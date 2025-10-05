Deportes

Colombia vs. Nigeria - EN VIVO: Siga aquí el último partido de la fase de grupos de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La Amarilla es segunda en el grupo con cuatro puntos y ya tiene asegurado su cupo a la siguiente ronda de la copa del mundo como uno de los mejores terceros, en caso de perder contra Nigeria

Camilo Zabaleta
Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Camilo ZabaletayJuan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
La selección Colombia ya tiene
La selección Colombia ya tiene asegurado su cupo a octavos de final, resta definir cuál será el rival según su posición en el gripo F - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia contra la selección de Nigeria en la fecha 3 del grupo F en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.

12:51 hsHoy

Jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

Convocatoria de la selección Colombia
Convocatoria de la selección Colombia para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA - crédito FCF
  • Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF 
  • Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING)
  • Luis Mena Padilla – Atlético Huila 
  • Simón García Valero – Atlético Nacional 
  • Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira 
  • Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)
  • Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)
  • Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC 
  • Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín
  • Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional 
  • Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional 
  • Kener González Mosquera – América de Cali
  • Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas 
  • José Cavadía Pedraza – América de Cali
  • Joel Romero – América de Cali
  • Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)
  • Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)
  • Joel Canchimbo Morales – Junior FC 
  • Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)
  • Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC 
  • Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF
11:59 hsHoy

Ficha del partido

Afiche del partido de la
Afiche del partido de la selección Colombia vs. Nigeria en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA - crédito FCF
  • Selección de Nigeria vs. Selección Colombia - Fecha 3 del grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.
  • Lugar: estadio Fiscal - Talca, Chile
  • Fecha y hora: domingo 5 de octubre - 6:00 p. m. (hora colombiana).
  • Transmisión: DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol

Temas Relacionados

Selección ColombiaColombia vsColombia vs. NigeriaCopa Mundial Sub-20 de la FIFAMundial Sub-20Chile 2025Federación Colombiana de FútbolColombia-Deportes

Últimas noticias

No fue necesario el partido ante Nigeria: así fue como la selección Colombia sub-20 clasificó a los octavos del mundial de Chile

Previo al último encuentro de la fase de grupos, el combinado nacional logró el primer objetivo en el torneo gracias a una combinación de resultados, pero ahora debe definir su posición y rival

No fue necesario el partido

James Rodríguez empezó a mostrar su talento con el técnico Ignacio Ambriz: así fue su gol con León ante Toluca

En el estreno del entrenador de la Fiera, el volante colombiano aprovechó la oportunidad de ser titular para marcar su tercer tanto con el club en el segundo semestre de 2025

James Rodríguez empezó a mostrar

Atención, hinchas de la selección Colombia: esto costará ver a la Tricolor en México durante el mundial de 2026

En caso de que a los cafeteros les toque algún partido en el DF, Guadalajara o Monterrey, la FIFA publicó los primeros precios que se dividirán en cuatro categorías

Atención, hinchas de la selección

Junior de Barranquilla perdería una figura clave para 2026: se presentarían ofertas del exterior

El equipo, que le apunta a salir campeón de la Liga BetPlay, trata de aprovechar al máximo a un atacante que se cotiza mucho en el mercado y miraría propuestas de peso

Junior de Barranquilla perdería una

Así luce la equipación alternativa de la selección Colombia para el Mundial de 2026

El combinado nacional volvería a utilizar un color que no se veía desde 2020 en sus uniformes de visitante

Así luce la equipación alternativa

ÚLTIMAS NOTICIAS

Realidad virtual en deportes extremos:

Realidad virtual en deportes extremos: los mejores simuladores de surf y skate para entrenar sin riesgo

El aporte de dólares de la agroexportación podría caer hasta 80% en los dos últimos meses del año, estimó una consultora

Hacer amigos después de los 30: estrategias para vencer el aislamiento social

La montaña rusa de las criptomonedas: cómo cotizan este 5 de octubre

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA

¿Quién defiende a los cristianos?

¿Quién defiende a los cristianos?

Hacer amigos después de los 30: estrategias para vencer el aislamiento social

El príncipe William confesó que es fan de “American Pie” y reveló con quién la vio por primera vez

Vladimir Putin advirtió que la entrega de misiles Tomahawk a Ucrania “arruinaría” las relaciones de Rusia con EEUU

El papa León XIV condenó el auge del “odio antisemita” y valoró las negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza

DEPORTES

Se corre el Gran Premio

Se corre el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: Piastri lidera y Colapinto marcha 16°

Los rumores de romance entre Vinícius y una conductora de TV ex pareja de un cantante que dan que hablar en Brasil

El ataque de ira de un boxeador en pleno combate que recorre el mundo: le pegó una patada a su rival y lo descalificaron

“Vergüenza” y “la peor campaña de la historia”: duras críticas en Brasil tras la eliminación en el Mundial Sub 20

A 19 meses de su última final, Facundo Díaz Acosta va por el título en el Challenger de Antofagasta