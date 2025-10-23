Deportes

A pesar de eliminación en Copa BetPlay, máximo accionista del Once Caldas confirmó continuidad de Hernán Darío Herrera

El entrenador antioqueño ha sido blanco de críticas debido al rendimiento del cuadro Albo, que quedó eliminado de la Copa Sudamericana y que está cerca de quedar fuera de la Liga Betplay Dimayor

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Once Caldas afronta una crisis
Once Caldas afronta una crisis de resultados desde hace varias semanas - crédito Colprensa

En medio de una temporada llena de exigencias deportivas y momentos clave para Once Caldas, su máximo accionista, Jaime Pineda, puso énfasis en la tarde del miércoles 22 de octubre de 2025 en transmitir tranquilidad a la afición: el técnico Hernán Darío Herrera, pese a la eliminación del club en la Copa BetPlay Dimayor a manos de Atlético Nacional, seguirá al mando del equipo durante las temporadas 2026 y 2027.

Estamos contentos con los resultados obtenidos”, manifestó Pineda a Las Voces del Fútbol, transmitiendo un mensaje de continuidad institucional y tranquilidad para los jugadores, cuerpo técnico y seguidores del club Albo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión de mantener al cuerpo técnico era una incógnita luego de la eliminación del Once Caldas en la Copa BetPlay, en un momento crítico de su proyecto deportivo. Sin embargo, Pineda insistió en que la lectura no está únicamente en el resultado inmediato, sino en el proceso que se viene construyendo desde la cantera, la estructura de juego y la filosofía institucional.

Para la hinchada y el entorno deportivo, el anuncio representaría tanto un alivio como una señal: alivio porque se evita un cambio abrupto de técnico en plena temporada de transición; señal, pues indica que se apuesta por estabilidad, confianza en el proyecto y paciencia en la construcción.

Y es que a pesar de los resultados negativos durante el segundo semestre de 2025, el cuadro caldense ha sabido mantener un rendimiento aceptable bajo el mando de Hernán Darío Herrera, que incluso los ha llevado a competir nuevamente en el fútbol colombiano luego de varios años de malos manejos.

Atlético Nacional superó a Once
Atlético Nacional superó a Once Caldas por 2-0 en Medellín, por los cuartos de final en la Copa Colombia - crédito Atlético Nacional

Cómo ha sido el rendimiento de Once Caldas bajo el mando de Hernán Darío Herrera

Desde que Herrera asumió la dirección del Once Caldas, el cuadro Albo ha disputado más de 60 partidos en la temporada 2025, abarcando competencias nacionales e internacionales. El cuadro caldense ganó 28, empató 10 y perdió 22, con un diferencial de goles de 80 a favor y 64 en contra.

Esto arroja un rendimiento cercano al 50% en victorias, lo cual plantea un panorama mixto: por un lado, cierta regularidad; por otro, un margen de mejora en materia de consistencia.

Hernán Darío Herrera, técnico de
Hernán Darío Herrera, técnico de Once Caldas, tomó el mando desde octubre de 2023 - crédito Once Caldas

En competencias más específicas, el balance también ofrece matices. Por ejemplo, en los primeros 16 partidos dirigidos por Herrera en la combinación de Liga, Copa Sudamericana y Copa BetPlay, el equipo cosechó 8 victorias, 3 empates y 5 derrotas, para un rendimiento del 56.25%.

Esto muestra que en un bloque reducido de partidos el desempeño había sido más prometedor, lo que podría indicar que el equipo rinde mejor cuando el ciclo aún tiene impulso.

No obstante, el técnico también ha debido afrontar derrotas y momentos complicados, especialmente fuera de casa. Por ejemplo, Herrera reconoció tras una derrota 2-0 ante Deportes Tolima que el equipo “no estuvo a la altura” en terreno ajeno, admitiendo problemas defensivos y de control del balón.

Once Caldas complicó sus aspiraciones
Once Caldas complicó sus aspiraciones de clasificación a las semifinales - crédito Club Llaneros

Qué partidos le restan a Once Caldas en la Liga BetPlay Dimayor

Tras la derrota del Once Caldas ante Llaneros F.C. en la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor, el equipo manizaleño todavía tiene por delante al menos dos partidos según el calendario oficial. Uno de los inmediatamente próximos compromisos es la visita a Millonarios F.C., programada para el jueves 30 de octubre.

El otro partido pendiente como local será frente al Deportivo Cali en la última fecha de la fase regular, fijado para el domingo 2 de noviembre.

Estos partidos representan una última oportunidad para que Once Caldas mejore su posición en la tabla, trate de escalar en la reclasificación y lograr un ambiente más positivo de cara al cierre del semestre.

Temas Relacionados

Hernán Darío HerreraOnce CaldasCaldasCopa Betplay DimayorLiga BetplayColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

La Tricolor está obligada a ganar para seguir con opciones de clasificar a los octavos de final del torneo juvenil que se juega en Marruecos

EN VIVO Colombia vs. Costa

Leonel Álvarez aseguró que el empate de Bucaramanga fue una “doble alegría” por el mal momento de Millonarios

El entrenador del cuadro santandereano, que vistió la camiseta de Atlético Nacional en la década de los 80, se mostró complacido en medio de la debacle de resultados del cuadro bogotano

Leonel Álvarez aseguró que el

EN VIVO Atlético Nacional vs. Once Caldas, vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025: se define el último semifinalista

El equipo verdolaga pegó primero en el partido de ida cuando se impuso 1-0 como visitante, ahora la serie se definirá en Medellín y con el Blanco Blanco buscando la salvación de su campaña en 2025

EN VIVO Atlético Nacional vs.

Bayern Múnich vs. Brujas de Bélgica: hora y dónde ver a Luis Díaz en la ‘Champions League’

Luis Díaz y los “Gigantes de Baviera” continúan su camino a conquistar la séptima copa de Europa, con su partido contra el equipo belga

Bayern Múnich vs. Brujas de

Luis Díaz hizo parte de la goleada del Bayern Múnich en la Champions League: este fue su gol ante Brujas

El delantero colombiano marcó en el primer tiempo para ampliar el marcador de los alemanes, en la tercera jornada de la fase de liga en la competencia europea

Luis Díaz hizo parte de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Top de Netflix en Colombia:

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ enfrenta un nuevo reto de eliminación este 22 de octubre

Yina Calderón dijo que responsabiliza a Westcol y a Dímelo King si algo le llega a pasar: “Me duele”

Karina García compartió el elegante regalo que le envió Manelyk antes de su combate en Stream Fighters 4: “Esto tan hermoso”

Yina Calderón reclama que Westcol aún le debe una millonada por su participación en ‘Stream Fighters’: “Me costó la pelea”

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Costa

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Leonel Álvarez aseguró que el empate de Bucaramanga fue una “doble alegría” por el mal momento de Millonarios

EN VIVO Atlético Nacional vs. Once Caldas, vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025: se define el último semifinalista

Bayern Múnich vs. Brujas de Bélgica: hora y dónde ver a Luis Díaz en la ‘Champions League’

Luis Díaz hizo parte de la goleada del Bayern Múnich en la Champions League: este fue su gol ante Brujas