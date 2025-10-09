A Jairo ‘El Tigre’ Castillo le llueven críticas tras revelarse que pide dinero a cambio de entrevistas: “No, mi hermano, yo cobro”

Castillo se retiró en Boyacá Chico - crédito Colprensa

Durante varios años, Jairo “El Tigre” Castillo fue una de las figuras de la selección Colombia, debido a que tuvo pasos destacados por varios clubes del rentado nacional y también triunfó de la misma forma en el exterior.

El nacido en Tumaco debutó con América de Cali, brilló en Vélez Sársfield e Independiente en Argentina, jugo en las ligas de México, España, Uruguay y Chipre, hasta que en 2015 decidió terminar con su carrera profesional tras terminar el segundo semestre del año con Boyacá Chico.

Castillo es recordado principalmente por los hinchas del América de Cali, en donde fue campeón del torneo colombiano en tres ocasiones; además, hizo parte de la nómina que ganó la Copa América con la Tricolor en 2001, único título de mayores para la selección cafetera.

Sin embargo, su carrera se vio manchada en la parte final, en su último paso por La Mechita, puesto que “El Tigre” fue uno de los jugadores que falló en la tanda de penales que marcó el descenso del América a segunda división.

Castillo es recordado por haber sido clave en el descenso del América de Cali - crédito Colprensa

Esta situación, sumado a los escándalos por mal comportamiento en medio de concentraciones que protagonizó como profesional, han hecho que Castillo se aleje de las redes sociales y los medios de comunicación.

Esto quedó en evidencia el 8 de octubre de 2025, cuando, en medio de la crisis deportiva que pasa América de Cali, que está a punto de ser eliminado de la Liga Betplay, en el programa El Vbar Caracol intentaron contactar al exdelantero para conocer su postura sobre el equipo vallecaucano.

Sin saber que estaba siendo grabado, Castillo fue tajante y antes de contestar cualquier pregunta, le indicó a la persona que lo contactó que él cobraría por tenerlo hablando en cualquier espacio radial o de televisión.

“No, mi hermano, yo cobro, yo estoy cobrando por salir y dar entrevistas”, indicó Jairo Castillo antes de terminar con la llamada.

Castillo se alejó de los medios luego de que terminó con su carrera en 2015 - crédito Colprensa

Debido a que esta respuesta fue expuesta en vivo, “El Tigre” se hizo viral en redes sociales, en donde usuarios rechazaron el accionar del exdeportista.

“Muy mala la actitud, está en su derecho de no hablar, pero no es la forma de responder”, “Cuando era campeón de América y estaba bien si salía a hablar, ahora no le sirven los medios” o “No es la primera vez que hace lo mismo, desde que se retiró siempre responde igual cuando lo buscan”, son algunos de los comentarios registrados hasta el momento.

A nivel noticioso, lo último que se supo sobre la vida de Jairo Castillo es que en julio de 2025 recibió su licencia como entrenador de fútbol, debido a su preparación, fue visto junto a figuras como Yimi Chara y William Tesillo en las oficinas de Acolfutpro.

Castillo fue campeón con Colombia de la Copa América de 2001 - crédito AFP

En 2017, AS expuso un especial sobre la carrera de Castillo, que en ese momento indicó que estaba tranquilo viviendo su retiro en Cali, en donde trabajó con varias escuelas de fútbol.

De hecho, en ese momento indicó que buscaría ser agente de jóvenes promesas, pero meses más tarde denunció que el fútbol profesional en Colombia se había convertido en un negocio negativo, asegurando que le habían pedido dinero para poder contratar a sus representados.

“El cuento ahora es que hay que pagar para jugar. Si me toca pagar para que me pongan un jugador, hay que hacerlo”, declaró Castillo en ese momento.

Además, Castillo fue noticia mundial debido a que en redes sociales se generó el rumor de que había demandado a Radamel Falcao García por el sobrenombre de “El Tigre”, lo que fue desmentido de manera inmediata por su círculo cercano.