Estas son todas las victorias de etapa de los ciclistas colombianos en la Vuelta a España: Egan Bernal es el vigesimocuarto

José Antonio Agudelo fue el primer colombiano en ganar una etapa de una Vuelta a España en 1985, mientras que el último había sido Juan Sebastián Molano en 2022

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Este fue el día en
Este fue el día en que Lucho Herrera se convirtió en campeón de La Vuelta a España de 1987 - crédito AFP

El protagonismo de Colombia en la Vuelta a España ha dejado una huella profunda en la historia de la competencia, sumando éxitos y nombres clave a lo largo de los años.

En la edición 80 de la carrera, que tiene lugar del 23 de agosto al 14 de septiembre, Egan Bernal entró al selecto listado de ciclistas que han ganado etapa en la última gran vuelta de la temporada.

El país sudamericano acumula siete podios en la ronda española: dos títulos, un segundo puesto y cuatro terceros lugares.

El primer gran triunfo llegó en 1987 de la mano de Lucho Herrera, que se convirtió no solo en el primer campeón colombiano de la Vuelta, sino también en el primer latinoamericano en conquistar una gran vuelta.

En esa edición, Herrera dominó la prueba con un tiempo total de 105 horas, 34 minutos y 25 segundos, superando al alemán Reimund Dietzen por 1 minuto y 4 segundos y al francés Laurent Fignon, quien fue tercero.

Además del título general, el colombiano se llevó el jersey de la montaña y ocupó el segundo puesto en la clasificación por puntos.

De izquierda a derecha: Chris
De izquierda a derecha: Chris Froome, Nairo Quintana y Esteban Chaves, en el podio de la Vuelta a España 2016. Foto: AFP

La lista de campeones nacionales la completan Nairo Quintana, ganador en 2016, quien junto a Egan Bernal forman el reducido grupo de colombianos que han triunfado en dos de las tres grandes vueltas del ciclismo mundial.

También se destacan en el historial del país los podios de Fabio Parra (segundo en 1989) y los terceros lugares obtenidos por Pacho Rodríguez, en 1985; Óscar de Jesús Vargas, en 1989; Esteban Chaves, en 2016, y Miguel Ángel López, en 2018, quien figura como el colombiano más reciente en alcanzar a estar entre los tres primeros de la competencia.

Los logros de Colombia en la Vuelta no se limitan al podio final. El ciclismo nacional contabiliza 39 victorias de etapa obtenidas por 24 ciclistas diferentes a lo largo de su historia en la carrera.

El primero en celebrar un triunfo parcial fue Antonio Agudelo en 1985, mientras que en la edición más reciente, Rigoberto Urán triunfó en la etapa 17 y Juan Sebastián Molano en la última jornada.

Egan Bernal ha ganado 15
Egan Bernal ha ganado 15 etapas en carreras de una o más semanas - crédito Ineos Grenadiers

La más reciente victoria se la adjudicó Egan Bernal, durante la etapa 16 de la Vuelta a España 2025. El colombiano fue el más rápido en el embalaje contra Mikel Landa en la jornada que tuvo que recortarse ocho kilómetros por las manifestaciones pro-Palestina en la ruta planeada por los organizadores. El ciclista del Ineos Grenadiers celebró luego de 3 horas y 35 minutos de carrera su primera victoria en la ronda ibérica.

La lista de los más victoriosos la encabezan Pacho Rodríguez, Félix Cárdenas, Santiago Botero y Miguel Ángel “Supermán” López con tres etapas ganadas cada uno. Les siguen, con dos triunfos individuales, nombres como Lucho Herrera, Fabio Parra, Alberto Camargo, Oliverio Rincón, Esteban Chaves y Nairo Quintana.

Egan Bernal, Vuelta a España, Colombianos en la Vuelta a España, Nairo Quintana, Victorias de Colombia en la Vuelta a España

Así formaría la selección Colombia

Así formaría la selección Colombia contra Venezuela: habría cambios importantes y futbolistas que juegan su última Eliminatoria serían titulares

