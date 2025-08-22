Fuerte cruce con Tulio Gómez por posible reemplazo de Diego Raimondi en América: “Yo tengo más poder que usted”

América de Cali sufrió la eliminación en la Copa Sudamericana y dejó al técnico Diego Raimondi al borde del despido - crédito América de Cali

América de Cali pasa por momentos complicados en el segundo semestre de 2025, debido a que la eliminación en la Copa Sudamericana ante Fluminense, debido a que abrió las falencias de una plantilla que, en el mercado de fichajes, perdió a varias figuras y contrató a un técnico de poca experiencia.

Es por eso que empezó a sonar un nuevo técnico para el rojo, pero provocando mal ambiente en el club, sobre todo con el máximo accionista Tulio Gómez que, al parecer, entraría en pelea con un periodista que filtró la información, que por el momento no está confirmado.

Solo en los próximos días se sabría si la dirigencia dará su segundo “timonazo” en la temporada 2025, pues en junio anunció la salida de Jorge “Polilla” Da Silva, que renunció luego de los cuadrangulares de la Liga BetPlay por temas de resultados y diferencias con el empresario vallecaucano.

“Están contados los días de Raimundi”

Luego de la caída en Río de Janeiro, empezaron los rumores sobre el futuro del técnico de los Diablos Rojos, que apenas lleva 11 partidos en su ciclo y le queda la Copa Colombia, en octavos de final, como la Liga BetPlay, pero siendo antepenúltimo con solo cuatro puntos.

El periodista Jaime Dinas afirmó que Juan Cruz Real será la persona que tome las riendas en el América de Cali, luego de cuatro años de su salida en 2021 y siendo recordado por salir campeón de la Liga BetPlay en 2020 contra Santa Fe: “Están contados los días de Raimundi“.

Juan Cruz Real volvió a aparecer en carpeta del América de Cali para reemplazar a Diego Raimondi - crédito @JaimeDinas/X

Sin embargo, el mismo comunicador aseguró que la información causó molestia con el máximo accionista de los rojos, aparentemente porque un trabajador de la institución le estaría filtrando todos los movimientos de la junta directiva y aún no sabe quién es esa persona.

“Señor Tulio Gómez, no se estrese ni se angustie por toda la información que me comparten desde América de Cali. No decline lo que usted tiene adelantado con Holgado a Talleres y el regreso de Juan Cruz Real, de lo contrario estaría demostrándole a sus empleados que yo tengo más poder que usted en América y eso no es real, así que siga, continúe con las negociaciones y no busque quien me informa: no lo va a lograr”, escribió.

El tema de Juan Cruz Real en América habría provocado el enojo de Tulio Gómez con el periodista Jaime Dinas - crédito @JaimeDinas/X

Por el momento, Gómez no se ha pronunciado sobre esa noticia, tampoco para confirmar o descartar si Juan Cruz Real, que se encuentra libre, es una de las posibilidades para dirigir a los vallecaucanos en lo que queda del segundo semestre de 2025, recordando que su última experiencia en Colombia fue con Junior de Barranquilla en 2022.

La respuesta de Juan Cruz Real

Desde hace años que el timonel argentino suena con fuerza en muchos equipos del fútbol colombiano, no solo en América, sino también apareció en carpeta de Santa Fe, Atlético Nacional, Deportivo Cali e incluso volver a antiguas instituciones como Junior de Barranquilla y Deportes Tolima.

Sin embargo, el narrador Eduardo Luis afirmó que Juan Cruz Real, por ahora, no tiene pensado volver al país, además de descartar que actualmente no tiene ningún contacto con América, desmintiendo la versión de Dinas y también que ni siquiera está en Sudamérica.

Juan Cruz Real, por el momento, no quiere llegar al América de Cali y tampoco lo han llamado para enviarle una oferta - crédito @EduardoLuisFut/X

“Acabo de hablar con Juan Cruz Real y me dice que nadie de América de Cali se ha comunicado estos días con él para volver al equipo. El profe está en USA estos días. Rechazó una propuesta de Ecuador hace unos días“, fueron las palabras del periodista en su cuenta de X, a la espera de conocer su nuevo club en la temporada.