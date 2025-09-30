Cuándo volverá a jugar la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025: la Tricolor puede clasificar a los octavos de final

La selección Colombia volverá a jugar el jueves 2 de octubre - crédito FCF

El protagonismo de Óscar Perea resultó decisivo para que la Selección Colombia comenzara su participación en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 con una victoria ante Arabia Saudita en el Estadio Fiscal de Talca.

El delantero marcó el único gol del partido al aprovechar una recuperación de Jordan Barrera, que robó la pelota cerca del área rival y asistió con un pase preciso a Perea, que solo tuvo que empujar el balón a la red.

El equipo dirigido por César Torres mostró solidez defensiva frente a los intentos de reacción de Arabia Saudita. Aunque los asiáticos anotaron un gol que hubiera significado el empate, el tanto fue invalidado por fuera de juego.

La Selección Colombia ganó con gol de Óscar Perea en la primera fecha del Mundial Sub-20 - crédito FCF

Con este resultado, Colombia suma sus primeros tres puntos en el Grupo F y es líder. Su próximo compromiso está programado para el jueves 2 de octubre a las 3:00 p. m. (hora colombiana), nuevamente en el Estadio Fiscal de Talca, donde enfrentará a Noruega, que también llega de obtener una victoria en la jornada inaugural.

Una victoria de la Amarilla lo clasificaría a los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 al llegar a seis puntos. Según la FIFA, tras la fase inicial, los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final.

A partir de esa instancia, el torneo adoptará el formato de eliminación directa a partido único, hasta la final. Este mecanismo busca premiar la regularidad en la primera ronda y la capacidad de respuesta en los duelos decisivos.

En la última fecha de la fase de grupos, la Tricolor chocará contra Nigeria el domingo 5 de octubre a las 6:00 p. m.(hora colombiana) en el mismo estadio, mientras que noruegos y saudíes jugarán su partido en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Estos son los jugadores convocados a la selección Colombia para el Mundial Sub-20

Convocatoria de la selección Colombia para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA - crédito FCF

Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF

Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING)

Luis Mena Padilla – Atlético Huila

Simón García Valero – Atlético Nacional

Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira

Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)

Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)

Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC

Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín

Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional

Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional

Kener González Mosquera – América de Cali

Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas

José Cavadía Pedraza – América de Cali

Joel Romero – América de Cali

Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)

Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)

Joel Canchimbo Morales – Junior FC

Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)

Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC

Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF

Colombia en el top 10 de las selecciones más valiosas del Mundial

La "Tricolor" dirigida por César Torres comenzó con pie derecho su participación en el Mundial de Chile tras derrotar a los árabes en Talca - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Mientras las expectativas deportivas se centran en la Selección Colombia y su debut en el Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile, la atención se ha desplazado hacia el contexto financiero del torneo tras la publicación del más reciente ranking de valores de mercado, divulgado por el portal especializado Transfermarkt.

El equipo colombiano figura en el noveno puesto entre las selecciones más valiosas del certamen, con un valor estimado de 9,9 millones de euros. De acuerdo con datos oficiales de Transfermarkt, este posicionamiento, aunque relevante en el contexto sudamericano, es modesto cuando se compara con los principales planteles del campeonato.

En la clasificación dada a conocer, Argentina encabeza de manera amplia el listado, siendo valorada en 61,8 millones de euros, seguida por Brasil con 40,9 millones y España, que alcanza una valoración de 38,4 millones de euros.