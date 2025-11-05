Deportes

Compañero de Luis Díaz “agradeció” al colombiano tras la fuerte entrada a Achraf Hakimi en el PSG vs. Bayern: “No se disculpó”

El delantero colombiano, autor de los dos goles, fue felicitado por sus compañeros por la victoria, quienes valoraron su aporte pese a la expulsión en el partido ante el París Saint-Germain

Guardar
Luis Díaz fue blanco de
Luis Díaz fue blanco de críticas tras la fuerte patada que le propinó a Achraf Hakimi - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

La reacción del vestuario del Bayern Múnich tras la expulsión de Luis Díaz en el duelo frente al PSG ha dejado al descubierto la dinámica interna del equipo alemán y la percepción sobre la polémica jugada que marcó el partido.

El conjunto bávaro se impuso 2-1 en el estadio Parque de los Príncipes, en Francia, con dos goles del delantero colombiano, pero la atención se centró en la tarjeta roja que recibió antes del descanso, tras una fuerte entrada sobre Achraf Hakimi que provocó la lesión del jugador marroquí.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El defensor croata-alemán indignó a
El defensor croata-alemán indignó a la prensa de Francia por sus comentarios sobre sentir "felicidad" por la lesión de Hakimi por parte de Luis Díaz - crédito @iMiaSanMia / X

A pesar de la controversia generada por la expulsión, el respaldo a Luis Díaz dentro del Bayern Múnich fue inmediato.

Tanto el cuerpo técnico como los jugadores coincidieron en que la acción no tuvo mala intención. Harry Kane, una de las figuras del plantel, ofreció su análisis sobre el incidente y defendió a su compañero.

“Yo sé que es duro, pienso que es una jugada desafortunada, ‘Lucho’ trata de conseguir la pelota y el rival se le cruza en el camino”, dijo Kane .

El delantero inglés añadió que, en el momento, la jugada pareció un simple golpe en la pierna y subrayó: “Es parte del fútbol, es una pena que un jugador se lesione de este modo”, según declaró al mismo medio.

La pregunta sobre si el colombiano se disculpó con el grupo por dejar al equipo con un hombre menos durante toda la segunda mitad fue respondida de manera directa por Josip Stanisic.

“No, no se disculpó. Estaba contento con la victoria. De hecho, le dimos las gracias a él”, en referencia a los dos goles que aseguraron el triunfo ante el PSG.

Stanisic remarcó que la actitud de Díaz no generó malestar, ya que el resultado final fue favorable y el aporte del colombiano resultó decisivo.

Jonathan Tah también defendió a
Jonathan Tah también defendió a Luis Díaz - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

Por su parte, Jonathan Tah compartió detalles sobre el estado anímico de Díaz tras la expulsión y el riesgo que implicó para el desarrollo del encuentro de Champions League. El defensor central relató:

“Luis estaba muy molesto, pienso que su primera parte fue impresionante, increíble, nos sentimos mal por él, por la roja”. Tah reconoció que no tuvo oportunidad de ver la repetición de la falta y expresó sus dudas sobre la severidad de la sanción: “No estoy seguro si es tarjeta roja, todos luchamos también por él, porque sabemos sus sensaciones y sus ganas de seguir y al final estaba feliz por el resultado”.

Cuando vuelve a jugar el Bayern Múnich

El cuadro alemán volverá a
El cuadro alemán volverá a la acción en la Bundesliga - crédito Benoit Tessier / REUTERS

Después de la acción por la Champions League, los “Gigantes de Baviera” jugarán el 8 de noviembre de 2025 ante Union Berlín, a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia), en el estadio An der Alten Försterei, a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia).

Volverán a jugar por la Liga de Campeones, el 26 de noviembre de 2025, a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Emirates de Arsenal.

