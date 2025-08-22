Deportes

Fuerte cruce con Tulio Gómez por posible reemplazo de Diego Raimondi en América: “Yo tengo más poder que usted”

Un entrenador empezó a sonar con fuerza para tomar las riendas del club Escarlata, lo que habría provocado el enojo del máximo accionista con un periodista

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
América de Cali sufrió la
América de Cali sufrió la eliminación en la Copa Sudamericana y dejó al técnico Diego Raimondi al borde del despido - crédito América de Cali

América de Cali pasa por momentos complicados en el segundo semestre de 2025, debido a que la eliminación en la Copa Sudamericana ante Fluminense, debido a que abrió las falencias de una plantilla que, en el mercado de fichajes, perdió a varias figuras y contrató a un técnico de poca experiencia.

Es por eso que empezó a sonar un nuevo técnico para el rojo, pero provocando mal ambiente en el club, sobre todo con el máximo accionista Tulio Gómez que, al parecer, entraría en pelea con un periodista que filtró la información, que por el momento no está confirmado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Solo en los próximos días se sabría si la dirigencia dará su segundo “timonazo” en la temporada 2025, pues en junio anunció la salida de Jorge “Polilla” Da Silva, que renunció luego de los cuadrangulares de la Liga BetPlay por temas de resultados y diferencias con el empresario vallecaucano.

“Están contados los días de Raimundi”

Luego de la caída en Río de Janeiro, empezaron los rumores sobre el futuro del técnico de los Diablos Rojos, que apenas lleva 11 partidos en su ciclo y le queda la Copa Colombia, en octavos de final, como la Liga BetPlay, pero siendo antepenúltimo con solo cuatro puntos.

El periodista Jaime Dinas afirmó que Juan Cruz Real será la persona que tome las riendas en el América de Cali, luego de cuatro años de su salida en 2021 y siendo recordado por salir campeón de la Liga BetPlay en 2020 contra Santa Fe: “Están contados los días de Raimundi“.

Juan Cruz Real volvió a
Juan Cruz Real volvió a aparecer en carpeta del América de Cali para reemplazar a Diego Raimondi - crédito @JaimeDinas/X

Sin embargo, el mismo comunicador aseguró que la información causó molestia con el máximo accionista de los rojos, aparentemente porque un trabajador de la institución le estaría filtrando todos los movimientos de la junta directiva y aún no sabe quién es esa persona.

Señor Tulio Gómez, no se estrese ni se angustie por toda la información que me comparten desde América de Cali. No decline lo que usted tiene adelantado con Holgado a Talleres y el regreso de Juan Cruz Real, de lo contrario estaría demostrándole a sus empleados que yo tengo más poder que usted en América y eso no es real, así que siga, continúe con las negociaciones y no busque quien me informa: no lo va a lograr”, escribió.

El tema de Juan Cruz
El tema de Juan Cruz Real en América habría provocado el enojo de Tulio Gómez con el periodista Jaime Dinas - crédito @JaimeDinas/X

Por el momento, Gómez no se ha pronunciado sobre esa noticia, tampoco para confirmar o descartar si Juan Cruz Real, que se encuentra libre, es una de las posibilidades para dirigir a los vallecaucanos en lo que queda del segundo semestre de 2025, recordando que su última experiencia en Colombia fue con Junior de Barranquilla en 2022.

La respuesta de Juan Cruz Real

Desde hace años que el timonel argentino suena con fuerza en muchos equipos del fútbol colombiano, no solo en América, sino también apareció en carpeta de Santa Fe, Atlético Nacional, Deportivo Cali e incluso volver a antiguas instituciones como Junior de Barranquilla y Deportes Tolima.

Sin embargo, el narrador Eduardo Luis afirmó que Juan Cruz Real, por ahora, no tiene pensado volver al país, además de descartar que actualmente no tiene ningún contacto con América, desmintiendo la versión de Dinas y también que ni siquiera está en Sudamérica.

