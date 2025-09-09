Deportes

Periodista boliviano que criticó a la selección Colombia ahora pidió el favor de no hacer “el pacto de la arepa” con Venezuela

La selección Bolivia, rival de la “Tricolor” en la fecha 17 por las Eliminatorias Sudamericanas, ahora necesita un resultado a favor de Colombia en el estadio Monumental de Maturín en su partido con Venezuela

Por Carlos Pulido

El periodista boliviano le pidió a Colombia que juegue con honestidad y no arreglen resultados con Venezuela, ya que Bolivia necesita que el cuadro Vinotinto caiga ante los cafeteros - crédito @juanpastenoficial / Instagram

Colombia y Venezuela medirán fuerzas en el estadio Monumental de Maturín por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Pero mientras en Maturín se viven las emociones del encuentro entre “Cafeteros” y la “Vinotinto”, Bolivia deberá jugar su partido en el estadio El Alto ante Brasil a la misma hora, pero espera un resultado negativo de los dirigidos por Fernando Batista.

El periodista boliviano y que criticó a la selección Colombia habló acerca del "pacto de la arepa" - crédito Luisa González / REUTERS

Por esta razón, el 8 de septiembre de 2025, el periodista boliviano Juan Pasten volvió a lanzar una dura indirecta a la selección Colombia, recordando que en la previa en el partido en Barranquilla ante “La Verde” el comunicador le envió duro mensaje a los colombianos sobre sus figuras y en especial a Carlos Antonio Vélez, periodista de Win Sports y Antena 2, que menospreció a su selección.

“Es verdad que Colombia tiene un equipo medio viejo, es cierto, pero con lo que tienen los”Cafeteros", Colombia debe ganarle a Venezuela. Si no le ganan, es porque algo raro pasará allí o quieren que les recuerde esa ocasión que pasó algo raro con los peruanos (refiriéndose al partido Perú vs. Colombia en Lima por la fecha 18 de las Eliminatorias camino a Rusia 2018), ¿ustedes creen que no? Seamos serios, Colombia debe ganarle a Venezuela, lo mismo que nosotros aquí a Brasil, así estaríamos contentos y felices, ojalá que pase, porque si no, voy a decir que fue el acuerdo de la arepa, los estoy vigilando", dijo.

Además, invitó a la selección Colombia a que juegue de la mejor forma ante los venezolanos y que no arreglen el partido.

“Esperemos que los colombianos enfrenten a Venezuela, señores futbolistas profesionales de Colombia, yo creo que ustedes harán un gesto de que irán a jugar el partido como si no estuvieran clasificados, que vayan a jugar con hombría y con la jerarquía que tienen, porque con lo que tiene Colombia, a Venezuela no le alcanza para ganarles”, agregó.

Quién es Juan Pasten

El periodista es uno de los más reconocidos en su país - crédito @juanpasten2010 / X

Juan Pastén es un periodista deportivo boliviano con una carrera sólida y reconocida en el ámbito de la comunicación. Su trayectoria comenzó en la década de 1980 y se ha extendido por varios medios de alcance nacional, tanto en radio como en televisión.

Pastén nació en La Paz, Bolivia. Desde joven mostró interés por el periodismo y el deporte, lo que lo llevó a incursionar en la radio. Su primer espacio de gran relevancia fue en Radio Panamericana, una de las emisoras más influyentes del país, donde su voz se convirtió en referente de las transmisiones deportivas y programas de actualidad futbolística. Posteriormente, expandió su labor a la televisión, integrándose a la Red PAT, en la cual fue conductor y comentarista en espacios dedicados al análisis deportivo y la transmisión de partidos de la liga boliviana.

A lo largo de los años, Pastén ha formado parte de las coberturas más importantes del deporte nacional, incluyendo eliminatorias de la Copa Mundial y los torneos de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Su estilo se caracteriza por el rigor en la investigación, la claridad en la exposición de los hechos y el análisis crítico. También ha sido valorado por su temperamento ecuánime y el respeto hacia los protagonistas del deporte, lo que le ha valido el reconocimiento tanto de la audiencia como de sus colegas.

Además de su trabajo en los principales medios, Juan Pastén ha colaborado en la formación de nuevas generaciones de periodistas deportivos. Se le reconoce su aporte en talleres, conferencias y actividades académicas orientadas a fortalecer el periodismo deportivo en Bolivia.

Pastén continúa como figura activa dentro del periodismo boliviano, comentando partidos, analizando el acontecer deportivo y manteniendo espacios de opinión en medios tradicionales y plataformas digitales. Su nombre es sinónimo de profesionalismo y dedicación al periodismo deportivo en Bolivia.

Así se jugará la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas

Partido: Venezuela vs. Colombia

  • Estadio: Monumental de Maturín
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Bolivia vs. Brasil

  • Estadio: Municipal El Alto
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Chile vs. Uruguay

  • Estadio: Nacional de Santiago
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Perú vs. Paraguay

  • Estadio: Nacional de Lima
  • Hora: 6:30 p. m.

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

  1. Argentina: 38 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +22)
  2. Brasil: 28 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  3. Uruguay: 27 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  4. Ecuador: 26 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  5. Colombia: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  6. Paraguay: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  7. Venezuela: 18 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
  8. Bolivia: 17 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -19)
  9. Perú: 12 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -14)
  10. Chile: 10 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -18)

Nota: en negrilla están las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo y en cursiva el equipo que iría al repechaje.

