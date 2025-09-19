Hora y dónde ver en Colombia el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1: Norris y Hamilton dominaron en las prácticas libres

Max Verstappen dio un golpe sobre la mesa con su Red Bull en una deslucida edición del GP de Italia, en la que volvió a emerger la polémica por las decisiones de equipo por parte de McLaren.

Pese a que el campeonato parece prácticamente sentenciado dada la gran ventaja de los de Woking sobre el resto en constructores, así como la diferencia entre el líder Oscar Piastri y su compañero Lando Norris en el mundial de pilotos, los sucesos de Monza dejaron claro que, si el neerlandés tiene una mínima posibilidad de seguir defendiendo el título ante la superioridad de los autos papaya, la aprovechará sin dudarlo.

A falta de siete carreras para concluir la temporada 2025, ahora será el turno del trazado urbano de Bakú, lugar en el que se disputará la carrera número 17 del calendario, correspondiente al GP de Azerbaiyán.

Durante el arranque de las prácticas libres del viernes, Norris marcó el rumbo en la primera práctica libre. Apenas comenzada la tanda, el británico bajó sus tiempos iniciales hasta establecer un registro de 1:43.747. El avance de la sesión le permitió afinar su puesta a punto, logrando un tiempo de 1:42.704 en el cierre con neumáticos blandos, que le aseguró el primer lugar, seguido de cerca por su compañero Oscar Piastri, quien superó dificultades técnicas para volver a pista y completar una vuelta rápida.

Los registros de la primera tanda de entrenamiento en el Gran Premio de Azerbaiyán (Foto: @F1)

Piastri, líder del campeonato demoró su salida a la pista por problemas en la unidad de potencia. La bandera roja, por la rotura de un bordillo en la curva 16, extendió la pausa y facilitó que los mecánicos resolvieran el inconveniente. Con la reanudación, el australiano salió a pista y aseguró el segundo puesto, tres décimas detrás de Norris, confirmando el dominio de McLaren en la apertura del fin de semana.

Por su parte, Max Verstappen tuvo que lidiar con algunos contratiempos por lo complejo del trazado urbano, incluyendo una pasada recta en una curva, terminando en séptima posición.

Lewis Hamilton también tuvo un rendimiento destacado a bordo de su Ferrari. El heptacampeón del mundo, pese a llevarse un susto al tocar el muro interior de la curva 5, dañando el alerón delantero y un neumático; se mantuvo entre los seis mejores. En la segunda sesión fue el más rápido, marcando un tiempo de 1:41.293, el más rápido de la jornada, superando a Charles Leclerc y George Russell.

Los registros de la segunda tanda de entrenamiento en el Gran Premio de Azerbaiyán (Foto: @F1)

Trazado y pronóstico del clima en el GP de Azerbaiyán

El circuito urbano de Bakú es uno de los más complejos del calendario, por sus curvas cambiantes y lo variable del ancho de la pista - crédito Fórmula 1

El GP de Azerbaiyán está pactado para disputarse sobre un total de 51 vueltas. Como sucede en la mayoría de trazados urbanos, se trata de un circuito impredecible que pone a prueba la técnica y la destreza de los pilotos a la hora de adaptarse a velocidades y anchuras de pista tan distintas. El trazado de Bakú es reconocido por sus duelos a máxima velocidad, con un promedio de 300 km/h.

La primera sección se destaca por sus curvas de 90 grados, que exigen una frenada precisa de los pilotos y un cuidado a la hora de hacer la curva, para evitar un accidente. En el segundo sector el ancho del circuito se hace más estrecho, presentando una chicana y una serie de curvas rápidas, antes de la aparición de dos curvas que obligan a utilizar el freno. En el último sector predominan las curvas rápidas, donde los pilotos suelen aprovechar los pianos para exprimir la aceleración del monoplaza antes y en la recta principal.

El circuito cuenta con dos zonas de activación del Drag Reduction System (DRS), ubicadas en la recta principal y en la zona de curvas lentas que inicia el primer sector. Estas zonas permiten reducir la resistencia aerodinámica del monoplaza y facilitan los adelantamientos.

Para este fin de semana, Pirelli anunció que llevará una gama de neumáticos más blanda, con los compuestos C4, C5 y C6, buscando incentivar distintas estrategias en carrera, en vista de la dificultad de adelantar en un trazado urbano.. Se espera que los equipos opten por dos paradas, dependiendo del nivel de desgaste de los neumáticos.

En cuanto al clima, pese al buen clima del viernes, las posibilidades de lluvia para el sábado y el domingo superan el 30%, lo que podría incidir en un enfoque más conservador por parte de los equipos de cara a minimizar daños.

Hora y dónde ver el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 en Colombia

Lugar: Circuito callejero de Bakú - Bakú, Azerbaiyán.

Fecha y hora de la clasificación: sábado 20 de septiembre, 7:00 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la carrera: domingo 21 de septiembre, 6:00 a. m., hora colombiana.

Transmisión: ESPN y Disney +.

Así va la clasificación de pilotos antes del GP de Azerbaiyán

Luego de 16 carreras, Oscar Piastri es el líder del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 2025 - crédito Jakub Porzycki/REUTERS

1. Oscar Piastri - 324 puntos

2. Lando Norris - 293 puntos

3. Max Verstappen - 230 puntos

4. George Russell - 194 puntos

5. Charles Leclerc - 163 puntos

Así va la clasificación de constructores antes del GP de Azerbaiyán

1. McLaren - 617 puntos

2. Ferrari - 280 puntos

3. Mercedes - 260 puntos

4. RedBull-Honda - 239 puntos

5. Williams - 86 puntos