Juan Cruz Real, por el
Juan Cruz Real, por el momento, no quiere llegar al América de Cali y tampoco lo han llamado para enviarle una oferta - crédito @EduardoLuisFut/X

“Acabo de hablar con Juan Cruz Real y me dice que nadie de América de Cali se ha comunicado estos días con él para volver al equipo. El profe está en USA estos días. Rechazó una propuesta de Ecuador hace unos días“, fueron las palabras del periodista en su cuenta de X, a la espera de conocer su nuevo club en la temporada.

Temas Relacionados

Juan Cruz RealAmérica de CaliJuan Cruz Real AméricaDiego RaimondiJaime DinasLiga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Barrista de Millonarios ingresó a la cancha de El Campín a recoger sus tenis tras polémica protesta

En medio del duelo entre el conjunto Embajador y Unión Magdalena, que terminó con victoria para los samarios, cientos de hinchas capitalinos lanzaron su calzado al costado norte del terreno de juego para manifestarse en contra de la dirigencia

Barrista de Millonarios ingresó a

Dura revelación de Carlos Antonio Vélez sobre la salida de David González en Millonarios: trajeron un jugador por “imposición”

El periodista criticó no solo la manera como se anunció el despido del técnico, sino la conformación de la plantilla y lo que el nuevo entrenador encontrará en el club

Dura revelación de Carlos Antonio

Teófilo Gutiérrez respondió a denuncia por amenazas por parte de prestamista: “Jehová es mi pastor”

En la mañana del jueves 21 de agosto de 2025 comenzó a circular la noticia de que el futbolista del Junior de Barranquilla estaría inmerso en una acusación formal por intimidar a un sujeto en la capital atlanticense

Teófilo Gutiérrez respondió a denuncia

Atlético Nacional y América de Cali sufrirían la misma crisis que Millonarios: dura situación de Javier Gandolfi y Diego Raimondi

Mientras los azules despidieron al técnico David González por mala campaña en la Liga BetPlay, los verdolagas y diablos rojos tienen a sus entrenadores bajo la mira por las eliminaciones internacionales

Atlético Nacional y América de

Tras desplante de Hernán Torres, Real Cartagena ya tendría listo su nuevo entrenador: es extranjero

El técnico tolimense era el apuntado por la dirigencia del conjunto heroico para asumir las riendas del club tras la salida del argentino Martín Cardetti

Tras desplante de Hernán Torres,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gustavo Petro llegó a Cali

Gustavo Petro llegó a Cali tras ataque terrorista que dejó varios muertos y decenas de heridos: liderará un consejo de seguridad

Volvió el terror a Colombia: ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ se alejaron definitivamente de la paz durante la misma jornada

Identificaron a cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ que ordenó ataque con drones contra helicóptero de la Policía

Capturado uno de los presuntos responsables del atentado contra la base aérea de Cali

Atentado en Cali: alcalde Éder anunció recompensa de $400 millones y medidas de seguridad tras explosión en la base Marco Fidel Suárez

ENTRETENIMIENTO

Green Day inaugura el Vive

Green Day inaugura el Vive Claro Distrito Cultural con un gran concierto de punk rock: TransMilenio anunció rutas especiales

Colombia arrasó en las nominaciones de los Premios Juventud 2025: Beéle y Karol G, los más destacados

Video viral: encontraron al que sería el doble perfecto de Cris Valencia en versión adulto

Alejandra Serje habló del encuentro imposible con su padre: “Nunca más volví a saber de él”

Hip Hop al Parque 2025: todo lo que necesita saber sobre accesos, seguridad y movilidad para este sábado 23 y domingo 24 de agosto

Deportes

Gustavo Puerta tendría nueva oportunidad

Gustavo Puerta tendría nueva oportunidad en el Bayer Leverkusen a pesar de tener varios interesados en el fútbol europeo

Barrista de Millonarios ingresó a la cancha de El Campín a recoger sus tenis tras polémica protesta

Dura revelación de Carlos Antonio Vélez sobre la salida de David González en Millonarios: trajeron un jugador por “imposición”

Teófilo Gutiérrez respondió a denuncia por amenazas por parte de prestamista: “Jehová es mi pastor”

Atlético Nacional y América de Cali sufrirían la misma crisis que Millonarios: dura situación de Javier Gandolfi y Diego Raimondi