Colombia vs. Venezuela: el drama de las tarjetas y el debut en el mundial de 2026, esto señala la FIFA

Colombia buscaría eliminar a Venezuela de la Copa del Mundo 2026- crédito AFP

Sin la presión de los cálculos ni la incertidumbre de la tabla, la selección Colombia afronta el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial 2026 con el boleto asegurado tras su victoria por 3-0 ante Bolivia en Barranquilla, resultado que la dejó con 25 puntos y entre los clasificados directos al certamen en Estados Unidos, México y Canadá.

El partido del martes 9 de septiembre de 2025 en Maturín frente a Venezuela, sin embargo, tendrá implicaciones que van más allá del simple cumplimiento del fixture.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras la Vinotinto pelea por un cupo en el repechaje, Colombia asiste sin urgencias. Por ejemplo, doce futbolistas llegaban apercibidos al duelo frente al equipo de Fernando Batista. Sin embargo, el hecho de que estos jugadores sean amonestados frente al cuadro venezolano no representa un impedimento para que disputen el primer juego de la Tricolor en el Mundial de 2026.

Puntualmente, eran Camilo Vargas, Andrés Román, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Yerson Mosquera, Juan Camilo Portilla, Jorge Carrascal, Richard Ríos, Jhon Arias, Jaminton Campaz y Jhon Córdoba los jugadores que llegaban con una tarjeta amarilla en su historial al duelo contra Venezuela.

No obstante, el reglamento de la FIFA es claro y en él se menciona que si un jugador recibe una tarjeta amarilla adicional en el último partido de las Eliminatorias, esto no desencadena suspensión para el siguiente torneo (como el Mundial).

La acumulación de tarjetas amarillas se limpia al terminar la fase de clasificación, según el reglamento de la FIFA: esto significa que esas amonestaciones no se trasladan a la competición final.

La selección Colombia ahora se alista para el viaje a Maturín, donde visitará a Venezuela en el cierre de las eliminatorias - crédito Luisa González/REUTERS

Sin embargo, la situación cambia si el jugador es expulsado, ya sea por una tarjeta roja directa o por recibir dos amarillas en el mismo partido. En esos casos, la suspensión sí se aplica al siguiente compromiso oficial, incluyendo el inicio del mundial.

Es por tal motivo que la selección nacional deberá jugar un partido inteligente en el que, en medio de la tensión que generará la posible clasificación de Venezuela, no busquen ser amonestados y/o expulsados.

En la nómina de la Tricolor de este cierre se prevén ajustes: la presencia de Juan Fernando Quintero como posible inicialista gana fuerza por las molestias físicas de James Rodríguez; además, regresan Daniel Muñoz y Kevin Castaño tras cumplir sanción.

Frente a una Venezuela que se juega la vida en casa, Colombia buscará cerrar las eliminatorias protegiendo a sus piezas clave y manteniendo la convicción que lo llevó a sellar su clasificación anticipada a la máxima cita del fútbol internacional.

Venezuela busca acceder a la Copa del Mundo de 2026- crédito AFP

Este es el historial de enfrentamientos entre Colombia y Venezuela

El primer enfrentamiento entre Colombia y Venezuela se registró el 23 de febrero de 1938, en el torneo de fútbol de los IV Juegos Centroamericanos y del Caribe, con victoria venezolana por 2-1. Ese mismo año, durante los Juegos Bolivarianos en Bogotá, Colombia obtuvo su primera victoria, ganando 2-0.

Hasta finales de los años 60, estos encuentros solían darse en certámenes regionales como los Bolivarianos o bolivarianos juveniles.

A lo largo de su historia, se registraron 49 partidos oficiales entre ambas selecciones. Colombia ha dominado ampliamente este historial con 24 victorias, frente a solo 7 de Venezuela, mientras que hubo 18 empates. En cuanto a goles, Colombia marcó 69 tantos, mientras que Venezuela hizo 30.

Basándose solo en las eliminatorias al mundial, Colombia también lleva la ventaja: en 19 partidos, Colombia ganó 10, empató 6 y cayó solo 3 veces ante Venezuela. El saldo goleador es favorable: 25 goles a favor de Colombia y 10 en contra.

Rafael Santos Borré marcó el 1-0 de Colombia vs Venezuela en el duelo disputado en Barranquilla- crédito AFP

Además, cuando Colombia ha jugado como visitante en Venezuela, el balance es equilibrado: 2 victorias colombianas, 2 derrotas y 5 empates en nueve partidos.

En los últimos cinco partidos entre ambos, incluidos torneos oficiales y amistosos, Colombia ha salido invicta: ganó cuatro encuentros y empató uno. Entre ellos, destacan victorias en las Eliminatorias 2026 (1-0 en septiembre de 2023), un amistoso en diciembre de 2023 (1-0), y otros choques recientes donde la selección tricolor ha mantenido su supremacía.

Cuándo será el partido entre Venezuela y Colombia

El partido entre Colombia y Venezuela se disputará el martes 9 de septiembre de 2025, correspondiente a la fecha 18 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Maturín, con inicio programado a las 6:30 p.m., hora de Colombia.