Deportes

Miguel Borja alcanzó histórico récord que le pertenecía a Juan Pablo Ángel a pesar de la derrota de River Plate

El futbolista colombiano terminó con una sequía de casi tres meses sin anotar, aunque sigue siendo uno de los jugadores más resistido por los hinchas y por la prensa

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

River Plate perdió como visitante ante Rosario Central 2-1, el gol del Millonario fue de Miguel Borja - crédito X

Miguel Ángel Borja en River Plate añadió un capítulo histórico, pero no impidió una nueva caída del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

En el Gigante de Arroyito y con Rosario Central como anfitrión, los millonarios sumaron su quinta derrota en los últimos seis encuentros oficiales, consolidando una crisis de resultados en la recta decisiva del torneo argentino.

La noche estuvo marcada por el protagonismo de Ángel Di María y por la reacción contundente del conjunto rosarino.

El arranque auspicioso de River se manifestó a los diez minutos, cuando Borja transformó en gol una jugada que inició Juan Fernando Quintero con un pase filtrado. La definición de pierna derecha del colombiano permitió que Borja alcanzara la cifra de 62 goles con la camiseta de River, igualando a Juan Pablo Ángel como máximo goleador colombiano en la historia del club.

Por detrás quedan otros referentes como Rafael Santos Borré (55), Radamel Falcao García (45), Teófilo Gutiérrez (28) y el propio Quintero (19).

Borja rompió una racha de casi tres meses sin marcar, ya que su anterior anotación había sucedido el pasado 13 de julio en la victoria ante Platense. Aunque volvió a celebrar un tanto minutos después, el árbitro lo anuló por posición adelantada de Facundo Colidio.

Miguel Borja ha marcado apenas cuatro goles en el 2025 - crédito River Plate

Luego del gol inicial, Rosario Central tomó el control del partido guiado por la influencia de Di María y logró la igualdad a los 21 minutos con el tanto de Franco Ibarra. La situación para River se complicó aún más tras la expulsión de Juan Portillo a los 39 minutos, lo que dejó al equipo con diez jugadores y condicionó el desarrollo del encuentro.

En la segunda parte, Ignacio Malcorra aprovechó un centro de Di María y concretó el 2-1 definitivo, permitiendo que Central sumara los mismos 18 puntos que River en el Grupo B, superando a su rival por diferencia de goles. Los dirigidos de Gallardo no lograron recomponerse, sumando así tres derrotas consecutivas en el torneo local.

Críticas a Kevin Castaño y elogios a Juan Fernando Quintero

Quintero será titular contra Palmeiras en Brasil - crédito Pasión Monumental

La prensa argentina fue categórica al analizar el bajo rendimiento colectivo, “Cómo habrá sido el partido de River que Miguel Borja fue el mejor”, destacó TyC Sports sobre el delantero colombiano, resaltando su capacidad para “encontrar espacio y definir” incluso en un contexto adverso para el equipo.

Mientras tanto, Juan Fernando Quintero volvió a ser considerado un futbolista esencial por su visión de juego: “El único futbolista que tiene River que no necesita de un contexto de equipo que juegue a algo es Juanfer. Queda demostrado cada vez que la agarra en un equipo que no fluye por ningún lado”, sostuvo TyC Sports.

La crítica recayó especialmente sobre Kevin Castaño, a quien la prensa adjudicó uno de los calificaciones más bajas. Su rendimiento fue descrito como insuficiente para las necesidades del equipo y fue señalado como uno de los responsables del andar irregular del mediocampo. “River necesita otro ritmo en el medio... flojísimo partido, otra vez”, sentenció la cobertura especializada.

A pesar del clima tenso, el club aún dispone de una semana para reponerse, aunque Gallardo no podrá contar con Quintero ni Castaño en la próxima jornada, al ser convocados por la selección colombiana.

Así va River Plate en la tabla de posiciones del grupo B

  1. Deportivo Riestra: 22 puntos / 10 partidos jugados / +8 diferencia de gol
  2. Vélez Sarsfield: 21 puntos / 10 partidos jugados / +9 diferencia de gol
  3. Lanús: 20 puntos / 11 partidos jugados / +2 diferencia de gol
  4. River Plate: 18 puntos / 11 partidos jugados / +7 diferencia de gol
  5. Rosario Central: 18 puntos / 11 partidos jugados / +6 diferencia de gol

