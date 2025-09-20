Deportes

Sebastián Montoya saldrá tercero en la sprint del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 2

En una sesión de clasificación caótica, el piloto de Prema Racing aseguró una buena posición en la prueba del sábado, mientras que en la carrera principal del domingo largará octavo

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar

Tras ocupar la novena y décima casilla en la carrera principal y sprint del Gran Premio de Italia, el piloto colombiano Sebastián Montoya participó de las pruebas de clasificación este viernes 19 de septiembre de cara a su participación en el Gran Premio de Azerbaiyán durante el fin de semana.

El colombo estadounidense terminó en décima posición, Sin embargo, las sanciones al francés Victor Martins y al checo Roman Stanek por accidentes que terminaron derivando en la salida de la bandera roja, hicieron que el corredor de Prema Racing ascendiera al octavo lugar para la carrera principal que se disputará el domingo 21 de septiembre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, producto de la implementación de la grilla invertida (en la que el mejor tiempo sale más atrás que el peor), Montoya saldrá en tercera posición en la carrera sprint del sábado 20 de septiembre, consiguiendo un buen resultado en una sesión caótica.

Sebastián Montoya se vio beneficiado
Sebastián Montoya se vio beneficiado por las sanciones a dos pilotos, asegurando la octava ubicación en la carrera principal del domingo - crédito @premaracing/Instagram

En los primeros compases de la ronda de clasificación, el belga Amaury Cordeel de Rodin Motorsport obligó a que saliera la primera bandera roja luego de chocar contra el muro, aunque sin mayores consecuencias. Más complejo fue el choque del francés Victor Martins de ART Grand Prix, que obligó a mostrar la segunda bandera roja, misma que obligó a interrumpir la sesión mientras arreglaban el muro.

Finalmente, quedaban cuatro minutos para realizar vueltas de clasificación, pero un nuevo accidente, esta vez de Stanek, obligó a dar por terminada la sesión de manera anticipada. El checo siguió de largo en una curva y volvió al trazado sin percatarse de la presencia del inglés John Bennett, de Van Amersfoort Racing, provocando un fuerte accidente que derivó en su sanción.

De este modo, la pole position fue para el estadounidense Jak Crawford, seguido del líder de la clasificación de pilotos, el italiano Leonardo Fornaroli, mientras que en tercer lugar se ubicó su compatriota Gabriele Mini, compañero de Montoya en Prema Racing.

Hora y dónde ver a Sebastián Montoya en el GP de Azerbaiyán

Sebastián Montoya se ubica en
Sebastián Montoya se ubica en el noveno lugar de la clasificación de pilotos de la Fórmula 2 - crédito BYD

La Fórmula 2 entra en su recta final, con tres Grandes Premios por disputar. Sobre el trazado de 6.003 kilómetros, con 21 vueltas para la carrera sprint y 59 giros para la carrera principal, el circuito urbano de Bakú se labró con los años una reputación como un trazado traicionero, caracterizado por la variedad de curvas y anchos del trazado que dificultan mantener una línea de carrera perfecta.

Sebastián llega a esta nueva parada del campeonato de Fórmula 2 con el aliciente de sumar puntos en el pasado Gran Premio de Italia, hecho que le permitió romper la mala racha de dos fines de semana seguidos sin alcanzar la zona de puntos en la general.

“Queremos repuntar en estas últimas tres fechas. Tenemos el coche y el potencial para hacerlo”, expresó el piloto colombiano en declaraciones para Escudería Telmex.

Montoya registró la vuelta más
Montoya registró la vuelta más rápida de la carrera en el GP de Gran Bretaña, en el que logró alcanzar uno de sus tres podios en Fórmula 2 – crédito Prema Racing

Previo al desarrollo del GP de Azerbaiyán, Montoya aparece en la novena posición de la tabla general con 74 puntos, donde resaltan sus tres podios obtenidos en los Grandes Premios de Mónaco (tercero), España y Gran Bretaña (segundo). Adicionalmente, logró hacer la vuelta rápida en dos ocasiones, en los Grandes Premios de Austria y Gran Bretaña.

