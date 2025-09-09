Egan Bernal ganó la etapa 16 de la Vuelta a España: así fue el triunfo del ciclista colombiano

Egan Bernal lideró la fuga en la etapa 16 para ganar su primera jornada en la Vuelta a España - crédito REUTERS/Manon Cruz

La etapa 16 de la Vuelta a España entre Poio y Mos. Castro de Herville se cerró a ocho kilómetros del puerto de meta original con la histórica victoria de Egan Bernal, luego de tres horas y más de 30 minutos de carrera.

Luego de la debacle de Egan en la etapa del sábado 6 de septiembre, donde por problemas físicos perdió tiempo significativo que lo dejaron lejos del top 10, el campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia anticipó que superados los inconvenientes se enfocaría en las fugas para buscar una victoria.

El Alto de San Antoñino fue el puerto que permitió a más de 10 ciclistas conformar la fuga y allí destacaba Egan Bernal, acompañado por Bob Jungels como coequipero, y con otros nombres destacados como Marc Soler y Mikel Landa. Allí el colombiano no compitió por el puerto de montaña, pero se mostraba fuerte para los dos puertos que incialmente restaban para culminar la fracción de carrera.

El puerto más exigente del día era el Alto da Groba con rampas en promedio del 5.4% y con una extensión de 11.4 kilómetros. Allí se dio un nuevo ataque de Egan Bernal junto a Mikel Landa y otros corredores, siendo el colombiano y el español los de mejores sensaciones y que fueron soltando a sus rivales.

Bajando el puerto, los equipos recibieron la comunicación de la organización de la carrera que manifestantes pro-Palestina se encontraban en la línea de meta y las condiciones no eran seguras para los ciclistas, por lo que el final de la etapa sería ocho kilómetros antes de lo previsto, omitiendo el ascenso a Mos. Castro de Herville.

Tomada la decisión, Egan Bernal se mantuvo a rueda de Landa y en el repecho que indicaba el inicio de los últimos ocho kilómetros esprintó, para pasar en primer lugar y adjudicarse su primera victoria de etapa en la Vuelta a España en su tercera participación, la primera victoria luego del terrible accidente que por poco lo retira de la actividad profesional.

La última victoria de Egan Bernal había sido en 2021 cuando se adjudicó dos etapas del Giro de Italia, en donde además fue campeón, siendo el primer latinoamericano en ser ganador de un Giro y un Tour de Francia. En 2025 ya había avisado de su buen estado de forma, siendo campeón nacional de la contrarreloj y de la prueba elite de ruta.

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras la victoria de Egan Bernal

Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 61 horas, 16 minutos y 35 segundos. João Almeida (Portugal - UAE Emirates XRG): a 48 segundos. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Q36): a 2 minutos y 38 segundos. Jay Hindley (Australia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 3 minutos y 10 segundos. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 4 minutos y 21 segundos. Felix Gall (Austria - Dectahlon AG2R): a 4 minutos y 24 segundos. Matthew Riccitello (Estados Unidos - Israel Premier Tech): a 4 minutos y 53 segundos. Sepp Kuss (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 5 minutos y 46 segundos. Torstein Traeen (Noruega - Bahrain Victorious): a 6 minutos y 33 segundos. Junior Lecerf (Bélgica - Soudal Quick-Step): a 8 minutos y 4 segundos. Matteo Jorgenson (Estados Unidos- Visma Lease a Bike): a 8 minutos y 52 segundos. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 9 minutos y 36 segundos. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 11 minutos y 48 segundos.