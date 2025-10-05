Deportes

No fue necesario el partido ante Nigeria: así fue como la selección Colombia sub-20 clasificó a los octavos del mundial de Chile

Previo al último encuentro de la fase de grupos, el combinado nacional logró el primer objetivo en el torneo gracias a una combinación de resultados, pero ahora debe definir su posición y rival

Diego Ariza

Diego Ariza

La Selección Colombia sub-20 está lista para afrontar el último partido de la fase de grupos del Mundial de Chile, previo a los octavos - crédito FCF

La Selección Colombia Sub-20 aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-20 antes de disputar su último partido de la fase de grupos, tras beneficiarse de una combinación de resultados en otras zonas del torneo, gracias a su formato.

De esta manera, el combinado de César Torres, que le apunta a ser primero del grupo F, llega tranquilo para el compromiso frente a Nigeria, que es la otra aspirante a quedarse con uno de los cupos para la siguiente ronda junto a Noruega, que se medirá con Arabia Saudita.

¿Cómo clasificó Colombia a octavos?

Con cuatro puntos acumulados, el equipo colombiano garantizó al menos el la casilla tres en su grupo, posición suficiente para avanzar como una de las mejores terceras. Esta clasificación anticipada se confirmó el sábado 4 de octubre, un día antes de que la Tricolor enfrente a Nigeria en su último compromiso de la primera fase.

El sistema de clasificación del torneo otorga plazas en octavos de final a los cuatro mejores terceros de los seis grupos. La situación de Egipto y Australia fue determinante: ambos equipos, ubicados en la tercera posición de sus respectivos grupos, suman solo tres puntos y ya no tienen partidos pendientes.

Con el empate ante Noruega, la selección Colombia quedó con cuatro puntos en el grupo F - crédito FCF

Además, presentan una diferencia de gol de -2, lo que impide que superen a Colombia, incluso si la selección cafetera termina tercera en su grupo. Así, la Tricolor quedó matemáticamente clasificada a la siguiente fase sin necesidad de esperar el resultado de su último encuentro.

Sorpresas en el mundial

El contexto de la jornada también estuvo marcado por la definición de otros grupos y la situación de selecciones históricas, como el caso de España que, tras vencer a Brasil por 1-0 en Santiago, quedó tercera en el Grupo C con cuatro puntos, igualando la cifra de Colombia.

Sin embargo, la selección ibérica debe aguardar la confirmación de los mejores terceros para saber si avanza a octavos, ya que el sistema de clasificación depende de los resultados en los demás grupos. En ese mismo grupo, la Canarinha quedó eliminada tras sumar solo un punto, mientras que México y Marruecos aseguraron su pase como primero y segundo, respectivamente.

Brasil fue uno de los fracasos en el Mundial Sub-20, al sumar solo un punto en la fase de grupos - crédito Esteban Félix/AP

La jornada dejó a España a la expectativa, pese a su triunfo con gol de Iker Bravo y una actuación destacada de Fran González. España, al igual que Colombia, se encuentra en la lista de equipos que dependen de la tabla de mejores terceros para continuar en el torneo, aunque la Tricolor ya tiene su lugar asegurado gracias a la diferencia de puntos y goles respecto a sus rivales directos en esa clasificación.

“Queremos ser primeros de grupo”

En rueda de prensa, el técnico César Torres habló sobre el encuentro del domingo 5 de octubre: “El equipo está bastante bien, viviendo, disfrutando el Mundial. Conscientes de que estamos a un paso de ratificar nuestra clasificación a la siguiente fase y con la misma ilusión con la que llegamos. Queremos ser primeros de grupo y estamos esperando las horas para salir a competir”.

César Torres, técnico de la selección Colombia sub-20, espera que el equipo supere a Nigeria para ser líder del grupo F - crédito Concejo de Cali

Con respecto a lo visto frente a Noruega, en el empate sin goles en Talca, el entrendor explicó que “ratificamos lo que pensamos previo al análisis. Fuimos propositivos, buscamos el arco rival, generamos opciones, nos faltó la calidad para embocarla. Nigeria es un equipo rápido, fuerte y físico, y siempre hay duelos intensivos en toda la cancha (...)vamos a trabajar en cómo generarle caos en la mitad y llevar la pelota arriba para hacerles daño. Vamos a buscar el partido que queremos: ser primeros de grupo”.

Finalmente, Torres expuso una de las fortalezas del combinado nacional: “La media distancia ayuda para vulnerar equipos de bloque bajo, es una herramienta. Tenemos jugadores de calidad para patear: Perea, Néyser, Emilio, volantes llegadores (...). Los campos son rápidos y hay que aprovechar esta habilidad”.

