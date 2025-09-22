Deportes

Millonarios volverá a vestir de rosado: este sería el tercer uniforme del equipo embajador

La nueva indumentaria reemplazará la de color negro con líneas doradas y sería estrenada en uno de los clásicos contra Atlético Nacional o América de Cali

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Leonardo Castro, que sigue en
Leonardo Castro, que sigue en proceso de renovación con Millonarios, volvió a las canchas luego de cinco meses por una lesión - crédito Colprensa

Luego de la reciente victoria de Millonarios sobre Fortaleza en Bogotá, las expectativas en torno al desempeño del equipo han ido en aumento, coincidiendo con la posible llegada de una nueva prenda que podría incorporarse a su vestuario oficial.

De acuerdo con información difundida en distintos perfiles de redes sociales, empezó a circular una imagen que correspondería a la tercera camiseta del club para esta temporada.

La pieza filtrada se destaca por ser una casaca de tono rosa claro con grabados visibles en su parte frontal. El distintivo color azul del club permanece presente en el cuello tipo ‘v’, en las tres tradicionales líneas decorativas de la marca, los patrocinadores y las mangas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así sería la tercera camiseta
Así sería la tercera camiseta de Millonarios para lo que resta del 2025 y parte del 2026 - crédito Redes sociales

En los costados, domina el color blanco, separándose del rosa mediante líneas verticales delgadas de color azul. Según la información proporcionada, esta camiseta reemplazaría el diseño anterior en negro profundo con destellos dorados.

Millonarios, tras un inicio difícil en la Liga que resultó en la salida del director técnico David González, comenzó a mostrar una tendencia de recuperación bajo la conducción de Hernán Torres.

El equipo capitalino logró salir del último puesto y volvió a acercarse a la zona de clasificación, manteniendo la esperanza de avanzar a los cuadrangulares semifinales del campeonato.

Respecto al posible lanzamiento de la nueva camiseta, ni el club ni la marca patrocinadora han realizado un anuncio oficial sobre la fecha de presentación.

Sin embargo, el estreno podría darse el próximo sábado en el estadio Atanasio Girardot, durante el clásico contra Atlético Nacional, o como alternativa, el 7 de octubre en el encuentro frente al América de Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Así le fue a Millonarios cuando vistió de rosado por primera y única vez

Millonarios no clasificó a los
Millonarios no clasificó a los ocho en 2020- crédito Millonarios FC

El uso del color rosado en la indumentaria de Millonarios tiene antecedentes recientes vinculados a una intención de brindar mayor visibilidad al fútbol femenino. En el año 2020, el conjunto bogotano sorprendió al implementar una camiseta alterna en ese tono, consolidando así un mensaje de apoyo en una temporada especialmente afectada por la pandemia.

Directivos del club relataron al citado medio que aquella prenda tomó referencias del histórico uniforme de la selección Alemana de 1990, apostando también por la innovación respecto a la línea cromática tradicional. El estreno formal de la camiseta ocurrió el 9 de febrero de 2020 ante Jaguares de Córdoba, junto con pantalones y medias negros, lo que marcó una ruptura notoria frente a la habitual camiseta azul rey.

El uniforme alternativo se mantuvo en uso durante buena parte del año y hasta mitad de 2021, influido por los reajustes logísticos que trajo la emergencia sanitaria. Globalmente, dicho atuendo fue catalogado como la equipación alterna del equipo en ese período particular.

El cuadro Embajador vistió una
El cuadro Embajador vistió una prenda similar en 2020- crédito Millonarios FC

En el plano deportivo, la campaña de Millonarios durante la Liga BetPlay 2020 estuvo marcada por una performance discreta bajo la conducción de Alberto Gamero. El equipo apenas alcanzó un rendimiento de 34,8% de los puntos disputados y finalizó en el puesto 16, fuera de la fase decisiva y viviendo uno de sus peores registros en la última década y media.

En contraste, hacia el cierre del año, el club logró una recuperación al competir en la Liguilla BetPlay Dimayor 2020, certamen destinado a quienes no accedieron a los cuadrangulares. Obtuvo los 9 puntos posibles en su grupo y alcanzó la mayor producción ofensiva con 10 goles. Posteriormente, venció a Once Caldas por penales (7-6) y superó a Deportivo Pereira con un gol de Juan Camilo Salazar, lo que le permitió entrar en disputa por un cupo internacional.

