A pesar de eliminación en Copa BetPlay, máximo accionista del Once Caldas confirmó continuidad de Hernán Darío Herrera

En medio de una temporada llena de exigencias deportivas y momentos clave para Once Caldas, su máximo accionista, Jaime Pineda, puso énfasis en la tarde del miércoles 22 de octubre de 2025 en transmitir tranquilidad a la afición: el técnico Hernán Darío Herrera, pese a la eliminación del club en la Copa BetPlay Dimayor a manos de Atlético Nacional, seguirá al mando del equipo durante las temporadas 2026 y 2027.

“Estamos contentos con los resultados obtenidos”, manifestó Pineda a Las Voces del Fútbol, transmitiendo un mensaje de continuidad institucional y tranquilidad para los jugadores, cuerpo técnico y seguidores del club Albo.

La decisión de mantener al cuerpo técnico era una incógnita luego de la eliminación del Once Caldas en la Copa BetPlay, en un momento crítico de su proyecto deportivo. Sin embargo, Pineda insistió en que la lectura no está únicamente en el resultado inmediato, sino en el proceso que se viene construyendo desde la cantera, la estructura de juego y la filosofía institucional.

Para la hinchada y el entorno deportivo, el anuncio representaría tanto un alivio como una señal: alivio porque se evita un cambio abrupto de técnico en plena temporada de transición; señal, pues indica que se apuesta por estabilidad, confianza en el proyecto y paciencia en la construcción.

Y es que a pesar de los resultados negativos durante el segundo semestre de 2025, el cuadro caldense ha sabido mantener un rendimiento aceptable bajo el mando de Hernán Darío Herrera, que incluso los ha llevado a competir nuevamente en el fútbol colombiano luego de varios años de malos manejos.

Cómo ha sido el rendimiento de Once Caldas bajo el mando de Hernán Darío Herrera

Desde que Herrera asumió la dirección del Once Caldas, el cuadro Albo ha disputado más de 60 partidos en la temporada 2025, abarcando competencias nacionales e internacionales. El cuadro caldense ganó 28, empató 10 y perdió 22, con un diferencial de goles de 80 a favor y 64 en contra.

Esto arroja un rendimiento cercano al 50% en victorias, lo cual plantea un panorama mixto: por un lado, cierta regularidad; por otro, un margen de mejora en materia de consistencia.

En competencias más específicas, el balance también ofrece matices. Por ejemplo, en los primeros 16 partidos dirigidos por Herrera en la combinación de Liga, Copa Sudamericana y Copa BetPlay, el equipo cosechó 8 victorias, 3 empates y 5 derrotas, para un rendimiento del 56.25%.

Esto muestra que en un bloque reducido de partidos el desempeño había sido más prometedor, lo que podría indicar que el equipo rinde mejor cuando el ciclo aún tiene impulso.

No obstante, el técnico también ha debido afrontar derrotas y momentos complicados, especialmente fuera de casa. Por ejemplo, Herrera reconoció tras una derrota 2-0 ante Deportes Tolima que el equipo “no estuvo a la altura” en terreno ajeno, admitiendo problemas defensivos y de control del balón.

Once Caldas complicó sus aspiraciones de clasificación a las semifinales - crédito Club Llaneros

Qué partidos le restan a Once Caldas en la Liga BetPlay Dimayor

Tras la derrota del Once Caldas ante Llaneros F.C. en la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor, el equipo manizaleño todavía tiene por delante al menos dos partidos según el calendario oficial. Uno de los inmediatamente próximos compromisos es la visita a Millonarios F.C., programada para el jueves 30 de octubre.

El otro partido pendiente como local será frente al Deportivo Cali en la última fecha de la fase regular, fijado para el domingo 2 de noviembre.

Estos partidos representan una última oportunidad para que Once Caldas mejore su posición en la tabla, trate de escalar en la reclasificación y lograr un ambiente más positivo de cara al cierre del semestre.