Sebastián Montoya saldrá tercero en la sprint del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 2

Tras ocupar la novena y décima casilla en la carrera principal y sprint del Gran Premio de Italia, el piloto colombiano Sebastián Montoya participó de las pruebas de clasificación este viernes 19 de septiembre de cara a su participación en el Gran Premio de Azerbaiyán durante el fin de semana.

El colombo estadounidense terminó en décima posición, Sin embargo, las sanciones al francés Victor Martins y al checo Roman Stanek por accidentes que terminaron derivando en la salida de la bandera roja, hicieron que el corredor de Prema Racing ascendiera al octavo lugar para la carrera principal que se disputará el domingo 21 de septiembre.

Además, producto de la implementación de la grilla invertida (en la que el mejor tiempo sale más atrás que el peor), Montoya saldrá en tercera posición en la carrera sprint del sábado 20 de septiembre, consiguiendo un buen resultado en una sesión caótica.

Sebastián Montoya se vio beneficiado por las sanciones a dos pilotos, asegurando la octava ubicación en la carrera principal del domingo - crédito @premaracing/Instagram

En los primeros compases de la ronda de clasificación, el belga Amaury Cordeel de Rodin Motorsport obligó a que saliera la primera bandera roja luego de chocar contra el muro, aunque sin mayores consecuencias. Más complejo fue el choque del francés Victor Martins de ART Grand Prix, que obligó a mostrar la segunda bandera roja, misma que obligó a interrumpir la sesión mientras arreglaban el muro.

Finalmente, quedaban cuatro minutos para realizar vueltas de clasificación, pero un nuevo accidente, esta vez de Stanek, obligó a dar por terminada la sesión de manera anticipada. El checo siguió de largo en una curva y volvió al trazado sin percatarse de la presencia del inglés John Bennett, de Van Amersfoort Racing, provocando un fuerte accidente que derivó en su sanción.

De este modo, la pole position fue para el estadounidense Jak Crawford, seguido del líder de la clasificación de pilotos, el italiano Leonardo Fornaroli, mientras que en tercer lugar se ubicó su compatriota Gabriele Mini, compañero de Montoya en Prema Racing.

Hora y dónde ver a Sebastián Montoya en el GP de Azerbaiyán

Sebastián Montoya se ubica en el noveno lugar de la clasificación de pilotos de la Fórmula 2 - crédito BYD

La Fórmula 2 entra en su recta final, con tres Grandes Premios por disputar. Sobre el trazado de 6.003 kilómetros, con 21 vueltas para la carrera sprint y 59 giros para la carrera principal, el circuito urbano de Bakú se labró con los años una reputación como un trazado traicionero, caracterizado por la variedad de curvas y anchos del trazado que dificultan mantener una línea de carrera perfecta.

Sebastián llega a esta nueva parada del campeonato de Fórmula 2 con el aliciente de sumar puntos en el pasado Gran Premio de Italia, hecho que le permitió romper la mala racha de dos fines de semana seguidos sin alcanzar la zona de puntos en la general.

“Queremos repuntar en estas últimas tres fechas. Tenemos el coche y el potencial para hacerlo”, expresó el piloto colombiano en declaraciones para Escudería Telmex.

Montoya registró la vuelta más rápida de la carrera en el GP de Gran Bretaña, en el que logró alcanzar uno de sus tres podios en Fórmula 2 – crédito Prema Racing

Previo al desarrollo del GP de Azerbaiyán, Montoya aparece en la novena posición de la tabla general con 74 puntos, donde resaltan sus tres podios obtenidos en los Grandes Premios de Mónaco (tercero), España y Gran Bretaña (segundo). Adicionalmente, logró hacer la vuelta rápida en dos ocasiones, en los Grandes Premios de Austria y Gran Bretaña.

Este rendimiento destacado para su primer año en la categoría, lo ubica como el mejor latinoamericano de la clasificación, superando al paraguayo Joshua Dürksen (12) y al mexicano Rafael Villagómez (16). Además, Montoya le gana la partida de momento a su compañero de equipo Gabriele Mini, ubicado en el puesto 13 de la clasificación.

Mientras, Fornaroli lidera la clasificación de pilotos con 174 unidades, seguido de Luke Browning y el neerlandés Richard Verschoor, que ocupan la segunda y tercera casilla con 153 y 144 puntos, respectivamente.