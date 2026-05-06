Colombia

Metro de Bogotá alcanza 77,5% de avance: ya hay 10 trenes en el país y proponen extender la Línea 1 hasta la Calle 100

El proyecto ya supera los 13 kilómetros de viaducto construido, avanza en 16 estaciones y se prepara para iniciar pruebas técnicas de los trenes en los próximos meses

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El Metro de Bogotá alcanzó un avance del 77,53 % en su construcción, mientras ya hay diez trenes en el país y se estudia la posibilidad de ampliar la Línea 1 hasta la Calle 100.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció el 5 de mayo de 2026 que el megaproyecto de movilidad más grande del país mantiene un ritmo sostenido de ejecución, acercándose progresivamente a su futura operación comercial. Del total de 30 trenes previstos, diez ya están en Colombia, lo que marca un hito en la fase logística del sistema.

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La Línea 1 del Metro se extiende a lo largo de 23,9 kilómetros, desde Bosa hasta la Calle 72 con avenida Caracas, e incluye 16 estaciones, de las cuales diez tendrán conexión directa con TransMilenio. “El Metro ya va en 77,53 %. Abril fue un buen mes: llegó el décimo tren y las estaciones 1 y 2 tienen avances significativos en techos y estructuras de puertas”, señaló el mandatario.

La flota completa de 30 trenes estará lista en octubre de 2026, fabricada por la empresa china CRRC Corporation Limited - crédito Metro de Bogotá
Ya hay diez trenes en el país para la Línea 1 del Metro. - crédito Metro de Bogotá

Avances técnicos y de obra

El viaducto ya supera los 13 kilómetros construidos, consolidándose como uno de los principales hitos de la obra. Su desarrollo es visible en corredores clave como la avenida Villavicencio, Primero de Mayo, NQS, calle Octava Sur, calle Primera y avenida Caracas.

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En total, más de 15.000 personas trabajan en los distintos frentes de obra, distribuidos en varias localidades de la ciudad, lo que ha permitido mantener el ritmo de construcción en diferentes puntos de manera simultánea.

En paralelo, avanzan las pruebas técnicas de los trenes, que inicialmente se realizarán hasta la Estación 5, frente al Hospital Kennedy. Las autoridades prevén que a mediados de este año los ciudadanos puedan ver los trenes circulando en el viaducto, aunque aún sin pasajeros, como parte de la fase de pruebas.

Las estaciones definitivas se ubicarán en espacios libres de columnas dentro de los vagones, mejorando la movilidad - crédito Metro de Bogotá
Las estaciones 1 y 2 del Metro de Bogotá avanzan en estructuras y techos del sistema. - crédito Metro de Bogotá

Características del sistema

Los trenes del Metro de Bogotá cuentan con tecnología de automatización GoA4, el nivel más alto a nivel internacional, lo que permite una operación sin conductor y supervisada desde el Centro de Control Operacional.

Cada tren está compuesto por seis vagones, con una longitud de 134 metros y capacidad para 1.800 pasajeros. En total, disponen de 252 sillas, de las cuales 36 están destinadas a población prioritaria.

Tras las pruebas en el patio taller de Bosa, los trenes deberán realizar ensayos dinámicos en un tramo de aproximadamente seis kilómetros, previo a su entrada en operación.

La meta de la administración es que los 30 trenes estén en Bogotá para octubre de 2026 y que el proyecto alcance un 90% de avance al cierre de ese mismo año.

Propuesta de expansión hacia el norte

En medio del avance del proyecto, se conoció una iniciativa privada para extender la Línea 1 desde la Calle 72 hasta la Calle 108. La propuesta fue presentada por la empresa China Harbour Engineering Company Ltda. (CHEC) y contempla una inversión cercana a 3,4 billones de pesos.

El proyecto se desarrollaría bajo un modelo de asociación público-privada (APP), con una fase de preconstrucción de 18 meses, seguida de 42 meses de obra. Posteriormente, la empresa operaría el sistema durante 24 años antes de transferirlo al Distrito.

De aprobarse, la ampliación incluiría tres nuevas estaciones (Calle 82, 93 y 102) y requeriría ocho trenes adicionales, para un total de 38 unidades en operación. Además, el viaducto alcanzaría alturas de hasta 20 metros, lo que permitiría evitar demoliciones y reducir costos.

La alcaldía confirmó que el nuevo sistema del metro contará con una capacidad de almacenamiento de 2.165 metros cúbicos de agua lluvia - crédito Metro de Bogotá
Obras del Metro se extienden desde Bosa hasta la Calle 72. - crédito Metro de Bogotá

Impacto en la movilidad

La posible extensión facilitaría la integración con sistemas como TransMilenio y el Regiotram del Norte, fortaleciendo la conexión entre el norte y el resto de la ciudad.

Según el concejal Juan David Quintero, esta iniciativa permitiría proyectar el crecimiento del sistema hacia zonas como Suba y Usaquén, e incluso abrir la puerta a futuras ampliaciones hasta la calle 127 o 170, como lo han planteado organismos internacionales.

Con estos avances, el Metro de Bogotá se consolida como uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, no solo por su progreso en obra, sino por su impacto en la movilidad y las posibilidades de expansión a futuro.

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