Esta es la agenda de partidos que tendrán en noviembre:

  • 8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Union Berlín vs. Bayern Múnich
  • 22 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Friburgo
  • 26 de noviembre de 2025 - Champions League: Arsenal vs. Bayern Múnich
  • 29 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. St. Pauli

El mensaje de Luis Díaz a Hakimi

El delantero Guajiro pidió disculpas
El delantero Guajiro pidió disculpas a Achraf Hakimi tras la fuerte patada que le propinó- crédito @luisdiaz19_ / Instagram

el 5 de noviembre de 2025, después de la jugada que generó la expulsión por parte del italiano Maurizio Mariani, “Lucho” se expresó en su cuenta de Instagram, y allí ofreció disculpas a Hakimi, deseando una pronta recuperación por la lesión que provocó el colombiano.

“Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos puede pasar cualquier cosa, lo mejor o lo peor. Me dio pena no poder terminar el partido con mis compañeros, pero me enorgulleció su increíble esfuerzo. Le deseo a Hakimi una pronta recuperación”, dijo.

Temas Relacionados

Bayern Múnich Luis DíazJosip Stanišić Achraf Hakimi PSG Harry Kane Champions League Luis EnriqueColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

El equipo portugués, dirigido por Jose Mourinho, es penúltimo en la tabla de posiciones sin puntos y buscará de local la primera victoria en la edición 2025-2026 de la Liga de Campeones

EN VIVO Benfica vs. Bayer

Rival de Luis Díaz en el partido PSG vs. Bayern Múnich defendió al colombiano tras la dura patada a Achraf Hakimi: “No es un chico maloso”

El conjunto alemán se impuso 2-1 en un duelo marcado por la expulsión de Luis Díaz, que dejó al equipo alemán con un hombre menos y condicionó el desarrollo del partido en la Champions League

Rival de Luis Díaz en

Esta es la lesión que Luis Díaz le provocó a Achraf Hakimi en el partido de Champions League entre PSG vs. Bayern Múnich

El atacante colombiano, que marcó dos goles en la cuarta semana de competencia, fue expulsado tras la revisión de la jugada en el VAR y se perderá el próximo partido ante Arsenal en Inglaterra

Esta es la lesión que

Mane Díaz gritó a más no poder los goles de Luis Díaz antes de ser expulsado frente al PSG en Champions League: “Te lo dije”

El guajiro fue protagonista en el duelo entre el Bayern Múnich y el cuadro parisino luego de anotar un doblete en el estadio Parque de los Príncipes de la capital francesa

Mane Díaz gritó a más

Así quedó el tobillo de Achraf Hakimi después de la violenta patada de Luis Diaz en el PSG vs. Bayern Múnich

El extremo colombiano del Bayern Múnich fue expulsado por el árbitro por la fuerte entrada contra el defensor del París Saint-Germain, que salió del campo entre lágrimas por la lesión

Así quedó el tobillo de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Beéle habría presumido el inicio

Beéle habría presumido el inicio de una nueva relación con reconocida modelo paisa: esto se sabe

Yina Calderón reacciona a revelaciones sobre una supuesta traición de La Toxi Costeña contra ella: “Habló mal de mí”

Gio y Leo, del ‘Desafío Siglo XXI’ sufrieron un aparatoso accidente en uno de los retos: se desconoce si continúan en competencia

Mariana Zapata se convirtió en la nueva participante de ‘La casa de Alofoke’ tras polémica salida de Valka

Mejor amigo de Baby Demoni aseguró que “estaba premeditado” lo que ocurrió con la creadora de contenido

Deportes

Rival de Luis Díaz en

Rival de Luis Díaz en el partido PSG vs. Bayern Múnich defendió al colombiano tras la dura patada a Achraf Hakimi: “No es un chico maloso”

Esta es la lesión que Luis Díaz le provocó a Achraf Hakimi en el partido de Champions League entre PSG vs. Bayern Múnich

Mane Díaz gritó a más no poder los goles de Luis Díaz antes de ser expulsado frente al PSG en Champions League: “Te lo dije”

Así quedó el tobillo de Achraf Hakimi después de la violenta patada de Luis Diaz en el PSG vs. Bayern Múnich

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League