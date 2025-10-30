Egan Bernal reveló lo que le molesta de Tadej Pogačar en el ciclismo de ruta: “Me da rabia”

El ciclista zipaquireño confesó que el nivel de Tadej Pogačar es superior, por lo que no considera que es difícil competir ante él - crédito Jesús Aviles / Infobae

La presencia de Tadej Pogačar en el pelotón internacional ha transformado la percepción de la competencia entre los ciclistas de élite.

El 24 de octubre de 2025, Egan Bernal, corredor colombiano del Ineos Grenadiers, compartió en el programa televisivo Despierta Win, emitido por Win Sports, cómo la supremacía del esloveno impacta emocionalmente a sus rivales y redefine los estándares del ciclismo contemporáneo.

Durante su intervención, Bernal no escatimó elogios hacia Pogačar, a quien describió como un atleta que se sitúa “en otro nivel”.

El colombiano explicó que enfrentarse al campeón mundial es una experiencia que puede resultar abrumadora para cualquier ciclista.

“Cuando corres contra él, muchas veces te hace ver que vas mal en comparación”, afirmó Bernal al programa de Primer Toque, de Win Sports, subrayando la sensación de inferioridad que genera la capacidad del esloveno para distanciarse del grupo con aparente facilidad.

La dualidad de emociones que provoca competir con Pogačar quedó patente en las palabras de Bernal, quien reconoció que, aunque resulta estimulante medirse con un talento de esa magnitud, la superioridad del esloveno puede llegar a ser frustrante.

“Es bonito competir contra él, pero cuando arranca como si nada y yo voy a tope, me da rabia”, confesó el ciclista colombiano a Win Sports.

Esta “rabia”, matizó, no es un sentimiento negativo, sino una fuente de motivación que impulsa a los demás corredores a buscar su mejor versión.

Bernal fue más allá al calificar a Pogacar como “el mejor” y reiterar que “obviamente, está a otro nivel”. El colombiano insistió en que la experiencia de competir contra el esloveno puede hacer que “uno es malo”, una percepción que, lejos de desanimar, sirve como acicate para la superación personal y profesional.

En su análisis, Bernal situó a Pogacar en la senda de los grandes mitos del ciclismo, asegurando que “será el mejor ciclista de todos los tiempos”, aunque reconoció que, por el momento, Eddy Merckx sigue ocupando el primer puesto en su valoración. No obstante, se mostró convencido de que el esloveno terminará por superar al legendario belga.

La oportunidad de formar parte de la generación que compite en la denominada “era Pogacar” es, para Bernal, un privilegio. El colombiano valoró positivamente el hecho de coincidir en el tiempo con un corredor tan dominante, ya que, según sus palabras, “es algo bueno que le está pasando al ciclismo”. Bernal concluyó que la presencia de un oponente de ese calibre “me impulsa a seguir mejorando”, y celebró la posibilidad de haber compartido carretera con Pogacar:

“Es genial correr contra él. Es bonito haber tenido la oportunidad de competir en la ‘era Pogacar’”, declaró a Win Sports.

Así fue el balance de Egan Bernal a nivel deportivo en 2025

El corredor colombiano disputó dos de las tres grandes vueltas de ciclismo, y allí tuvo su mejor participación en el Giro de Italia (carrera en la cual supo ser campeón en 2021).

También compitió en otras carreras como la Vuelta a Cataluña y se destacó a nivel nacional por ser el Campeón Nacional de Ruta. A continuación, estos fueron sus resultados a lo largo de la temporada:

6 de febrero de 2025 - Campeonatos Nacionales de Ruta - Contrarreloj: Primer lugar

9 de febrero de 2025 - Campeonatos Nacionales de Ruta - Modalidad Ruta: Primer lugar

Vuelta a Cataluña: Puesto 7

Giro de Italia: Puesto 7 en la clasificación general

Vuelta a Burgos: Puesto 6

Vuelta a España: Puesto 17 en la clasificación general

28 de septiembre de 2025 - Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta UCI - Ruanda: retiro

4 de octubre de 2025 - Giro de Emilia: Puesto 4

7 de octubre de 2025 - Tre Valli Varesine: Puesto 54 en la clasificación general

9 de octubre de 2025 - Gran Piemonte: Puesto 9

11 de octubre de 2025 - Il Lombardia: Puesto 8