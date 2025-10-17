El técnico César Torres se despediría de la selección Colombia Sub-20: tendría planes con otro equipo

El futuro de César Torres en la selección Colombia sub-20 es incierto, luego de terminar el Mundial de Chile - crédito FCF

La selección Colombia Sub-20 está cerca de terminar su presentación en el Mundial de Chile, en el que dejó una buena imagen al llegar a las semifinales y ahora buscará el tercer puesto, enfrentando a Francia en el último partido para demostrar el nivel de la plantilla.

Sin embargo, no se sabe si César Torres continuará con el combinado juvenil, pues el éxito con la nómina le habría dado nuevas opciones para su carrera profesional, la cual siguió en Colombia por distintos clubes y sería la primera vez que dirigiría en el exterior a un club.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Todo está en manos del entrenador, que lideró un proceso exitoso con el cuadro sub-20 y desde la Federación Colombiana de Fútbol están contentos con los resultados, porque se formó una base para el equipo de mayores en los próximos años, sobre todo para el mundial de 2030.

“Hay interés de un equipo”

No cabe duda que el combinado juvenil sorprendió a todos los aficionados, pues eran pocos los que creían que el equipo llegara tan lejos en el mundial de Chile, igualando la mejor presentación de un conjunto de esta categoría que fue en Emiratos Árabes Unidos 2003, cuando fueron terceros.

Es por eso que César Torres saldría de la selección Colombia sub-20 para dirigir un club en Estados Unidos o Arabia Saudita, según lo revelado por el periodista Julián Capera, del canal deportivo Espn, con respecto al futuro del timonel que, gracias a sus dirigidos, tiene mayor mercado.

César Torres asumió las riendas de la selección Colombia sub-20 desde 2024, después de la salida de Héctor Cárdenas - crédito FCF

“Hay interés de un equipo de Estados Unidos para llevar a César Torres, y de un equipo del fútbol árabe, después del comportamiento de la Selección Colombia en este Mundial”, mencionó el comunicador, citado por Futbolred, sin dar los nombres de las posibles instituciones interesadas.

De otro lado, la Federación Colombiana de Fútbol no quiere que César Torres deje su cargo, sino que empiece el nuevo proceso de cara al Sudamericano Sub-20 de 2027, por lo que en 2026 arrancará una nueva plantilla para repetir el éxito de 2025 y dar a conocer nuevas figuras en el ámbito local.

Con gol de Matías Silvetti, Argentina superó a Colombia en las semifinales del Mundial Sub-20 en Chile - crédito Pablo Sanhueza/REUTERS

“La persona con la que hablé, me dice ‘Nosotros queremos que él continúe’, porque así no se haya clasificado al final, el comportamiento de esta Selección los deja tranquilos respecto a lo que se está haciendo en el fútbol base”, fueron las palabras de Capera en el medio de televisión.

“Nos vamos a extrañar muchísimo”

En rueda de prensa, César Torres mostró su tristeza por la caída en semifinales ante Argentina por 1-0 en Santiago, pero destacando que se formó un equipo competitivo a donde fue y que ahora esos jugadores tendrán un mejor futuro para los próximos años en sus clubes.

“Dejó 21 chicos, excelentes seres humanos, respetuosos, que ya saben lo que es jugar con la camiseta de la Selección, competir para ganar, después se van llenos de valores, principios y llenos de amor, nos vamos a extrañar muchísimo porque lo dan todo, no tengo nada que cuestionarles. Yo si siento que nos faltó, que fracasamos, queríamos llevarle un título a Colombia y ahora buscaremos ese tercer lugar para terminar en el podio”, afirmó.

Mateo Silvetti le dio la ventaja a la Albiceleste en el segundo tiempo - crédito Telefe

Sobre el encuentro de las semifinales, Torres expresó que soñaba con el cupo a la final: “Queríamos ganar, este país merece ganar, estos chicos merecían ganar, pero esto no es de merecimiento, es de hacerlo, no podemos hacernos expulsar, cometiendo este tipo de cosas, no justifico la expulsión, estuvimos muy cerca. Nos sigue faltando, el nivel de exigencia debe ser alto en todo, por parte mía y de los jugadores. Por ejemplo, Juan Arizala fue el mejor lateral izquierdo del Mundial y no juega en el Medellín”.

“Estos chicos tienen muy pocos minutos en primera división, nosotros estamos convencidos, pero los clubes también deben hacerlo. Emilio empezó a jugar en el segundo semestre cuando se fue a Fortaleza, hay muchas cosas que ayudan que a este nivel se pueda soportar poder ganar, esto no es excusa y asumo todo el palo que quieran dar, creo que esta camiseta la hemos defendido a muerte y así lo haremos hasta el día sábado”, finalizó.