A nivel internacional, la participación en la Copa Sudamericana 2020 se extendió únicamente hasta la segunda ronda, fase en la que Deportivo Cali eliminó a Millonarios, cerrando así un año cuya mayor característica fue la intermitencia y la adaptación a escenarios cambiantes.

Las cifras obtenidas ese año muestran que el equipo alcanzó 11 triunfos, 10 empates y 4 derrotas en la liga nacional, sumando 43 puntos con un promedio de 1,72 por encuentro, marcando 40 goles a favor y recibiendo 25, para una diferencia de +15. Si bien Millonarios no clasificó entre los finalistas, logró asegurarse un cupo en la Copa Sudamericana 2021 por la vía de la reclasificación al superar en puntos a América y Santa Fe.

Temas Relacionados

Millonarios FCLiga BetPlayNueva camiseta de MillonariosIndumentaria MillonariosFPCAdidasColombia-Deportes

Más Noticias

Rafael Dudamel estalló contra el arbitraje en Colombia, luego de empate entre Boyacá Chicó y Pereira: esta fue la polémica jugada

El entrenador del conjunto risaraldense señaló a Keiner Jiménez, árbitro VAR, como el responsable de sancionar un penalti que a su juicio era inexistente

Rafael Dudamel estalló contra el

En qué consiste el boicot por el que Linda Caicedo no asistiría a la ceremonia del Balón de Oro: ningún jugador del Real Madrid estará en París

El debut del Trofeo Kopa Femenino marca un hito para el fútbol femenino latinoamericano, mientras la joven figura colombiana queda fuera de la ceremonia en París por motivos institucionales

En qué consiste el boicot

Esta fue la polémica frase de la portera del Cali Luisa Agudelo por la que la comparan con el “Dibu” Martínez: “Se volvió insoportable”

La portera, con proceso en la selección Colombia, confirmó que jugará la Copa Libertadores con las Azucareras y su destino estaría en el fútbol internacional, a partir del 2026

Esta fue la polémica frase

Este es la millonada que ganó el Deportivo Cali por el título de la Liga Femenina BetPlay 2025, a pesar de que no les padaba a las futbolistas

El cuadro azucarero, además, clasificó a la Copa Libertadores Femenina, que se jugará en Buenos Aires, Argentina, en octubre y torneo del que Atlético Huila ya fue ganador en 2018

Este es la millonada que

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: Deportivo Cali ingresó a los ocho mejores y Millonarios revivió ganando de local

Atlético Bucaramanga volvió a ganar y es líder solitario del campeonato con una ventaja de dos puntos frente a Junior y tres a Medellín, sus rivales más cercanos

Así va la tabla de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón contó por qué

Yina Calderón contó por qué no estuvo en el matrimonio del ‘Negro Salas’: “Me pasé un poquito en el ‘reality’ con su relación”

Karina García vivió momento incómodo al tener que elegir entre Blessd y Feid: “Te has besuqueado con alguno de los dos, perra”

Reconocido periodista de entretenimiento le pidió matrimonio a su pareja en pleno concierto de Il Divo en Bogotá: “Al amor de la vida de uno”

Violeta Bergonzi se desahogó sobre su participación en ‘Masterchef Celebrity’: “Por qué la gente castiga tanto el llorar”

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-Pop más escuchadas en iTunes Colombia

Deportes

Rafael Dudamel estalló contra el

Rafael Dudamel estalló contra el arbitraje en Colombia, luego de empate entre Boyacá Chicó y Pereira: esta fue la polémica jugada

En qué consiste el boicot por el que Linda Caicedo no asistiría a la ceremonia del Balón de Oro: ningún jugador del Real Madrid estará en París

Esta fue la polémica frase de la portera del Cali Luisa Agudelo por la que la comparan con el “Dibu” Martínez: “Se volvió insoportable”

Este es la millonada que ganó el Deportivo Cali por el título de la Liga Femenina BetPlay 2025, a pesar de que no les padaba a las futbolistas

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: Deportivo Cali ingresó a los ocho mejores y Millonarios revivió ganando de local