaba muy molesto, pienso que su primera parte fue impresionante, increíble, nos sentimos mal por él, por la roja”. Tah reconoció que no tuvo oportunidad de ver la repetición de la falta y expresó sus dudas sobre la severidad de la sanción: “No estoy seguro si es tarjeta roja, todos luchamos también por él, porque sabemos sus sensaciones y sus ganas de seguir y al final estaba feliz por el resultado”.

Cuando vuelve a jugar el Bayern Múnich

El cuadro alemán volverá a la acción en la Bundesliga - crédito Benoit Tessier / REUTERS

Después de la acción por la Champions League, los “Gigantes de Baviera” jugarán el 8 de noviembre de 2025 ante Union Berlín, a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia), en el estadio An der Alten Försterei, a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia).

Volverán a jugar por la Liga de Campeones, el 26 de noviembre de 2025, a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Emirates de Arsenal.

Esta es la agenda de partidos que tendrán en noviembre:

8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Union Berlín vs. Bayern Múnich

22 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Friburgo

26 de noviembre de 2025 - Champions League: Arsenal vs. Bayern Múnich

29 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. St. Pauli

El mensaje de Luis Díaz a Hakimi

El delantero Guajiro pidió disculpas a Achraf Hakimi tras la fuerte patada que le propinó- crédito @luisdiaz19_ / Instagram

el 5 de noviembre de 2025, después de la jugada que generó la expulsión por parte del italiano Maurizio Mariani, “Lucho” se expresó en su cuenta de Instagram, y allí ofreció disculpas a Hakimi, deseando una pronta recuperación por la lesión que provocó el colombiano.

“Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos puede pasar cualquier cosa, lo mejor o lo peor. Me dio pena no poder terminar el partido con mis compañeros, pero me enorgulleció su increíble esfuerzo. Le deseo a Hakimi una pronta recuperación”, dijo.