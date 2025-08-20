La insólita expulsión de Edwin Cardona por la que es señalado hasta por hinchas y compañeros de Atlético Nacional

Edwin Cardona es el jugador más señalado por la eliminación de Atlético Nacional en los octavos de final de la Copa Libertadores - crédito Atlético Nacional

En el desenlace de la serie de octavos de final entre Atlético Nacional y São Paulo en la Copa Libertadores 2025, el nombre de Edwin Cardona marcó el duelo del equipo colombiano, desde la falta de contundencia en la ida hasta la falta de criterio en el partido definitivo, lo que desembocó en una eliminación para el club con la plantilla más costosa de Colombia.

Cardona llegó al partido de vuelta bajo presión, tras un primer encuentro en el estadio Atanasio Girardot donde erró dos penales, el primero a los 13 minutos desviando su remate al palo izquierdo y el segundo a los 68, cuando un disparo suave en la misma dirección fue contenido por el guardameta Rafael.

En el estadio Morumbí, São Paulo se adelantó rápido con gol de André Silva y mostró control en el marcador, aunque la defensa encabezada por David Ospina evitó que la diferencia se ampliara.

Cuando la reacción llegó, un penal a favor de Nacional fue ejecutado por Alfredo Morelos y significó el 1-1 que reabrió la disputa.

No fue Cardona quien cobró esa pena máxima, pero sí fue protagonista de un episodio decisivo: en la celebración del empate provocó a Nahuel Ferarresi, quien le había festejado sus penales fallados en la ida, lo que le costó la segunda amarilla al volante colombiano y dejó a su equipo con diez jugadores cuando más lo necesitaba.

La inferioridad numérica afectó a Atlético Nacional en el tramo final, aunque Ospina volvió a mantener con vida al equipo hasta la definición desde los doce pasos.

En la tanda, Matheus Uribe falló el primer cobro y Marino Hinestroza estrelló el último tiro en el travesaño, sentenciando la eliminación ante un São Paulo competitivo pero alejado de épocas gloriosas.

Las críticas fueron directas. Alfredo Morelos lamentó la expulsión: “Un partido muy duro, muy cerrado. A lo último, nos quedamos con esa expulsión, creo que si tenemos los 11 jugadores, hubiésemos sido vencedores”.

El técnico Javier Gandolfi señaló la falta de efectividad y la influencia de los errores: “El fútbol no nos premia, es una serie que no es por merecimientos, es por efectividad y no tuvimos la efectividad necesaria... Los detalles, cuando estás en esta competencia, te van a lastimar”.

Las redes sociales se inundaron de reproches, incluso desde el entorno de Nacional, y en el perfil de Edwin Cardona los hinchas de São Paulo agradecieron su aporte indirecto, mientras los aficionados verdolagas exigieron su salida, en una situación similar a episodios vividos en clubes anteriores.

“En el partido de ida erró dos penales. En el partido de vuelta se hizo echar segundos después del empate. Edwin Cardona, el jugador más cagón del continente. Pidan perdón todos los burros que lo comparaban con el mismisimo Juan Fernando Quintero” @frabigol

“Edwin Cardona yendo a cancherear a un rival por un gol que se arrugó él por hacer, nos deja con 10 y nos termina haciendo eliminar. El peor jugador de esta Copa Libertadores y con mucha diferencia” @greenedwar

“Talentoso. Exquisito y crack con la pelota en sus pies. Eso sí, también inmaduro y con aserrín en la cabeza para jugar fútbol en momentos cruciales. Hasta hoy, creo que es el jugador más infantil e irresponsable que le he visto al Verde en una serie decisiva. Le falló en este torneo a la hinchada del equipo más grande del país” @oscaryamit

El próximo reto de Atlético Nacional será en la Liga BetPlay

Atlético Nacional deberá pasar rápidamente la página de la eliminación en la Copa Libertadores, pues deberá viajar a la ciudad de Cali para enfrentar el domingo 24 de agosto a América de Cali en el estadio Pascual Guerrero.

El duelo para los Escarlatas también es importante tras el golpe por la eliminación de la Copa Sudamericana 2025 a manos de Fluminense de Brasil.