Este rendimiento destacado para su primer año en la categoría, lo ubica como el mejor latinoamericano de la clasificación, superando al paraguayo Joshua Dürksen (12) y al mexicano Rafael Villagómez (16). Además, Montoya le gana la partida de momento a su compañero de equipo Gabriele Mini, ubicado en el puesto 13 de la clasificación.

Mientras, Fornaroli lidera la clasificación de pilotos con 174 unidades, seguido de Luke Browning y el neerlandés Richard Verschoor, que ocupan la segunda y tercera casilla con 153 y 144 puntos, respectivamente.

Temas Relacionados

Sebastián MontoyaGP de AzerbaiyánPrema RacingFórmula 2Colombia-Deportes

Más Noticias

James Rodríguez es liquidado por Carlos Antonio Vélez: “El amigo ya también escoge las canchas para jugar”

El volante colombiano es blanco de una polémica, debido a su ausencia con León para el partido frente a los Xolos de Tijuana, por el Torneo Apertura 2025

James Rodríguez es liquidado por

Polémica con Richard Ríos: señalan a Benfica de retrasarse con el pago del fichaje a Palmeiras

El volante colombiano llegó al cuadro portugués por un valor de 27 millones de euros, que se empezó a desembolsar por partes y los brasileños, al parecer, no han visto cumplimiento en el acuerdo

Polémica con Richard Ríos: señalan

Nueva polémica en Millonarios: Ricardo Pérez se habría “lavado las manos” por los malos fichajes

El director deportivo, muy criticado por los aficionados en la temporada 2025, habría señalado a otra persona como el responsable por los refuerzos del segundo semestre

Nueva polémica en Millonarios: Ricardo

América de Cali “le hizo el feo” a sus hinchas: dura decisión por protestas de los aficionados

Desde el partido ante el Deportivo Cali, los rojos han sufrido por la ausencia de simpatizantes, por lo que tomó una medida que causó polémica en el fútbol colombiano

América de Cali “le hizo

Conmebol desautorizó al árbitro colombiano Andrés Rojas: revirtió polémica decisión contra Flamengo en la Copa Libertadores

La actuación del central quedó en entredicho en el primer partido de la serie del Fla ante Estudiantes de La Plata, al punto que el club brasileño apeló la decisión ante la Conmebol

Conmebol desautorizó al árbitro colombiano
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército tuvo una “granja de

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda tras situación de violencia en el municipio vecino, Anorí

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

ENTRETENIMIENTO

La creadora de contenido ‘Me

La creadora de contenido ‘Me dicen Mar’ regresó a las redes sociales tras polémica entrevista con Vicky Dávila: “Cometí un error”

El ‘Negro’ Salas llegó al altar, pero recibió inesperado comentario de un invitado especial: “¿Tengo tiempo de oponerme a la boda?”

Dani Duke, novia de La Liendra, reveló que ya sentenció a su pareja para tener hijos: “Ya le advertí, yo no le pedí permiso”

Shakira no habría descubierto a Piqué y Clara Chía por la mermelada: circula nueva versión de la infidelidad

Las 10 películas más exitosas de Netflix en Colombia para disfrutar este fin de semana

Deportes

James Rodríguez es liquidado por

James Rodríguez es liquidado por Carlos Antonio Vélez: “El amigo ya también escoge las canchas para jugar”

Polémica con Richard Ríos: señalan a Benfica de retrasarse con el pago del fichaje a Palmeiras

Nueva polémica en Millonarios: Ricardo Pérez se habría “lavado las manos” por los malos fichajes

América de Cali “le hizo el feo” a sus hinchas: dura decisión por protestas de los aficionados

Conmebol desautorizó al árbitro colombiano Andrés Rojas: revirtió polémica decisión contra Flamengo en la Copa Libertadores