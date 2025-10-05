Colombia vs. Nigeria - EN VIVO: Siga aquí el último partido de la fase de grupos de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025
La Amarilla es segunda en el grupo con cuatro puntos y ya tiene asegurado su cupo a la siguiente ronda de la copa del mundo como uno de los mejores terceros, en caso de perder contra Nigeria
05 Oct, 2025 08:51 a.m. EST
La selección Colombia ya tiene asegurado su cupo a octavos de final, resta definir cuál será el rival según su posición en el gripo F - crédito FCF
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia contra la selección de Nigeria en la fecha 3 del grupo F en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.
Jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA
Convocatoria de la selección Colombia para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA - crédito FCF
- Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF
- Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING)
- Luis Mena Padilla – Atlético Huila
- Simón García Valero – Atlético Nacional
- Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira
- Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)
- Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)
- Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC
- Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín
- Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional
- Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional
- Kener González Mosquera – América de Cali
- Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas
- José Cavadía Pedraza – América de Cali
- Joel Romero – América de Cali
- Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)
- Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)
- Joel Canchimbo Morales – Junior FC
- Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)
- Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC
- Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF
Ficha del partido
Afiche del partido de la selección Colombia vs. Nigeria en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA - crédito FCF
- Selección de Nigeria vs. Selección Colombia - Fecha 3 del grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.
- Lugar: estadio Fiscal - Talca, Chile
- Fecha y hora: domingo 5 de octubre - 6:00 p. m. (hora colombiana).
- Transmisión: DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol