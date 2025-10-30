Hora y dónde ver Llaneros vs. Atlético Nacional: el verde paisa puede ser líder de la tabla de posiciones

Atlético Nacional fue el cuarto equipo en clasificar a las semifinales de la Copa Colombia, en la que defenderá el título de 2024 - crédito Atlético Nacional

El partido entre Llaneros y Atlético Nacional en el estadio Bello Horizonte, de Villavicencio, se perfila como un duelo clave dentro de la jornada 18 de la Liga Betplay, con inicio programado para las 8:20 p. m. y transmisión en directo por Win.

La visita de Nacional a Villavicencio reviste especial interés, ya que el equipo paisa puede escalar al primer lugar de la tabla si logra una victoria, tras haber asegurado la clasificación gracias a su última victoria en el clásico frente a DIM.

Nacional, que actualmente ocupa la tercera posición con 31 puntos, está a tres unidades del líder Bucaramanga.

El entrenador Diego Arias remarcó la importancia del plantel tras la reciente victoria.

“La verdad, me pone muy feliz por ver a los jugadores disfrutar, por ver a la gente disfrutar y con los pies en la tierra también porque sabemos que todavía hay camino por delante”, manifestó.

Llaneros FC cumplen su mejor campaña en primera división desde el ascenso - crédito Colprensa

Por su parte, Llaneros encara este partido situado en el décimo puesto con 25 puntos.

Un triunfo permitiría al equipo local alcanzar la séptima ubicación a falta de dos jornadas para el cierre de la etapa regular, apoyado en su desempeño como local, donde suma cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.

Una de las figuras destacadas sobre el campo será el experimentado defensor Francisco Meza, quien ha mostrado seguridad en el juego aéreo tanto en defensa como en ataque.

El rendimiento reciente de Nacional bajo la dirección de Arias ha sido positivo, acumulando partidos sin derrota e impulsando a jugadores como Marino Hinestroza, quien anotó un doblete en la última victoria 5-2 contra DIM.

Al respecto, Arias expresó su satisfacción por el reconocimiento de la afición: “Me pone muy contento que jugadores como Edwin, como Marino, salgan y la gente reconozca su trabajo”.

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar el 11 de mayo de 2025 en Medellín, donde los antioqueños se impusieron por 2-1 con ambos tantos convertidos por Andrés Sarmiento. El partido Llaneros vs. Nacional del jueves 30 de octubre, que comenzará a las 8:20 p. m.

Ficha del partido

Afiche del partido de Llaneros vs. Atlético Nacional en la Liga BetPlay - crédito Llaneros FC

Llaneros FC vs. Atlético Nacional - Fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025

Lugar : estadio Belo Horizonte Rey Pelé - Villavicencio, Colombia

Fecha y hora : jueves 30 de octubre - 8:20 p. m. hora colombiana

Transmisión : Win + Fútbol y Win Sports

Posible alineación Llaneros FC : Miguel Ortega; Francisco Meza, Jan Angulo, Anderson Mojica, Raameth Romaña; Yeiler Goez, Marlon Sierra, Bryan Ureña, Julián Angulo: Luis Miranda y Carlos Barreiro.

D.T. Llaneros FC : José Luis García.

Posible alineación Atlético Nacional : David Ospina; Elkin Rivero, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido; Kilian Toscano, Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.

D.T. Atlético Nacional: Diego Arias.

Así van Llaneros y Atlético Nacional en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Atlético Nacional sigue en la pelea por la Liga BetPlay y la Copa Colombia en 2025, pero pensando desde ahora en 2026 - crédito Colprensa

Atlético Bucaramanga: 34 puntos / +16 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Independiente Medellín: 34 puntos / +15 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Fortaleza CEIF: 34 puntos / +8 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Atlético Nacional: 31 puntos / +13 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Junior FC: 31 puntos / +9 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Deportes Tolima: 29 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Águilas Doradas: 27 puntos / +4 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Alianza FC: 26 puntos / +1 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 25 puntos / +2 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Llaneros FC: 25 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados. América de Cali: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 17 partidos jugados.